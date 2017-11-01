Пассажиры авиакомпании «Southwest Airlines» будут заложниками живой музыке

Нынче, совершая полет, вы рискуете столкнуться с несколькими часами сущого ада, во время которого ужасные запахи, взрывающиеся телефоны и ожесточенная йога могут превратить вашу поездку в кошмар. Но некоторым кажется, что авиаперелеты уже и не такой печальный опыт, поскольку пассажиры нескольких выбранных рейсов «Southwest Airlines» теперь будут подвергаться живым концертам – которые будут происходить на высоте 35 000 футов над землей – и не смогут убежать никуда.



По данным журнала «Billboard», Southwest Airlines продолжит приглашать ряд музыкантов на борт с концертным циклом «Live at 35» в рамках постоянных партнерских связей с «Warner Music Nashville», которые привлекают талантов из своего списка исполнителей популярного поп-кантри. Без всякого предупреждения, полные самолёты «счастливых» пассажиров, которые пытаются заснуть или смотреть фильм без наушников, или заняться чем-то другим, увидят, как рок-группа устанавливает несколько микрофонов, достает свои гитары и начинает разрывать всех на куски.

Videos by VICE

«Благодаря партнёрству с «Warner Music Nashville» (WMN) мы рады, что наши клиенты могут и дальше познавать новую музыку, а также рады, что оказываем WMN-исполнителям и поклонникам наше дружелюбное и надёжное обслуживание, которое дополняется нашим обещанием, что сумки (и гитары) летают бесплатно», – заявила «International Business Times» Линда Резерфорд, вице-президент и директор по вопросам связи Southwest.

Несколько несчастных на рейсе из Нэшвилла в Филадельфию недавно стали невольными зрителями концерта Дэвина Доусона – певец и композитор, который, согласно его странице на Facebook, «является дерзким и резким, как удар молнии, попадающий в семейное дерево страны». В данной поездке этот удар молнии влетел в самолет, полный ух пассажиров, независимо от того, хотели они слушать или нет.

I checked the “Sing ALL ON ME at 35,000 feet in the air” box off the bucket list. Thank you @SouthwestAir #liveat35 https://t.co/SCK1U1PQ0K pic.twitter.com/0lYoSd7frU — Devin Dawson (@zdevin) October 26, 2017

Southwest не сообщает, какие поездки будут включать в себя посягательства на чувства во время полета, поэтому нет никакого способа гарантировать, что ваш следующий рейс не будет прерван каким-нибудь чуваком от «Wonderwall», который доведёт любого ребенка на борту до истерики. Для некоторых элемент случайности «Live at 35» может быть похож на игру в лотерею; для других это может быть похоже на русскую рулетку.

Пока нет никакой информации о том, планируют ли другие авиакомпании выпустить аналогичную услугу, однако ожидание металлических выступлений на борту «Адского» рейса 666 может быть действительно милым.

Следите за сообщениями Дрю Шварца на Twitter.