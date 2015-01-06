Вот что происходит с багажом, который вы потеряли

Фото с Flickr Kenneth Lu

Если вы остались стоять ни с чем, а карусель для выдачи багажа всё ещё крутится, но на ней уже никаких чемоданов и сумок нет, значит вам очень, очень не повезло. Конечно, вы уже это поняли, и статистика только подтверждает это: согласно отчёту по авиаперевозкам Департамента Транспорта о пропаже своего багажа сообщают менее 1 процента пассажиров. Но, согласитесь, это слабое утешение для людей, чей багаж утерян, и у которых рушатся многие планы.

Почти во всех случаях утерянные чемоданы возвращаются в течение нескольких недель. В крайних случаях, багаж возвращают в течение трёх месяцев. Если же всё таки ваш багаж не вернули и через три месяца, есть шанс, что его найдут годы спустя (чемодан одной женщины нашли 20 лет спустя). Однако, бывают случаи, но их очень мало, когда службы аэропорта не могут определить кому принадлежит утерянный багаж, тогда такие чемоданы считаются утерянными навсегда. Некоторые из этих чемоданов-сирот в конечном счёте оказываются в Скоттсборо, штат Алабама, в Центре невостребованного багажа.

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Это единственный магазин в Америке, которые покупает, а потом перепродает, багаж, который люди теряют в аэропортах. Большая часть вещей из чемоданов – это обычные вещи, которые люди складывают с свои сумки: туалетные принадлежности, одежда, подушки для шеи. В магазине также продаются необычные вещи, найденные в багаже. Например, сморщенные головы, цельная шкура зебры (уши, хвост, и всё остальное), вакуумный пакет с лягушками. (Некоторые вещи не выставляют на продажу, такие как камера с космического челнока NASA или урна с пеплом какого-то человека).

Бренда Кантрелл, бренд-менеджер магазина, сказал мне, что сотрудники кладут на полки магазина от 5000 до 7000 новых вещей каждый день, и только те вещи, которые можно продавать. Кантрелл не сказала точно сколько чемоданов они получают каждый день, но чтобы иметь столько вещей на продажу, должно быть они получают несколько сотен чемоданов каждый месяц. (Хотя авиакомпании сейчас теряют багаж гораздо реже, чем несколько лет назад. В прошлом году авиакомпании потеряли 2,18 миллиона сумок).

Большинство вещей Центра невостребованного багажа, которые сотрудники находят в чемоданах – это одежда, магазин получает столько одежды, что он владеет крупнейшей химчисткой во всей Алабаме, где они стирают более 50 000 штук одежды каждый месяц). Но есть и другие вещи, такие как свадебные платья или предметы искусства, или уникальные артефакты, утеря которых может стать трагедией для человека. Я спросила Кантрелл, приходил ли когда-нибудь кто-нибудь, чтобы забрать свою утерянную вещь.

«Был только один задокументированный случай», сказала она. «Один человек пришёл и купил пару лыжных ботинок для своей жены, и когда он отдал их ей, она заметила, что маркировка на ботинках была такая же как и у тех, которые она потеряла».

В Соединенном Королевстве потерянные предметы багажа продаются на слепых аукционах. Содержание каждого чемодана перебирается прежде чем они выставляются на продажу (и, в большинстве случаев, из них вынимают всё, что очень ценное или очень личное), потом чемоданы закрываются и продаются по определённой цене. Обычно эти чемоданы заполнены недорогим барахлом или просто грязной залежавшейся одеждой, но у покупателя есть шанс купить сумку за $20 и найти в ней драгоценный камень. Иногда находятся деньги, которые были спрятаны в скрытых карманах; иногда можно найти обычную, но ценную вещь, как, например, надувной матрас; или просто странные вещи, например экзотические специи или рога лося.

«Нет ни какой последовательности или логики в том, что и как люди пакуют в свои чемоданы», рассказала в своём интервью The Daily Mail Кристин Сачет, которая работает в аукционном доме и продаёт утерянный багаж из аэропорта Хитроу. «Я открывала сумки и находила там использованные кастрюли. Вот скажите мне, зачем люди перевозят использованные кастрюли?»

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