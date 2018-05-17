Парень, который играл динозаврика Барни, теперь промышляет тантрическим сексом

Полный сеанс у специалиста по тантрическому массажу и духовного целителя Дэвида Джойнера длится от трёх до четырёх часов и стоит 350 долларов. За эту цену клиентки (он принимает только клиентов женского пола) могут рассчитывать на ритуальное омовение, уравновешивание чакр и массаж. Также в меню космические, умопомрачительные оргазмы.

Последних можно добиваться одним только массажем. Однако целью сеанса является полное высвобождение заблокированной энергии женщины.

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«Когда встречаются лингам [пенис] и йони [влагалище] появляется определённая энергия, которую нельзя создать одним только наложением рук на тело, – говорит 54-летний, похожий на йога и часто тепло улыбающийся Джойнер, когда мы встречаемся для первого из нескольких интервью. – Даже если идёт массаж G, всё равно протекает не та энергия».

Сегодня практика тантрического массажа Джойнера может похвалиться 30 клиентками (или, как он их называет, «богинями»), и он, по собственному утверждению, высвобождает энергию двух-четырёх женщин в неделю. Это немного отличается от его работы аналитиком ПО в TexasInstruments, где он проработал шесть лет после окончания Технического института ITT. Но, как утверждает Джойнер, его нынешняя работа в тантре действительно весьма похожа на другую работу, на которой он пробыл с 1991 по 2001 год; тогда он работал Барни, всеми любимым лиловым динозавриком в популярной детской программе PBS «Барни и друзья».

«Энергия, которую я генерировал в костюме, связана с основой тантры, а именно с любовью, – объясняет он. – Всё происходит, растёт и развивается из любви. Даже когда у вас эмоционально заблокирована какая-то энергия, лучше всего её убирать именно с любовью, а потом заменять её божественной любовью Бога. Любовь исцеляет и позволяет расти дальше».

Барни, конечно же, излучал чистую, радостную любовь. Отчасти именно в этом заключалась его огромная привлекательность для детей, ещё исполненных невинности. И именно это казалось таким ужасно слащавым многим родителям, в той или иной степени замученных отрезвляющими реалиями мира. Джойнер выражал эту любовь через физическую подачу образа энергичного тирекса. (При нём этого персонажа в основном озвучивал актёр Боб Уэст).

«Прежде чем залезть в костюм [Барни], я молился и просил Бога позволить своему любящему божественному духу протекать сквозь меня через костюм и сделать так, чтобы это привлекало детей. Эта энергия всегда их затягивала, – говорит Джойнер. – Дети в большей степени связаны духовно, чем [взрослые]. Очень часто, когда я вижу маленьких детей, например, в гастрономе или где-то ещё, они начинают на меня таращиться. Я шучу: «Вы знаете, кто я».

Джойнер утверждает, что также пользовался своей тантрической подготовкой для поддержания энергии в течение долгих дней на съёмочной площадке, где он по нескольку часов ходил в жарком (температура внутри него могла достигать 120 градусов по Фаренгейту) 70-фунтовом костюме, снимая множество дублей для различных сцен. Тантра помогала ему «поддерживать в процессе огромную радость», говорит он.

На Западе многие, услышав слово «тантра», представляют себе Стинга во время семичасового секс-марафона, но эта практика уходит корнями на тысячи лет как в буддизм, так и в индуизм, и включает много аспектов.

«Тантра – это духовная наука сознания. Её цель – освободить нас от неосознанных установок, мешающих нам признать божественность в самих себе и во всём живом», – утверждает Маттиас Роуз, дипломированный тантрический педагог из тантрического центра «Мокша» в Сиэтле. Сексуальность входила в классическую тантру как одна практика из многих, предназначенных для того, чтобы помочь нам расширить сознание за пределы обычной реальности «эго», заявляет Роуз. Также он говорит: «Если есть какая-то порча, то она появилась в рекламе книг, видео и в конце концов – эскорт-услуг; все они начали использовать слово «тантра» как синоним фразы «самоосознанная сексуальность». Секс продаёт, так что… вот он, пожалуйста».

