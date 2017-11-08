Парень сбежал из тюрьмы, используя смехотворно простую маскировку

Как сообщает CNN, полиция поймали заключенного в тюрьме Западной Вирджинии, который сбежал на прошлой неделе, надев свитер и брюки цвета хаки.



В то время как большинство заключенных обращаются к высокотехнологичным гаджетам, папье-маше или разумному использованию арахисового масла для совершения побега, 44-летний Тодд Уэйн Бойз, по-видимому, понял, что все, что ему нужно было сделать, это одеться как отец.

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В прошлую среду Бойз снял свою униформу, надел брюки цвета хаки и куртку, которую ему как-то удалось пронести внутрь. Затем около 6 часов утра он спокойной походкой вышел на свободу через дверь в Южной центральной региональной тюрьме города Чарльстон. Лишь в четверг вечером тюрьма наконец поняла, что он сбежал – даже несмотря на то, что до этого персонал должен был сделать три раунда переклички.

По данным CNN, Тодду Бойзу грозило до 20 лет за кражу транспортного средства, а также за то, что врезался на нем в полицейский автомобиль и имел запись о вооруженном угоне машин. Он должен был быть осужден в прошлую пятницу, однако, по-видимому, вместо этого он предпочел надеть скучный взрослый наряд и убежать.

Как сообщается, Бойз добрался до Техаса, прежде чем полиция поймала его рано утром в воскресенье, когда он пытался перейти Рио-Гранде, чтобы попасть в Мексику. Неизвестно, был ли Тодд Бойз еще одетый в свой временный пятничный наряд, когда его схватила полиция.

Представитель Департамента по военным вопросам и вопросам общественной безопасности Западной Вирджинии Лоуренс Мессина отметила CNN, что в настоящее время Южная Центральная региональная тюрьма пытается выяснить, как отсутствие Бойза так долго оставалось незамеченным. В результате этого четверо сотрудников тюрьмы были отстранены от работы без оплаты труда.

На настоящий момент Бойз находится за решеткой в тюрьме округа в Ларедо, штат Техас, и, вероятно, казнит себя за то, что не остался на свободе достаточно долго, чтобы продемонстрировать свой костюм Кена Бона на Хэллоуин.