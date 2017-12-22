Парень, который на Рождество объединяет одиноких людей

Эта статья первоначально появилась на VICE Germany



Невероятно грустно провести Рождество в одиночестве. Согласно Age UK, около 1,2 миллиона пожилых людей проводит Рождество в одиночку. В Германии исследование 2012 года показало, что 2,5 миллиона человек в стране будут без семьи или друзей.



Videos by VICE

Когда 32-летний Кристиан* расстался со своей подругой в прошлом году, он также оказался дома один как раз перед Рождеством. Поэтому он запустил в Twitter хештег #KeineTwitterAllein (#NobodyTweetsAlone), чтобы призвать людей, которые оказалась в такой же ситуации, поговорить об этом. «Я был поражен ответом», – заявил он сегодня. В этом году он захотел пойти дальше и связаться с добрыми семьями, желающими открыть свои дома одиноким людям в этот важный день.

Я поговорил с ним возле его дома в Вормс, маленьком городе в Западной Германии, на условиях сохранения анонимности, о том, как в течение прошедшего года развивалась эта идея, о сотнях людей, которые подписались на его услуги, и о том, нашел ли он кого-нибудь, с кем проведет Рождество.

VICE: Как вы стали спасителем Рождества для стольких людей?

Кристиан: Я всегда шучу, что это потому, что у меня нет хобби. Из-за расставания я оказался один в последний канун Рождества, поэтому просто захотел связаться с людьми, которые оказались в аналогичном положении. Я только надеялся найти там немного человечности, но за короткое время на пару дней это быстро превратилось в очень актуальную тему в немецком Twitter. Даже одна из крупнейших поп-звёзд Германии Элен Фишер рассказала об этом на своих рождественских концертах.

В этом году вы хотите объединить людей вне сети Интернета.

Да, я попросил людей, у которых никого нет, связаться со мной в Twitter, чтобы организовать несколько небольших и больших рождественских встреч. По возможности, я попытаюсь объединить людей из одних и тех же городов в одну группу.

Сколько людей уже согласились на это?



Примерно 220, и столько же людей предложили свои дома.

Что это за люди?

Среди тех, которых ищут компанию, есть много пожилых людей, но также несколько молодых из Берлина, и мужчин, находящихся в стадии развода. Некоторые из тех, кто предлагает свои дома, также одиноки, хотя имеют много места, однако многие из них просто добрые семьи.

Но много людей, которые на Рождество не имеют никого — пожилые люди и бездомные — не пользуются Twitter.

Я не хочу, чтобы кто-то обиделся, но, по крайней мере, в этом году, это единственный способ протянуть руку. Однако есть много других служб и благотворительных организаций, предлагающих пожилым людям возможность отпраздновать Рождество.

Некоторые люди относятся к вам так же, как к приложению для общения «Tinder», только на Рождество?

К сожалению, да. На самом деле были мужчины, которые думали, что я им устрою свидание с женщинами. Я должен был им дать понять, что я не имел ввиду секс.

Почему больше людей не делают этого?

Очевидно, большинство людей считают Рождество личным и близким моментом и поэтому неохотно приглашают незнакомцев в свою жизнь. Иная возможность — это встретиться с людьми заранее и узнать их получше, прежде чем приглашать на Рождество. Но независимо от того, получается это или нет, хуже, чем провести Рождество с членами семьи, которых вы ненавидите, не будет.

Вы надеетесь на нечто большее, чем просто собрать людей вместе?

Меня тоже интересуют социальные последствия. Выборы в Германии в этом году показали, насколько люди разошлись в политических лагерях. Надеюсь, что эти встречи будут поощрять людей, придерживающих разные взглядов, проводить больше времени и слушать друг друга.

Откуда вам всё ещё нужны люди?

Я ищу людей из городов Бонн, Марбург и всей Нижней Саксонию.

Проведёте ли вы Рождество в этом году в одиночестве?

Нет, я буду праздновать его с моей девушкой. Однако мы приглашаем каждого одинокого человека в нашем регионе присоединиться к нам.

*Кристиан — это не его настоящее имя.