«Когда вы делаете приятное женщине (орально), это должно быть равносильно чтению молитвы, благословлению пищи, которую вы вот-вот вкусите». – Дэвид Джойнер

Манера Джойнера говорить о тантре сегодня совершенно не способствует устранению путаницы. Он из тех людей, которые склонны бросаться цитатами вроде этой: «Когда вы делаете приятное женщине (орально), это должно быть равносильно чтению молитвы, благословлению пищи, которую вы вот-вот вкусите. Никакая пища в мире не может сравниться с нектаром богини, потому что здесь замешан дух. Поблагодарите, прежде чем вкусить нектара богини. Прочтите молитву. Я был бы очень рад, если бы женщины поняли, насколько мощна эта энергия». А страница с описанием целей на его веб-сайтеtantraharmony.com гласит: «Объединение вашего разума, тела и духа в идеальной гармонии. Достижение высшего и более блаженного состояния осознания своей сексуальности, а также своей сути как духовного существа».



Если верить Джойнеру, у клиенток это «высшее и более блаженное состояние осознания» часто успешнее всего достигается через проникающий, в идеале – незащищённый, секс. Презервативы «блокируют энергию», говорит он, и он предпочитает ими не пользоваться. Джойнер предоставляет потенциальным клиенткам результаты своих анализов на ЗППП, а их просят сообщать о любых ЗППП в подписанном бланке о согласии перед первым сеансом. Эти методы, по словам других тантрических коучей, весьма нетрадиционны.

Кайя Куан Инь – тантрический лайф-коуч, прошедшая более 100 часов подготовки и полноценно работающая в собственном тантрическом бизнесе, в котором она прежде всего работает с клиентами мужского пола. Она утверждает, что мысль, якобы презервативы могут «блокировать энергию», звучит «сомнительно» и «смешно». «Тантрический секс бывает и в одежде. То, что обычно выглядит как проникновение пениса во влагалище, в современной практике часто называют «полным союзом». Сексуальная энергия преодолевает одежду, презервативы, страны и многое другое. Занятие сексом с клиентами в мире тантры – это скорее аномалия, чем норма», – заявила Инь по Skype из своего дома в Токио.

Однако Джойнер свято верит в свою практику. «Когда лингам оказывается внутри йони, используется такой приём, когда люди вообще не двигаются. Они входят в духовную и сознательную гармонию, смотря друг другу в глаза и чувствуя появление энергии друг друга. Главное здесь – движение энергии вверх». Это выходит за рамки области исключительно физического, говорит Джойнер, и переходит в область духовного. «Очень многие женщины на самом деле ни разу не занимались духовным сексом».

«Я решительно с этим не согласен, – говорит Роуз. – Не могу сказать, что места контакту нет никогда; он – часть тантрического инструментария, но в отношениях клиента и практикующего в нём почти всегда не бывает нужды – особенно для исцеления». Далее з утверждает, что энергетически всё, что можно сделать для клиента, можно сделать руками. Для выстраивания чакр не нужно даже прикосновений. Прикосновения необходимы для высвобождения травмы, которую удерживает тело, но тут лучше всего прикасаться руками, потому что «у нас в руках – сердечная энергия, – говорит Роуз. – Кроме того, при наличии сношений есть огромный риск добавления травмы».

Кимберли Резник Андерсон, сексолог и профессор психиатрии Медицинской школы Дэвида Геффена Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе, говорит, что вполне за то, чтобы люди наслаждались своими сексуальными переживаниями, но она разделяет опасения Роуз в отношении привычки Джойнера вступать в сношения с клиентками – тем более без защиты.

«Даже порнозвёзды в Калифорнии пользуются презервативами, – говорит она. – Это закон. То, что он не пользуется презервативами, неэтично и безответственно с точки зрения медицины. Это возмутительно и совершенно не соответствует стандарту обслуживания».

