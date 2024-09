Советы родителям от настоящих MILF-порнозвёзд

Тиган Пресли со своими двумя дочерями. Все фото любезно предоставлены опрошенными

Порнозвёзды совсем как мы. Правда. Может, они и зарабатывают больше денег, имеют больше секса и наслаждаются своей работой гораздо больше, чем большинство людей, но почти все женщины в секс-индустрии, с которыми я провёл интервью за последние 20 лет, обладали одними и теми же основными желаниями: быть любимыми, быть счастливыми, а также добраться до конца жизненного пути целыми и, дай Бог, не навредить никому в процессе. Также я с момента рождения своего первого ребёнка почти семь лет назад осознал, что мне больше понятны убеждения и приёмы по воспитанию детей, распространённые среди людей, которые подвергаются остракизму из-за работы в порно, чем убеждения практически любого родителя в пригородах Нью-Джерси.

Общество (и даже собственные поклонники) изо дня в день тщательно изучает внешность, действия, жизненные выборы и личные убеждения порнозвёзд. Когда речь заходит о родительстве, люди подвергают сомнению не только то, как они растят детей, но и то, следует ли вообще позволять им иметь детей. Выдержать такой уровень чертовщины может только очень уверенный в себе человек. Я аплодирую всем матерям из их числа, сегодня и каждый день, особенно настоящим MILF из порно.

Подобно тому, как я провёл в прошлый День отца интервью с некоторыми из величайших скейтбордистов мира на тему их подхода к отцовству, в этот День матери я обратился к нескольким из лучших порно-мамочек в этом бизнесе, чтобы разжиться кое-какими советами по родительству, а также дать им знать, что я хотел бы, чтобы на родительских собраниях, которые мне сейчас приходится посещать, был хоть кто-нибудь такой же крутой, как они.

холли хэлстон

три дочери, возраст: 17, 18, 23

@xxxHollyHalston

Я самая настоящая порно-MILF; своих трёх девочек я родила ещё до того, как начала заниматься порно в 2000-м. Могу сказать, что родительство доведёт вас до грани безумия, а также наградит вас самым полезным и самым досадным опытом за всю жизнь.

Когда меня впервые спросили, какие советы я бы дала другим родителям, в первую очередь мне пришло на ум следующее: накройте всё пластиком, а сверху ещё и прорезиненными простынями. Если серьёзно, то я считаю, что могу справляться с материнством благодаря отличному чувству юмора, огромной любви, а также тому, что всегда говорю со своими девочками обо всём. Честность с ними помогла им увидеть меня как человека, а также увидеть, что я тоже делаю ошибки, но все выборы, которые я сделала, имели чистые намерения.

Могу с уверенностью сказать, что вы будете делать ошибки и, вероятно, напортачите с воспитанием детей, но цель заключается в том, чтобы иметь мужество гордиться своими ошибками. Рядом с каждой из своих трёх дочерей я научилась быть лучшей своей версией. Я никогда не боялась благодарить каждую дочь за то, что она меня чему-то научила.

КАЙДЕН КРОСС

ДОЧЕРИ 2 ГОДА

@Kayden_Kross

В мой опыт [как матери] не входило воспитание детей в секс-индустрии, поскольку это два отдельных мира; в секс-индустрии я работаю, а дочь воспитываю вне этого. Могу сказать вам, что плюсы работы в секс-индустрии заключаются в том, что мне выпадает возможность установить свой рабочий график так, чтобы довести до максимума время, которое я могу провести с ней, а также в том, что я могу позволить себе такие вещи, как хорошие детские сады, выбор здоровой пищи и так далее. Минусы состоят в том, что люди автоматически отрицательного мнения о моих родительских способностях или вовсе подвергают сомнению моё право быть мамой.

Самый важный урок, который я выучила: никогда не задавать ей вопрос, требующий ответа «да» или «нет», если я не готова смириться с одним из ответов на него. А лучший совет, который я могу дать, таков: не спрашивайте её, нужно ли ей на горшок. Спрашивайте её, на который из горшков она хочет.

