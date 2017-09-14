Овладевшая бензопилой монахиня помогает навести порядок после урагана «Ирма»

После того, как ураган «Ирма» прошелся по Флориде, оставив после себя разрушенные дома, опрокинутые на землю деревья, и сломанные краны – полицейский Майами, не находящийся при исполнении, отправился в расположенный по соседству район, чтобы оценить ущерб. Когда он шел по улице, заваленной упавшими деревьями, он наткнулся на странное зрелище: монахиня, в длинной рясе и в апостольнике, с помощью бензопилы быстро расправилась с огромным деревом.



Никто иная, как сестра Маргарет Энн, директриса местной католической средней школы, с дьявольским упорством устранила часть вреда, который был нанесен ее соседям в результате урагана. Став свидетельницей нескольких автомобильных аварий из-за некоторых упавших обломков и грязной дороги, она приступила к действиям, схватив пару бензопил, которые, по ее воспоминаниям, почему-то были спрятаны в школьной кладовке.



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«Их тут не должно было быть. Их необходимо использовать», – рассказала она в среду каналу новостей «CNN». «Значит, была необходимость и у меня были необходимые средства, поэтому хотела помочь».

И она побежала, убирая улицу Майами по высшему разряду, держа бензопилу в руке, разрезая поваленные деревья, которых разбросало по всей дороге. Именно там офицер полиции не при исполнении заметил ее, запечатлев момент и загрузив кадры на страницу Департамента полиции Майаями-Дейд в Facebook и Twitter.

«Он сказал: «Вы знаете, сестра, возможно, это сделает полиция». И я сказала: «Но это займет слишком много времени», – рассказала сестра Энн «CNN». «Это опасно, люди могут здесь пострадать».

В то время, как некоторые на Facebook, казалось, беспокоились о том, что сестра Энн выбрала не самый удачный вариант одежды для работы с мощной бензопилой, другие же были просто благодарны, что кто-то был там и выполнял свой долг. Ее великодушные усилия, хотя и необычные, являются лишь одним из примеров того, как обычные герои делают шаг вперед, чтобы оказать помощь тем, кто после ураганов «Ирмы» и «Харви» в ней нуждается – от «Матраца Мака» из Хьюстона, позволяющего сотням людей спать в своем мебельном салоне до водителей монстр-траков, которые перемещались по городу и спасали людей от наводнения.



«Была дана возможность сделать что-то, чтобы помочь», – сказала сестра Энн. «И спасибо Богу, что я смогла это сделать».

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