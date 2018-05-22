Оргия, спасшая мой брак

Мой Первый Раз – это серия колонок и подкастов, исследующих сексуальность, гендерность и кинк с широко раскрытым любопытством девственницы. Мы все знаем, что ваш «первый раз» – это гораздо больше, чем просто открыть вашу вишенку. От экспериментов с кинком и до просто попробовать что-то новенькое и дикое, каждый человек испытывает тысячи первых раз в спальне – вот как секс остается забавным, не так ли?



Мы поговорим с Кэти Кин, участницей сайта знакомств для игр втроем Feeld, о её первом групповом сексе с мужем. Вы можете найти подкаст Мой первый раз на Acast, Google Play, Apple Podcasts, Stitcher или где бы вы не брали ваши подкасты.

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Я воспитывалась в традиционной христианской семье: каждое воскресенье – в церковь, всё такое. Внешне мои родители, казалось, демонстрировали самые безусловные моногамные отношения, хотя, когда я стала старше, я поняла, что не всё было так прекрасно.

Я думала: должен быть другой путь. Но когда тебе около 20-ти (мне сейчас 38), ты не можешь подобрать слова, чтобы спросить об этом так, чтоб тебе не сильно досталось после. За последние несколько лет я обнаружила, что есть такие люди, как я, и возможности, и события, где люди могут встречаться и обсуждать эти вещи и развивать интимные отношения.

Мы уже семь лет вместе с моим мужем, и до этого у меня были серьезные отношения только с двумя парнями, и каждые длились около четырех лет. Я никогда не изменяла своим бойфрендам, но я всегда ощущала интерес к полигамным связям. Я сближалась с людьми и у меня появлялось это чувство, что я хочу чтоб мы продвинулись немного дальше, но я не могла, и, в конечном итоге, я чувствовала бы себя очень расстроенной. Я рассталась со своим бывшим бойфрендом, потому, что те чувства, связанные с желанием делать что-то с другими людьми, просто поглощали меня.

Когда я встретила своего мужа Томаса, он был намного более свободен с точки зрения сексуальности, чем кто-либо до него. Он отказывался оставаться в коробочке в отношении чего угодно; он всегда был готов к новым вещам. Он заставил меня чувствовать себя в безопасности, поэтому я начала рассказывать ему о мыслях и чувствах, которые испытывала в других отношениях. Мы без стеснений разговаривали о том, чтоб открыть наши отношения, а затем примерно через два года мы это сделали.

Мы слышали о вечеринках, где люди идут на секс друг с другом. Вы меняетесь партнерами или находите партнеров на вечер. То, что мы выбрали, называлось Killing Kittens, и по сей день это была лучшая вечеринка, где нам приходилось участвовать.

Вечеринка проходила в клубе Sauna Club в Сохо, и вам нужно нарядиться и надеть маски. Вы приходите, оставляете свои вещи в раздевалки, а затем общаетесь и пьете просекко.

Я помню, что когда мой муж вошел в бар – а он очень высокий, привлекательный мужчина – компания женщин буквально встала, как миркаты, и стали ходить за ним по пятам. Обычно у стойки бара так не бывает – когда вы видите, что у понравившегося вам человека есть партнёр, вы отступаете. Но они просто пилили его взглядом, а потом впились глазами в меня, и я действительно чувствовала себя кроликом в фарах автомобиля, потому что я никогда до этого не сталкивалась с таким агрессивным желанием других людей.

Обычно на групповой секс сцене женщины очень привлекательны, а мужчины менее, поэтому интерес к Томасу был большим. Эти две девочки – они были совсем молоды, они были студентками – подошли к нам и начали с нами разговаривать. Через некоторое время одна из девушек вскочила на Томаса и начала целовать его, а другая начала целовать меня. Затем мы перешли в джакузи, мы все продолжили целоваться, и краем глаза я заметила одну действительно красивую девушку азиатской внешности, которая прыгает вверх-вниз и машет руками. Мы встречаемся взглядами, и она такая: «Могу я присоединиться?» А мы с Томасом такие: «Конечно!»

Это было очень приятно – довольно медленно и чувственно. В тот момент я не фокусировалась на сексе, я просто наслаждалась тем, что было довольно женским опытом. Мы решили пойти в одну из кабин, и в конце концов мы заняли комнату, в которой было смотровое окошко – тогда мы не сразу это поняли. Таким образом, на улице было довольно много людей, наблюдавших за нами.

Когда мы вошли в комнату, мы обменялись девушками, и азиатка отправилась к Томасу, а затем всё стало более сексуальным. Я думаю, что в тот момент мы все были уже без одежды. Мы были очень расслаблены: я не чувствовала никакого принуждения или неудобства. Мы с девушками занялись оральным сексом друг с другом, а Томас сексом с ними. Через некоторое время они ушли, а затем пара, мужчина и женщина, постучали в дверь и спросили, могут ли они войти.

Томас наклонился и спросил: «Ты хотела бы заняться сексом с парнем?» И я согласился на это, и это был безопасный секс с презервативом, но я кое-что поняла о себе: мне необходим социальный контакт с человеком, прежде чем я смогу наслаждаться сексуальным опытом с ним.