СПАРКИ СИН-КЛЭР

дочери 2 ГОДА

@Sparky_Fett

Я бы посоветовала не позволять посторонним, друзьям, родным, обществу и даже вашим собственным родителям внушать себе такое чувство, будто чтобы быть хорошим родителем, нужно быть обычным. Внезапный взгляд на сексуальность как на нечто постыдное – это печальное последствие комплекса Мадонны и блудницы. Типа я, едва забеременев, должна была перестать быть собой и стать матерью Терезой? Мне не нужно полностью становиться «мамой», а нужно просто добавить это к арсеналу тех ролей, которые составляют мою личность. Иногда кажется, будто после того, как становишься мамой, люди хотят, чтобы ты отказалась именно от того, благодаря чему существует твой ребёнок. Конец удовольствию, конец тебе, теперь ты здесь лишь как средство достижения цели своего ребёнка.

Недавно я сделала себе татуировку, которую уже давно хотела. Это большая розовая анальная пробка в бандане с баннером прямо посередине с надписью «PlugLife». Она находится на передней стороне моей ноги под тазовой костью, и она довольно хорошо видна, если я в шортах.

Мама сказала мне, что я «навеки испортила жизнь дочери. Что подумают её учителя? Что подумают другие родители?» Любая неприятность, с которой моя дочь сталкивается из-за сделанных мною выборов, к примеру, карьеры в порно (или даже тату с изображением анальной пробки), лишь даст ей и мне возможность узнать что-то о себе и при этом вырасти.

Я лучше покажу дочери, как жить в любви, чем в страхе. А это начинается с того, чтобы прожить свою жизнь так, как лучше всего для меня согласно моим решениям (и как следствие, для неё тоже), а не позволить чужим убеждениям выбирать путь за меня.

брук

дочери 4 года

@NewBrookeBrand

Меня постоянно спрашивают: «Что ты скажешь своей дочери о своей работе?» Это крайне сложный вопрос, и тут я не могу предложить краткого ответа, который удовлетворит заинтригованных.

Помимо того, что я могу больше времени проводить с дочерью, с моим ребёнком дома обращаются так же, как и у обычных работающих матерей с нормированным рабочим днём. Кого я обманываю? Вероятно, существует масса различий! К примеру, мы обожаем ходить по дому нагишом. В том, что касается наших тел, нет никакого стыда, а я хочу, чтобы наша дочь комфортно себя чувствовала в чём мать родила. Не существует неправильных вопросов, которые наша дочь могла бы задать о наших телах, частях тел и о том, как чудесно работают наши тела.

К примеру, когда наша дочь спросила меня, откуда берутся дети, я ответила: «Из женских вагин». Хотите – верьте, хотите – нет, но наша дочь несколько раз садилась вместе со мной посмотреть видео родов на YouTube. Не уверена, что это нормально, но я знала, что крайне растерянное выражение на её личике можно стереть видеообъяснением. Благодарение Богу за YouTube!

Моя теория состоит в снижении чувствительности. Я надеюсь, что моя дочь поймёт мир и принцип его работы, и не собираюсь ограждать её от этого. Мне кажется, что зато её любопытство не сделает её конформисткой, когда дело дойдёт до давления сверстников, потери девственности или пробы наркотиков (а это лишь немногое из того, что меня тревожит). Она будет осознавать последствия собственных действий, будет уверена в себе и своём теле, не имея потребности искать признания вовне.

анна белл пикс

дочери 14 лет

@AnnaBellPeaksxx

В секс-индустрии я всего полтора года. Я всю жизнь проработала бухгалтером, а теперь те же люди в моём населённом пункте на Среднем Западе, которые некогда смотрели на меня как на профессиональную деловую женщину, смотрят на меня как-то так: «Что ты вообще делаешь, чёрт возьми?» Но это не меняет того, как я выполняю родительские обязанности. Я просто очень люблю секс. В том, чем я сейчас занимаюсь, есть некий фактор веселья, напряжение ниже, а ещё я зарабатываю очень хорошие деньги.

