Люди рассказывают о наихудших причинах, по которым бросали свою пару

Когда вас бросают, это, несомненно, хреново, но бросать кого-то тоже не мёд – особенно если вы знаете, что неправы и расстаётесь с человеком по максимально мелочной причине.

По сути, если вы один из этих людей.

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Лия, 23 года

VICE: Каков самый худший предлог, под которым вы когда-либо кого-то бросали?



Лия: Я однажды бросила человека из-за WiFi в самолёте. Я сказала, что переезжаю в Лос-Анжелес, чтобы работать раннером на реалити-шоу, но на самом деле проблема была в том, что у него был слишком маленький член.

Насколько маленький?

То есть у меня достаточно высокая планка, но… просто слишком маленький. К примеру, обхватив его рукой, я ничего не видела.

Как долго вы до этого встречались?

Месяц, может, два.

Что вы ощущали после подстроенного расставания?

Облегчение, а ещё – похмелье, потому что я возвращалась на самолёте из Праги.

Вы когда-нибудь получали от него какие-то вести?

На самом деле мы время от времени общаемся до сих пор, но не видели друг друга вживую уже… наши пути, в общем-то, не пересекаются.

Вы когда-нибудь сознавались, что солгали тогда?

Он однозначно знает, что моё оправдание было ложью, потому что я как-то раз пошутила на эту тему, но не думаю, что он знает, что дело в его члене. Я в этом сомневаюсь. Это вообще можно узнать?

Джей, 27 лет

VICE: Какова ваша история позора?



Джей: Я бросил человека, а потом заблокировал его номер, потому что он не переставая говорил о корпоративном мире.

Это было первое свидание?

Это было второе. По сути, прождав несколько лет «единственного» в качестве первого партнёра, я сдался и снизил планку. Я решил попытать счастья на Grindr и трахнуть первого встречного, который проявит какой-то интерес. Я в то время был достаточно молод и глуп, чтобы считать, будто то, что я отдам ему свою девственность, значит, что его стоит увидеть снова. К несчастью, в отличие от нашего первого свидания – на котором было мало зрительного контакта и ещё меньше слов, – он решил пространно поговорить о своей работе инвестиционного банкира. От постоянного употребления фраз вроде «большая четвёрка» и «я еду в командировку в Дубаи» казалось, будто стены бара, в котором мы были, смыкаются. Я сбежал в уборную, а он, как это ни жутко, последовал за мной. Я каким-то образом оторвался, а затем понял, что вообще выбегаю из бара.

Пытался ли он вам звонить?

Он отправил мне сообщение с текстом: «Ты в порядке?» – а затем быстро отправил мне самую жуткую фотку члена при свете вспышки. В ответ я сказал ему, что думаю, что с этим ничего не получится из-за того, что у него слишком большой член (который на самом деле был малюсеньким), а затем живо удалил и заблокировал его номер. К счастью, я больше никогда его не видел.

Алекс, 35 лет

VICE: Какова ваша история романтического бедствия?



Алекс: Мне пришлось порвать с этой девушкой, потому что она жила в Тутинг-Бек, в южном Лондоне, а нас отказывались везти туда на такси.

Это было отговоркой или настоящей причиной?

Настоящей причиной на все сто процентов.

Как давно это было? Полагаю, что до Uber.

Ага. Мне сейчас 35, а это случилось, когда мне было 22. Значит… 13 лет назад. Господи. Если бы Uber существовал, мы бы, возможно, остались вместе.

Совсем другой мир. Где вы жили?

Я в то время жил в северном Лондоне, в Примроуз-Хилле; мы ездили выпить в Сохо и пытались заказать чёрное такси назад к ней, но это было попросту невозможно. Мы запихивали пальто ей под майку и говорили таксистам, что она беременна, но они всё равно не ехали на юг от реки!

А вы не могли просто вернуться к себе?

Я снимал жильё у друга семьи, и мне нельзя было водить к себе девушек. Я не мог заняться сексом, так что мне пришлось с этим покончить. В 22 года это как бы серьёзный камень преткновения.

Рэй, 26 лет

Что вы натворили?

Рэй: Я порвал с первой девушкой в своей жизни в средней школе, чтобы мне не пришлось говорить маме, что у меня есть девушка: она сопровождала нас всех на школьной экскурсии, а я перепугался и сделал это дело как раз перед тем, как мы сели в автобус. Она плакала всю экскурсию. Когда моя мама спросила, не знаю ли я, почему она плачет, я заявил что-то вроде: «Понятия не имею, белые девочки – это харам, так что я вообще с ними не говорю, люблю тебя, мама».



О Господи. Как долго вы встречались?

Мы встречались весь седьмой класс. Под «встречались» я имею в виду «держались за руки и вместе ходили на всё в школе».

Стали ли вы после этого друзьями снова?

Едва ли – круг друзей у нас был разный. Это забылось где-то через пару недель: она начала встречаться с… вроде бы с капитаном школьной футбольной команды? Я и подумал: ну, молодец.

Молли, 25 лет

Какова наиболее сочная ложь, к которой вы когда-либо прибегали, чтобы перестать с кем-то встречаться?

Молли: Я сказала этой девушке, с которой мутила, что не отвечала на её СМС, потому что угодила в тюрьму. Я ужасный человек.



Неслабо.

Знаю. Я просто не могла взять себя в руки, чтобы всё закончить: мы несколько раз сходили на свидание, и я просто внезапно не ощутила того же, что и она, но я не знала, как ей об этом сказать, потому и выдумала эту дурацкую ложь. Хуже всего то, что она с полным правом отправляла мне раздражённые сообщения о том, что я её игнорирую, но когда я сказала ей о тюрьме, она устыдилась и начала извиняться.

Почему тюрьма?!

Я в тот день пошла на выставку, посвящённую Оскару Уайльду, в Редингскую тюрьму и в панике позволила себе огромную творческую свободу, сказав ей, что нахожусь в тюрьме.

Ни фига себе.

Тэми, 26 лет

Что вы начудили?



Как-то раз я притворилась, будто сломала себе ногу, чтобы мне не пришлось встречаться с бойфрендом после школы. Мне пришлось скакать вдоль платформы, чтобы на вид вышло реалистично, если бы он увидел меня с платформы напротив.

Вы порвали после этого или это было только на один день?

Это было началом конца – мы повстречались ещё где-то месяц, но потом это закончилось.

Вы симулировали перелом ноги весь следующий месяц?

Нет.

Он ничего не заподозрил?

Заподозрил. К несчастью, он был очень умён и пришёл к выводу, что дело, вероятно, кончено. По сути, я отвратительно расставалась с людьми, поэтому прибегала к весьма вычурным средствам, чтобы за меня делали эту работу мои действия.