Я занялась сексом с парнем, но через пару минут я просто почувствовала себя полностью оторванной от того, что происходит. Обычно мне больше по душе секс с парнями чем с девушками, но в этот раз мне больше понравилось заниматься сексом с девушками, потому что у нас было время, чтобы узнать друг друга. В то время как с парнем – нет, он сразу начал с секса. Я помню, что он был сзади, и я просто подумала: ммм, нет. Я сказала: «Это не то, что я хочу делать», и он просто остановился сразу и всё. Я оставила Томаса заниматься оральным сексом с другой женщиной и пошла в душевую к девушками, и мы там смеялись вместе, пока Томас не вышел.

В конце вечеринки у нас получилась странная ситуация. Там была одна пара, они пришли вместе, оба довольно привлекательные, но нам стало ясно, что она не прониклась этой концепцией. Вы знаете, когда кто-то посредством языка тела, дает понять, что он не готов пересечь определенную линию? Ну, я целовала её, и она отвечала, а её партнер начал играть с собой в ожидании развития ситуации. Но стало понятно, что эта женщина вообще не заинтересована. В какой-то момент я попытался поцеловать её, и она, ну в общем, вздрогнула. Мне стало ужасно. Поэтому мы просто извинились и ушли. Мы пошли позавтракать – я заказала полный английский завтрак. Я была голодна! Это большая работа: мы провели там четыре часа, и я занималась сексом, по крайней мере, с шестью людьми.

Это звучит так эгоцентрично, но на самом деле я не слишком обращала внимание на то, чем был занят Томас на вечеринке – я была сфокусирована на собственном опыте. Это было странно. После этой вечеринки, где я видела Томаса с другими девушками, я поняла, что мне это действительно нравится, но я такого от себя не ожидала. Это возбуждает. Я поделилась им с другими женщинами и почувствовала возбуждение от этого. Это напоминает ситуацию, когда все делятся всем друг с другом. Даже когда мы играли в полиаморию, и Томас любил других девушек – у него были две подруги, у меня были теплые чувства, которые потрясли меня.

После вечеринки, мы почувствовали себя такими свободными. Это было намного лучше наших ожиданий. Мы ждали много всякого, но ничего такого не произошло. В моих фантазиях я хотела быть с несколькими парнями, но, как выяснилось, меня на самом деле интересовали девушки. С ними вы можете попробовать больше: обнимать друг друга, гладить рукой чью-то спину сквозь волосы. С женщинами так много вариантов, тогда как с парнями это всегда похоже на «теперь мы надеваем презерватив и трахаемся».

Мы с Томасом почувствовали себя намного ближе друг другу, это стало для нас общей темой, которую ни один из нас никогда не пробовал ни с кем другим. Я бы сказала, что наши первые шесть месяцев после открытия отношений, были изумительными. У нас только что родился ребёнок, и я вышла замуж за человека, который полюбил меня и дал мне такую основу и поддержку, которых я хотел дома, но так же разрешающий мне поддерживать близкие отношения с другими людьми. Чувствовалось как будто ты мог получить свой пирожок и потом, как бы, съесть его. Это чересчур хорошо, чтобы быть правдой? Групповой секс значительно углубил наши с мужем отношения.

После этого мы участвовали в двух других вечеринках, но они не были такими хорошими, как наша первая. Мы решили, что нам нужно что-то более значимое в наших сексуальных отношениях, поэтому мы решили открыть наш брак и построить отношения с другими людьми. Мы перешли к тому, что люди в целом называют полиаморией.

Наш путь от первого разговора об открытии отношений и до похода на вечеринку занял около двух лет. Я думаю, что мне понадобилось столько времени для того, чтобы построить отношения, в которых это – открытие наших отношений – не влияет на наш дом, на нашу семейную жизнь.

С Томасом я никогда не переживаю о каких-либо угрозах, потому что я чувствую себя с ним невероятно безопасно. Ну, хотя, было и несколько невнятных ситуация с ставшими близкими нам людьми. С моим парнем, с которым я встречаюсь около года, и которого я очень люблю, и которого я сильно приревновала. Он начал встречаться с другими людьми, потому что хотел построить свою собственную семью и устаканить всё это, и я знала, что в конце концов потеряю его – я никогда не испытывала столько ревности в своей жизни.

Когда вы обдумываете открытие ваших отношений, начальная точка является самой трудной: переход от моно к полигамии является жестким. Сломать эти правила и перейти в совершенно новое пространство сложно, и это не происходит без труда.

Если вы хотите экспериментов с групповым сексом, я бы сказала, знакомьтесь с людьми на любой платформе, которая вам нравится, и вместе займитесь какими-либо социальными делами. Рано или поздно соединения органично сформируются, а затем, когда секс действительно случится, вы не будете себя чувствовать странно, и это не будет похоже на холодный, клинический обмен. Организуйте свою собственную пати или снимите гостиницу, если у вас есть совместный с друзьями бюджет. Преимущество организации собственной вечеринки заключается в том, что вы можете составить свой список гостей, хотя обязательно включите в список заданий обеспечение безопасного секса. В клубах они обычно предоставляют вам презервативы.

Я не сужу никого за моногамию, но мне было бы трудно представить, что я занимаюсь сексом только с одним человеком всю свою жизнь. Невозможность сблизиться с другими людьми очень бы расстраивала меня, потому что я так сильно эволюционирую и меняюсь. Единственная причина, по которой я это делаю с Томасом – это то, что с ним я чувствую себя в безопасности. Томас всегда меня поддерживает. Он всегда меня успокаивает. Наш семейный союз очень прочный. Я знаю, он всегда будет рад этому.

Эта статья впервые появилась на VICE US.