Что касается советов, то когда у вас старшеклассница, это совсем другое дело, чем когда у вас четырёхлетняя малышка. Она уже знает, чем я занимаюсь. Я знала, что мне нужно ей рассказать, потому что все парни в старших классах заходят в Интернет, и, разумеется, в течение её первого месяца в старшей школе весь город знал, что её мама – порнозвезда. Мы рассказали ей до того, как об этом узнали другие люди. Всегда хорошо проявлять инициативу и рассказывать что-то своим детям самостоятельно до того, как им это расскажет кто-то другой – так им этого узнавать не стоит. Мы просто объяснили ей, что это законно, что у мамы это хорошо получается, а ещё я хорошо этим зарабатываю. Мы рассказали ей, что когда ей исполнится 18, она сможет заниматься чем захочет. Она может стать дипломированным общественным бухгалтером, врачом, стриптизёршей. Это не имеет реального значения – лишь бы быть довольной тем, чем занимаешься. Я искренне в это верю.

ЛИЛИ ЛЭЙН

дочери 5 лет

@LilyxLane

Быть мамой в порноиндустрии – это примерно так же, как быть мамой на любой другой работе: моя дочь ходит в школу, а я хожу на работу. Впрочем, есть несколько плюсов и минусов. Среди минусов, в частности, то, что я не хочу, чтобы другие родители осуждали моего ребёнка из-за того, чем я занимаюсь. Ходить на школьные собрания и дни рождения, полагаю, сложновато и несколько неловко. Стоит познакомиться с новым родителем, как тот непременно спрашивает, чем вы занимаетесь на работе, поэтому мне, кажется, всегда приходится лгать. Это прежде всего способ защитить моего ребёнка. Кроме того, неспособность участвовать в «дне профессий» у неё в школе была немного прискорбна, потому что она хотела, чтобы я туда пошла.

Скажу, что материнство меня жутко расслабило! Раньше я была этакой стойкой, суровой барышней, которой всё по фигу, а теперь я совершеннейшая плакса! Чёртовы гормоны! Думаю, что она научила меня тому, что жизнь – это нечто большее, чем просто работа изо дня в день и зарабатывание денег. Нужно наслаждаться каждой минутой своей жизни. Она так быстро растёт, и я совершенно не хочу этого упускать! Однако, если бы я могла передать другим матерям один совет, он был бы таков: быть супермамой невозможно! Вы будете периодически пропускать школьные мероприятия, дни рождения и тому подобное. Иногда срываться и плакать нормально. Родительство – это сложно! Я узнала, что не всегда можно поддаваться! Иногда нужно говорить «нет»! В конце концов, важно только одно – обеспечить своему ребёнку безопасное, любящее окружение.

ТИГАН ПРЕСЛИ

ДВУМ ДОЧЕРЯМ 8 И 10 ЛЕТ

@MsTeagan

Мой опыт до настоящего времени был счастливым. Мои дочери официально достаточно взрослые, чтобы знать, чем на самом деле занимается на работе мамочка. К счастью для меня, у меня много татуировок, и мне посчастливилось засветиться в мейнстримных журналах вроде Inked, так что поэтому мне легче объяснить, что я модель и что мне платят как знаменитостям в нашем районе Лас-Вегаса за проведение вечеринок по всем США. Один из минусов заключается в том, что они быстро приближаются к подростковому возрасту, и скоро они окажутся в Интернете, где у них или их друзей больше шансов случайно узнать, чем мама зарабатывает или зарабатывала ранее на самом деле.

Другой важнейший минус заключается в том, что из-за моих характерных татуировок меня, вероятно, узнали все родители, хоть немного смотревшие порно в течение последних 13 лет. Мне-то всё равно, а вот когда речь заходит о моих детях, не всё равно. Только моих детей не будут приглашать в классе на дни рождения. Мои дети в итоге окажутся в минусе, потому что в глазах других родителей я, должно быть, на подсознательном уровне представляю собой злобную сексуальную извращенку. (Однако в своё личное время они без угрызений совести позволяют мне помочь им получить сексуальную разрядку.)

