Решение начать открытые отношения часто может помочь людям пережить отношения на расстоянии или справится с ревностью, но, согласно новому исследованию, это не всегда приводит к удовлетворительной сексуальной жизни.

По данным Quartz, исследовательская группа в Берлине изучала примерно 11 000 человек со всего Европейского Союза и обнаружила, что моногамные и семейные пары значительно счастливее в их сексуальной жизни, чем пары в открытых или полиаморальных отношениях.

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Выводы, опубликованные в мае, показали, что 82 процента из состоящих в моногамных отношениях удовлетворены своей сексуальной жизнью, опережая все другие романтические расстановки. Около 80 процентов женатых людей сообщили о сексуальном удовлетворении, в то время как только 71 процент в открытых или полиаморных отношениях чувствовали то же самое.

Неудивительно, что эти цифры принимают печальный и резки спад, когда речь идёт об одиноких людях. Только 48 процентов людей, которые не были в отношениях (и не искали отношений), сообщили, что довольны своей сексуальной жизнью, в то время как только 40 процентов одиноких, которые искали отношений, были сексуально удовлетворены.

Но когда дело доходит до счастливых и полноценных отношений, секс – это не всегда все. Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце в «Перспективах психологической науки», исследователи из Мичиганского университета обнаружили, что люди в открытых или полиаморных отношениях в целом были гораздо менее ревнивы и значительно более доверчивы, чем их моногамные коллеги.

Исследование Dalia также показало, что независимо от их романтических предпочтений, лучший секс за всю жизнь бывает у людей в возрасте от 25 до 30 лет, и это как у мужчин, так и женщин. Кроме того, испанцы переживают самый яркий секс, в то время как только 23 процента поляков заявили, что «очень довольны» своей сексуальной жизнью.

Хотя в исследовании много говорится о сексе в ЕС, оно вообще не вязло к сведению отношения в США, вероятно, потому, что большинство американских миллениалов, кажется, вообще не интересует чпок.

