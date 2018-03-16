Ошеломительный фильм документально изображает десятилетие из жизни одной семьи

В 2005 году кинематографист Джонатан Олшефски преподавал фотографию в программе под названием «New Jerusalem Now» в Северной Филадельфии. Однажды после занятия студент по имени Джей Си Рэйни пригласил его в хипхоповую студию своего брата в подвале в нескольких кварталах оттуда. Джей Си постучался в дверь, и его встретил брат, Кристофер «Квест» Рэйни, который удивился, увидев, что он стоит рядом с Олшефски, 25-летним белым парнем .



По словам Олшефски, Квест отреагировал вопросом: «Кого это ты ко мне привёл?» Но после первой встречи они полюбили друг друга всем сердцем. Несколько недель спустя Квест связался с Олшефски лично и пригласил его в студию поснимать записывающихся у него исполнителей так, чтобы полученные изображения они могли использовать для рекламы музыки, выходящей в Everquest Recordings.

Videos by VICE

Будучи потрясён страстью и стихийным индивидуализмом андеграундного сообщества, Олшефски просто захотел тусоваться там и дальше. Получил он чуть больше, чем рассчитывал: фильм «Quest» («Квест»), дебютная полнометражная документалка Олшефски, выходящая в кинотеатрах в пятницу, представляет собой хронику десяти с лишним лет из жизни семьи Рэйни из Северной Филадельфии.

Олшефски, которого ранее привлекали идеалы самостоятельного творчества панк-тусовки, посчитал, что происходящее в студии Квеста на неё похоже – только речь идёт о хип-хопе. Это было пространство, в котором люди создавали искусство вместе, пользуясь своими скудными ресурсами, ради любви к музыке. Будучи единственным белым парнем в студии, он мозолил глаза некоторым из рэперов, подозревавших, что он наркоман или коп под прикрытием. Однако на Квеста, местного общественного деятеля, который доставлял газеты, чтобы свести концы с концами, новичок произвёл хорошее впечатление, и он продолжал приглашать его снова и снова, а в конце концов завязал с ним дружбу, которая впоследствии повлияет на жизни обоих.



То, что начиналось как фотопроект, превратилось в 110-минутный документальный фильм, снятый с задушевностью синема верите. VICE связался с Олшефски по телефону, чтобы выяснить, каково было снимать почти десять лет, почему в фильме имеют такое значение изображения Обамы и чему «Квест» научил его о восприятии молодых чернокожих парней в обществе.

Jonathan Olshefski, director. Credit: Carina Romano

VICE: Вы снимали этот фильм без малого десятилетие. Объясните, как проходил процесс и что вы чувствуете, когда он наконец вышел. Джонатан Олшефски:

Он начался как фотопроект в 2006 году, а спустя года полтора работы над ним мне просто как бы показалось, что фотографии не подходят для того, чтобы рассказать эту историю. Фотографии не могут запечатлеть магию, с которой Квест доставлял газеты, а мне очень хотелось передать голоса и точки зрения [членов семьи Рэйни]. Спустя полтора года фотосъёмки я поинтересовался: «Слушайте, народ, а вы не хотите сняться в короткой документалке?» Я ещё никогда не снимал документальных фильмов, но все как бы на это согласились. Мы снимали месяца четыре, и у меня появилась версия фильма, но она просто не передала всё, что я пережил – все слои, все нюансы.



Итак, как он превратился в проект длиной в десятилетие?

Я не опускал рук. «Давайте снимем больше, чуть больше кадров». Какое-то время всё однозначно было шатко. [Прошло] лет восемь без финансирования, без прокатчика, без показа, без всего такого. Думаю, отсутствие этих внешних факторов давления позволило мне как бы не торопиться и терпеливо относиться к этому. Я позволял истории разворачиваться по-настоящему естественно, но затем появился вопрос: «Как я это доделаю и будет ли это когда-нибудь доделано?» Я всегда, с самого начала, знал, что эта семья – особенная.

Christopher “Quest” Rainey, Isaiah Byrd, Christine’a “Ma Quest” Rainey, Patricia “PJ” Rainey. Credit: Carina Romano

Как это повлияло на вас как деятеля искусства?



Мне казалось, что вызов для меня [заключается в том, чтобы] немного повысить уровень своего мастерства, настолько, чтобы можно было действительно показать, насколько эта семья особенная. У меня есть фильм, который действительно показывает, какая эта семья невероятная и вдохновляющая. Я очень горжусь этим проектом, и я очень рад, что являюсь его создателем. Особенно я обрадовался, когда у нас появилась возможность поехать в тур с фильмом и привлечь эту семью к участию к нему и встречам с людьми после показов. Это было очень круто спустя столько лет неопределённости и неуверенности в том, закончу ли я когда-нибудь фильм.

В фильме очень много изображений Обамы. Насколько важными для истории были президентство Обамы и переход в эпоху Трампа?

В 2008 году, когда Барак Обама баллотировался в президенты, это было очень важно. Была энергия, было восхищение – ну, типа: «Ого, неужто это случится?» Он стал кандидатом от демократов, затем он баллотировался, провёл предвыборную кампанию и победил. Я был вместе с [Квестом] в день выборов в 2008-м, и эта энергия чувствовалась. На это как бы отреагировали все местные жители. Были календари, открытки, парикмахер ходил в футболке с Обамой и Байденом… Упустить такое из виду невозможно. Проходит четыре года, мы всё ещё снимаем это кино, а я думаю: «Народ, почему бы мне просто не потусить с вами во время выборов в 2012-м?»