Самый важный урок, который я выучила как мама, таков: относитесь к жизням людей, их выборам в воспитании детей и выборам, которые формируют их детей, с максимальным сочувствием и без осуждения. Мы все думаем, будто знаем, как правильно воспитывать детей, и пытаемся навязывать свои убеждения и мнения друг другу, а это нередко может приводить к отчуждению и остракизму других матерей. Вероятно, у всех нас разные мнения, но от этого не должно страдать тайное сестринство матерей, которым следует поддерживать друг друга и подавать друг другу пресловутый бокал вина под конец тяжёлого дня, особенно если говорить о том, что они делают для того, чтобы прокормить детей и дать им такую чудесную жизнь.

бонни роттен

дочери 4 месяца

@TheBonnieRotten

На самом деле я уже не снимаюсь в сценах. Я закончила ещё в феврале 2015-го года, когда мы с мужем познакомились. У нас всё приняло очень серьёзный оборот, и мы решили, что хотим завести ребёнка; вот тогда-то я и решила больше не работать в этой индустрии. Я понимаю, что этим могут заниматься очень многие девушки и что это отличный способ быстро заработать кучу денег для своей семьи, но для меня это просто не было тем, чем я могла бы спокойно заниматься, приходя после этого домой к ребёнку.

[Моей дочери] придётся нелегко, когда дети узнают о моей прошлой работе, но общество становится более сознательным в отношении секса, и я не думаю, что с этим будет связано так много отрицательных стереотипов, как раньше. Но я однозначно планирую провести с ней этот разговор до того, как ей расскажет кто-нибудь другой.

Что касается советов, то я бы сказала, что пока самый важный для меня урок – это терпение. До этого терпение у меня было на нуле, но когда я забеременела, в голове у меня что-то щёлкнуло. Я не могу злиться на неё и не могу на самом деле её винить, она же маленький ребёнок и не может иначе. Я бы сказала, что это самая важная черта для любой мамы.

брэнди энистон

сыну 11 лет

@BrandyAniston

If I could share any advice with other moms, it’s to be affectionate. I see so many parents that aren’t affectionate to their kids and that drives me crazy. I hug and kiss my son, and even try to pick him up. I’ll do that until he’s 20 if I could. And to girls in the industry with young kids, just remember the scenes are on the internet forever. But if you can get your child to accept sexuality, like we have, I think the world would be a better place.

Для меня жизнь мамы и рабочая жизнь – это нечто отдельное. Я уже не работаю много и больше концентрируюсь на своей программе на VividRadio. Кроме того, я не вожу его на корпоративные вечеринки или что-то в этом роде. Полагаю, это было бы отличным советом для мам: не водите своих детей на вечеринки для представителей секс-индустрии.

У меня не получается ввести своего сына в среду, в которой существует нагота, с такой же лёгкостью, как у некоторых людей. Возможно, из уст мамы-порнозвезды это прозвучит смешно, однако я сильно забочусь о защите. Я не расхаживаю по дому голой. У мамы есть татуировки и пирсинг на сосках, а ему 11 лет; я не думаю, что это так уж уместно. Я понимаю это, когда дело касается мам и дочерей, но мама, у которой сын, это другое дело.

Тем не менее, он знает, что у меня есть псевдоним и что я – эротическая модель. Он не вполне осведомлён обо всём, что было, потому что, как я думаю, ещё не готов к этому. Он книжный червячок, и я в настоящее время стараюсь держать его в максимальном отдалении от [своей работы], но мне кажется, что он как бы кое-что знает. Однажды мы сели в мою машину, он обнял меня одной рукой и сказал: «Мам, чем бы ты когда-либо ни занималась, я всё равно буду так же любить тебя».

Если бы я могла поделиться с другими мамами каким-нибудь советом, то он был бы таков: будьте нежны. Я вижу очень много родителей, которые не нежны со своими детьми, и это меня с ума сводит. Я обнимаю и целую своего сына и даже пытаюсь его поднять. Я буду это делать, пока ему не стукнет 20, если смогу. А девочкам из моей индустрии, у которых маленькие дети, скажу: просто помните, что сцены попадают в Интернет навсегда. Однако если вам удаётся помочь ребёнку принять сексуальность, как в нашем случае, то мир, полагаю, может стать лучше.

