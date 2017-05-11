Старая набедренная повязка Патрика Суэйзи выставлена на аукцион

В пятницу 28 апреля мега-фанаты «Грязных танцев» повсюду получили шанс поторговаться за кое-что из пожитков Патрика Суэйзи на лос-анджелесском аукционе, сообщает LA Weekly.



Julien’s Auctions – тот самый аукционный дом, который распродал пепел Трумэна Капоте, – включает в свою коллекцию «Легенды Голливуда» кое-что из вещей Суэйзи. Как сообщает Weekly, вдова Суэйзи, Лиза Ниеми, решила, что наконец-то пришла «пора избавиться» от примерно 640 предметов, в том числе от значительной части его киношных сувениров, вроде кожаной куртки, которую он носил в «Грязных танцах», шёлковой рубашки, которую он носил в «Привидении», а также изготовленная на заказ доска для сёрфинга, которой он пользовался в «На гребне волны».

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Однако наряду со многими из предметов, которые Суэйзи прославил в кино, уместились и кое-какие достаточно личные вещи. Например, фанаты смогут поторговаться за «коренной зуб» Суэйзи в сопровождении «примерно 25 рентгеновских снимков», сделанных с 1976 по 1997 год, со стартовой ценой всего в 500 долларов.

Как бы ни сбивал с толку странный список имущества Суэйзи, он также просвещает. Как ещё можно было бы узнать, что в 1997 году, снимаясь в малоизвестном фильме под названием «Письма убийцы», Суэйзи упал с коня и врезался в дерево, из-за чего сломал себе правую ногу?



Когда пролистываешь все эти записи, становится легче воссоздать более широкий образ жизни актёра. К примеру, инцидент с конём был лишь одним из произошедших на фоне явной любви Суэйзи к верховой езде. Также выставлены на аукцион принадлежавшие Суэйзи четыре седла, восемь ковбойских сапогов, семь ружей, два пистолета и десятки ножей.



Однако в кино Суэйзи был воистину человеком эпохи Возрождения, о чём свидетельствуют разнообразные роли, которые он получал в течение своей жизни. Можно купить не только его доску для сёрфинга из «На гребне волны», – на продажу выставлена и набедренная повязка, в которой он щеголял в «Молчи в тряпочку» (2005), а также меч, которым он пользовался в роли Кочевника в «Стальном рассвете» .



Однако больше всего из предметов, которые предлагает Julien’s, в общем и целом интригуют те, которые никак не объясняются. Почему Суэйзи, к примеру, держал коллекцию минералов и окаменелостей? И что привлекало Суэйзи в «духовных предметах нью-эйдж» вроде карт таро, кристальных жезлов и чего-то под названием «гадальная сфера»?



Самым душераздирающим предметом из тех, которые мог бы приобрести суперфанат Суэйзи, возможно, являются его плюшевый мишка и «детские вещи», как ни удивительно, выставленные по стартовой цене всего в 100 долларов. В покупку даже входит написанное актёром эссе на две страницы, в котором раскрывается его глубокая связь с Тедди, вышеупомянутым (и удачно названным) мишкой.



«Тедди много лет был моим единственным другом, он был единственным лицом, которому я мог доверить свои секреты, – написал Суэйзи. – Он никогда не смеялся над моими мечтами, моими достижениями или стремлениями».

Покойся с миром, Патрик Суэйзи. Ты будешь жить вечно в наших сердцах, наших мыслях и многочисленных необычных символах, которые ты оставил.



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