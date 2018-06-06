Отказ от алкоголя не обязательно означает прекращение общения с друзьями и знакомыми

Я провел Рождество трезвым. Благодаря курсу антибиотиков, при которых действительно нельзя употреблять алкоголь, я не пил в течение целых пяти недель. А это значит много содовой с лаймом, платежеспособный банковский счет, и – к моему удивлению – абсолютно никаких изменений в моей светской жизни.

Несмотря на то, что я бросил пить, я ходил развлекаться, общался и даже оставался в клубах, пока не включат свет. Кстати, когда так поступать, не напиваясь, то учишься нескольким вещам: 1) взглянув вниз, вы увидите огромное количество наркотиков на танцполе; 2) намного сложнее, как журналисту, ходить по ночному клубу в 7 часов утра и обращаться к людям с просьбой о предоставлении комментариев для музыкального журнала, по крайней мере, без умеренного количества экстези, проходящего через ваши вены; и 3) все ваши любимые клубы находятся по соседству с забегаловками, что, как ни удивительно, вы никогда не замечали раньше.

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Во всяком случае, этот пятинедельный перерыв заставил меня задуматься о том, как мы употребляем алкоголь в Великобритании и почему. Текущая статистика потребления рисует неоднозначную картину. С одной стороны, у нас есть исследование, опубликованное в ранее в этом году по заказу благотворительной организации «Drinkaware», которое изучило привычки 6 тыс. британцев, связанные с употреблением алкоголя. Особую тревогу вызвало то, что 60% участников «пьют алкоголь, чтобы справляться со стрессами повседневной жизни». Неясно, можно ли обобщить эти выводы в рамках общества, но по данным Национальной службы здравоохранения, более 10 млн. человек в Англии регулярно выпивают «выше уровней незначительного риска» (относятся к группе, употребляющей более 14 единиц алкогольной продукции в неделю).

С другой стороны, согласно исследованиям, по заказу благотворительной организации «Alcohol Concern», в этом году 3,1 млн. человек в Великобритании пообещали принять участие в кампании «Трезвый январь». Продажи слабоалкогольного пива и сидра (менее 1,2%) выросли на 30% в прошлом году по сравнению с 2015 годом – что не должно сильно удивлять; вы, возможно, заметили две колоссальные маркетинговые кампании пивоварни «Heineken» за безалкогольное пиво, а также огромное количество безалкогольных напитков, которые в последнее время стали доступными в каждом баре.

Настал черед «Поколения Z», то есть тех, кто в возрасте до 21 года. Их действительно меньше волнует тема алкоголя, и по данным Управления национальной статистики прошлого года, по разным причинам более четверти людей от 16 до 24 лет вообще не пьют, хотя в Великобритании всего 7,8 млн. человек «регулярно выпивают» алкоголь.

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Хотя на сегодня, мы похоже, являемся нацией, которая только и ждёт выходных, чтобы напиться, всё больше и больше людей предпочитают провести выходные трезвыми. В некотором роде в этом есть смысл: выпивка, скажем честно, довольно дерьмовый наркотик. Кайф — это ещё не всё, а алкоголь является наибольшим фактором риска смертности среди людей в возрасте от 15 до 49 лет в Великобритании. Кроме того, он несёт множество ужасных побочных эффектов, таких как: потеря памяти или, наоборот, когда вы помните тот унизительный момент о том, что вы сказали своему коллеге прошлой ночью.

Тем не менее, многим из нас трудно держать слово больше не пить или, по крайней мере, сократить употребление. Почему? Потому что, безусловно, выпивка — это отличный способ расслабиться после долгой рабочей недели. Также вследствие социального аспекта, этот наркотик укоренился в британской культуре, как и воскресное жаркое. Мы — общество, которое строится вокруг ужинов с выпивкой, ночных клубов и фраз («развязное пиво» и «избавиться от похмелья»), которые, похоже, не имеют никакой цели, кроме как оправдать выпивку в любое время дня.

Подумайте, как много людей говорят, что они отказались бы от алкоголя, но их светская жизнь вращается вокруг выпивки.

Я понятия не имею, как вообще отказаться от алкоголя, поэтому я поговорил с некоторыми людьми, которые это сделали, чтобы узнать, как это повлияло на их общественную жизнь. Жан Пьер Шажнюк помогает обществу анонимных алкоголиков (AA) и выступает в качестве поручителя для разных людей на протяжении многих лет. Ему сейчас 54 года, а трезвый образ жизни ведет уже 13 лет, после того как бросил пить, так как боролся с наркоманией. «Люди, которые бросают пить и начинают работать с программой АА, могут жить нормальной светской жизнью», — рассказал он мне. «Лично я езжу в Гластонбери: на концерты, рыбалку, и хожу в театр».

54-летняя журналистка Кейт, которая бросила пить 13 лет назад — потому что это доводило её до мигрени — сказала мне, что согласна с Шажнюк. «Я до сих пор веду активную общественную жизнь», — настаивает она. «Но есть и недостатки: когда вы отправляетесь в паб, всё идёт хорошо некоторое время, но когда люди начинают напиваться, вы выпадаете из колеи. Через некоторое время вам становится немного скучно».

A man gesturing towards a puddle of sick for the camera – something you can avoid doing yourself if you quit drinking. Photo: Jake Lewis

27-летняя Валери, которая работает в средствах массовой информации, кинула пить три года назад, потому что поняла, что без этого у неё больше энергии и её кожа выглядит лучше. «Если я выбираюсь куда-то вечером, то, как правило, возвращаюсь домой немного раньше», — отмечает она. «Просто потому, что доходит до того момента, когда все вокруг вас пьяны в стельку. Для вас это выглядит довольно странно, когда вы трезвы».

Шажнюк объяснил, что, если люди собираются оставаться трезвыми, желательно, изначально тщательно выбирать с кем пойти и куда. «Если вы пойдёте к парикмахеру, вам сделают стрижку», — сказал он. «Если вы проводите время вокруг людей, которые пьют, соблазн — запах алкоголя и подобные вещи, связанный с ним — может легко возрасти».

«Да, алкоголь просто разрушал мою жизнь», — сообщил Том, 27-летний сотрудник супермаркета. Он кинул пить год назад. Есть несколько баров и старых друзей, которых он теперь «избегает», но он всё равно регулярно ходит по клубам, что является большим соблазном: «Трудно тусить в клубе, потому что иногда я думаю, чёрт возьми, я ж выпью пиво», — продолжает он. «Но, в то же время, я думаю, нет, мне не стоит этого делать, и осознаю, что алкоголь действительно дерьмовый наркотик».

Ну, так вот: бросая этот особый наркотик, финансируемый государством, вы не ставите крест на своей светской жизни; вы всё так же можете видеться со своими друзьями, если даже они пьют, а вы нет. Для некоторых, конечно, это может привести к небольшим изменениям в общении, по крайней мере, в течение первых двух месяцев. Вы можете встретить своих друзей в кафе, или поиграть в боулинг, или повеселиться где-то, где не подают алкоголь, как например в бассейне или магазине «Apple».

«Для настоящего алкоголика это вопрос жизни или смерти», — добавил Шажнюк. «Итак, вы хотите жить и меняться, или хотите умереть? Трудное решение».

Саймон есть на @oldspeak1

Эта статья впервые появилась на VICE UK.