Свою нынешнюю практику Джойнер открыл в 2004 году, а клиенток находит совершенно разными способами, от рекламы по сарафанному радио до обращения в свою веру женщин, с которыми он познакомился в Tinder. Он посещает клиенток на дому по всему Лос-Анжелесу, от Брентвуда до Лонг-Бич, в глубине Долины и даже за пределами штата. На его веб-сайте выложены несколько «Свидетельств богинь»; каждое из них энергичнее предыдущего расхваливает Джойнера и преимущества сеансов с ним. Джойнер утверждает, что, если ему перед начальной консультацией с клиенткой или во время таковой кажется, что она не готова к духовному опыту или не сможет его выдержать (а то и просто ищет физической разрядки), он за неё не возьмётся.

Одна клиентка, 50-летняя Лайза, которая, как и другие клиентки Джойнера, предпочла воспользоваться псевдонимом для сохранения инкогнито, сказала по телефону, что нашла Джойнера через Tinder. Она вступила в сношение с ним примерно на третьем сеансе и сказала, что это было «духовным пробуждением». На данный момент она является его клиенткой уже три года. Она говорит, что ей стало достаточно комфортно с Джойнером для сношений лишь спустя несколько сеансов. «Нельзя сказать, что мне казалось, будто мне для этого нужно пройти полный сеанс, но, с другой стороны, мне подумалось: а может, и попробовать», – говорит она. Также Лайза периодически настаивала, чтобы Джойнер на время секса надевал презерватив.

Другая клиентка, 53-летняя Индиго, работает медсестрой. Она проводит жизнь в заботе о других, рассказала она VICE по телефону, и считает, что её сеансы у Джойнера – это время, в которое можно сосредоточиться на себе. «В первый раз я не дошла до точки, потому что он чувствовал, как я колеблюсь, – говорит она. – Но после первых нескольких сеансов я начала по-настоящему расслабляться».

David Joyner during his time as Barney. (Photo by Barbara Laing/The LIFE Images Collection/Getty Images)

Ни одна из троих клиенток, с которыми VICE пообщался по наводке Джойнера, не говорит, что занималась сексом с Джойнером под давлением или по принуждению, а он также яростно отрицает всё в этом духе. Как гласит заявление, предоставленное VICE Полицейским управлением Лос-Анжелеса, против Джойнера в Лос-Анжелесе не выдвинуто ни одного иска по обвинению в сексуальных домогательствах или принуждению к половому акту.

Однако некоторым людям динамика власти, действующая в данном случае, между практикующим и клиентом, целителем и учеником, кажется неудобоваримой. Лора Палумбо – директор по коммуникациям Национального ресурсного центра по вопросам сексуального насилия. Она утверждает, что тантрический сеанс как у Джойнера, подразумевающий половой акт, может размывать понятие согласия. «На мой взгляд, при рассмотрении подобного сценария прежде всего нужно не скатиться в секс-негатив, – сообщает Палумбо VICE по телефону. – Однако, если посмотреть поглубже, действительно кажется, что здесь существует динамика, из-за которой ситуация становится чуть сложнее и менее прямолинейной, чем с двумя взрослыми людьми при наличии согласия».

«Всегда следует учитывать, что человек может использовать свою скандальную известность для давления на человека или принуждения его к сексуальному поведению, которое может быть для него некомфортным, – добавляет Палумбо. – А то, что здесь присутствует духовная составляющая, усложняет ситуацию ещё больше, потому что на условия соглашения, возможно, сильно повлияло желание участника соответствовать духовным стандартам – особенно если он ищет советов или руководства у этого человека. Условия игры здесь не равные для всех».

Возможно, это ещё и незаконно. В штате Калифорния массаж с целью возбуждения считается соблазнением. Защищаясь, Джойнер утверждает, что один его друг-полицейский помог ему написать контракт, который в процессе консультирования подписывают все его потенциальные клиентки и который гласит, что они не состоят в правоохранительных органах и не участвуют в операции под прикрытием. Он говорит, что первый сеанс проходит бесплатно, а без передачи денег сеанс подразумевает законное согласие. Это, настаиваетон, его юридическая лазейка.