Пару дней перед теми выборами я даже ночевал в их доме. Проходит ещё четыре года, мы до сих пор работаем над этим фильмом, а кто баллотируется в президенты? Дональд Трамп. И опять-таки, это просочилось в фильм. Но мне кажется, что в фильме [ощущается] сильное присутствие Барака Обамы, потому что это исходило от сообщества. Это был феномен. На мой взгляд, он как бы ободрял и вдохновлял людей. В случае Трампа ситуация немного смахивает на пощёчину. Как-то так: «Слушайте, может, нас можно услышать, нас можно понять, может, мы здесь поменяем концепцию», – а затем нас унижают посылами, говорящими о страхе и разделении.

Patricia “PJ” Rainey, Christopher “Quest” Rainey. Credit: Jonathan Olshefski

Что вы узнали о восприятии чернокожих мужчин в нашем обществе?

Есть такая нежность, такая любовь, такая мягкость, и это особенно касается Квеста и его отношений с дочерью – и нельзя сказать, что я нашёл лишь одного мягкого, милого, нежного чернокожего отца. Их сотни тысяч по всей стране и по всей Северной Филадельфии. Тысячи мужчин, правильно обращающихся со своими детьми и родными. Но чернокожих мужчин характеризуют не эти истории. На мой взгляд, Квест пытается изменить это представление и создать достоверный образ, который поощряет и предлагает контакт и понимание, а не оправдывает несправедливость, грубость и жестокость. Если мы сможем изменить это представление и увидеть людей человеческими существами во всей их сложности, с их красотой и их изъянами, то тогда, как мне кажется, в обществе, возможно, будет больше стремления бороться с несправедливостями, которым постоянно подвергаются такие места, как Северная Филадельфия. Постоянная несправедливость в [этих] сообществах и их грабёж имеют систематический характер.



«Квест» нельзя назвать документалкой в стиле «говорящая голова». Это появилось постепенно в процессе или так было задумано изначально?



Я хотел, чтобы фильм был кинематографичным. Я хотел с помощью камеры ввести зрителя в ситуацию, в которой разворачивается жизнь. Это однозначно не первый «наблюдательный документальный фильм» в истории, но в процессе создания наблюдательного документального фильма важнее всего проявлять терпение. Нужно проявлять доверие. Нужно, чтобы была тема, с которой можно войти в их жизни, когда всё становится реальностью, дабы увидеть самые особенные моменты, а именно этого мне и хотелось. Поскольку я присутствовал там так долго, там не замечали ни камеру, ни меня. Просто думали: «Послушайте, Джон тут постоянно, поэтому нам нужно просто жить своей жизнью» .

В те моменты, когда ситуация становилась действительно напряжённой, семья вообще приглашала меня к себе. Когда Пи Джей была в больнице, со мной связались – мол, Джон, это очень важный момент нашей жизни, мы хотим, чтобы из этого вышло что-то хорошее. Так что во многом это было совместное творчество. Они вложили в это свою кровь, пот и слёзы. Для того, чтобы рассказать эту историю, они предоставили десять лет своей жизни, и для меня это – наше общее дело. Я очень горжусь эмоциональным аспектом этого, сотрудничеством в нашей деятельности.

Patricia “PJ” Rainey, Christine’a “Ma Quest” Rainey, Christopher “Quest” Rainey. Credit: Jonathan Olshefski

Казалось ли когда-нибудь, что всё может пойти наперекосяк?

В фильме можно увидеть пару сцен, в которых полиция обходится с семьёй Рэйни справедливо. Но в одной сцене, [снятой с помощью] мобильного телефона, Квест просто выносил мусор. Мгновение – и его уже шмонают и допрашивают на полицейской машине. Мы отлично знаем, что эти ситуации могут очень быстро пойти наперекосяк, и именно поэтому Ма достала мобильный и запечатлела её. Видно, как они переживают этот опыт – не то, что в вечерних новостях, где [их], когда случаются подобные трагедии, выставляют чуть ли не анонимными жертвами или правонарушителями.



Как история семьи Рэйни связана с тем, что происходит в Америке сегодня?



Благодаря их истории можно увидеть весь спектр. Можно увидеть красоту, живость и любовь сообщества, которое нечасто изображают как прекрасное или любящее. Его изображают в дурном, жутком и гнетущем свете, и в итоге это характеризует сообщество. Мне показалось, что это попросту неправильно, так что здесь важным элементом является изменение этого представления и ответ на видение в духе Дональда Трампа, согласно которому афроамериканцы живут во внутренней части города, в зоне боевых действий, более страшной, чем места, где мы участвуем в конфликтах.

Эти люди видят себя не так. Да, они сталкиваются с определёнными преградами и угрозами, но эти угрозы – не главная их особенность. Вот семья, которая просто кое-как выживает. Вот эти социальные проблемы, о которых мы говорим – насилие с применением огнестрела, экономическое неравенство, наркомания, – и их можно увидеть через попытки Рэйни справиться с ними и решить их в своей жизни. Фильм всячески старается предоставить им контроль над представлениями.

Следите за сообщениями Сета Ферранти на Twitter.

Эта статья впервые появилась на VICE US.