David Joyner today. Photo via David Joyner

По словам калифорнийского адвоката защиты Джонатана Келмана, это не так. То, что Джойнер берёт плату за последующие сеансы, говорит Келман, значит, что, если бы клиентке Джойнера случилось пожаловаться властям, Джойнера могли бы обвинить в занятии проституцией, если во время соответствующего сеанса действительно состоялся половой акт или массаж для возбуждения. «Заниматься сексом с человеком в обмен на деньги по закону нельзя, – говорит Келман. – Если у меня будет клиент, которого арестуют за обмен «Биг-Мака» на секс, то это по определению проституция».



«Если бы я занялась сексом с пациентом, это было бы уголовщиной, меня бы судили, и я бы потеряла лицензию», – говорит Андерсон для сравнения.

«Не на всех моих сеансах бывает секс или «духовная близость». Они бывают только на полных сеансах, когда человек готов вывести сексуальную энергию на более высокий уровень, – говорит Джойнер. – Потому что тогда главное – это понимание того, что при соприкосновении лингама и йони происходит духовный обмен, а не появляется физическое удовольствие. Главное здесь – не секс и не попытки принудить кого-то к сексу. Главное здесь – устранить эмоционально заблокированную энергию».

Джойнер открыл для себя тантру и духовную сексуальность в 80-е, в возрасте 20 лет, обучаясь шведскому массажу, за который взялся ради дополнительного заработка во время учёбы в Техническом институте ITT. По его собственным словам, он начал объединять эти две вещи, когда он занимался массажем параллельно с основной работой в Техническом институте, а клиентки начали говорить ему, что его прикосновение их возбуждает.

Он углубился в изучение и стал открыто делиться своей любовью к тантре, пока его не попросили помалкивать о ней в 1991 году, когда его выбрали на роль Барни. По словам Джойнера, юристы программы сказали ему, что ему нельзя преподавать, практиковать тантру или говорить о ней, пока он играет этого персонажа по контракту; ему сказали, что так недалеко и до суда. Тем не менее, он практиковал тантру тайком всё десятилетие, проведённое в лиловом костюме, и утверждает, что его преданность тантре оставалась тайной, которой он делился с некоторыми членами съёмочной группы. Но определённую энергию в нём, как он настаивает, чувствовали все, кто работал над программой. «Они знали, что я человек духовный и что я медитирую».

«Я часто рассказывал съёмочной группе, что энергия, которую я генерирую в костюме, исходит от основы тантры – любви», – говорит он.

Стивен Уайт был главным сценаристом франшизы «Барни» с 1992 по 2005 год и утверждает, что узнал о жизни Джойнера в тантре всего несколько лет назад. Ему понятно, как складывается паззл. «Я действительно знал, что Дэвид – человек очень духовный, очень позитивный: он лучился энергией, – заявляет он. – Находиться рядом с ним было приятно».

«Узнав в подробностях, что подразумевает тантра, я удивился, – продолжает Уайт. – Я подумал, что для Барни это интересный переход. В каком-то смысле это всё та же история с «Я тебя люблю, ты меня любишь», но другая. Я никого не осуждаю, ничего подобного, но об этой стороне Дэвида я не знал».

«Дэвид был эксцентричным, чудесным и любил то, о чём я бы тогда ни за что не узнала, учитывая то, сколько мне тогда было лет, – говорит Лия Монтес (ныне 39-летняя), которая с 9 до 15 лет играла Люси в «Барни и друзьях» (в титрах она всегда значилась под девичьей фамилией). Значительную часть того времени, которое Джойнер проводил в костюме, он был нормальным, забавным, очень энергичным и счастливым человеком».

Джойнер утверждает, что хочет распространять знания о тантре и силе энергии богинь. Сейчас он занимается этим как специалист по тантрическому массажу. Десять лет он занимался этим на телеэкранах по всей стране в роли лилового динозаврика Барни. Он видит много сходства между этими двумя занятиями.

«Я всегда говорил: это было вовсе не случайно, и я должен был играть этого персонажа, – заявляет он. – Потому что очень многие черты Барни представляли собой значительную часть того, чем я занимался в тантре».

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Эта статья впервые появилась на VICE US.