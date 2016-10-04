Хорошие новости для ребят, которых замучила угревая сыпь: вы в конечном итоге проживёте дольше и будете выглядеть лучше, чем люди с гладкой кожей

Бедняге не повезло перед выпускным. Фото взято с Wikipedia

Каждый должен пройти через стадию лоснящейся кожи и нескольких пупырышек на лице в юношеские года. Это обряд созревания. Но некоторым из нас “повезло” иметь склонность к угревому высыпанию уже будучи хорошо за 20, что делает нас похожими на подростков-переростков с сиськами и чемоданами.

Единственное, что меня успокаивает, это факт, что любой приличный дерматолог уверит вас, что у людей с жирной кожей первые морщины появляются значительно позже. Теперь, новое исследование доказало, почему именно так происходит: клетки людей с акне имеют встроенную защиту от старения, что, вероятно, и позволит им выглядеть лучше с годами, а также продлит их жизнь.

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Изучение белых клеток крови, взятых у лиц, страдающих от сыпи, показали, что на кончиках их хромосом были длинные защитные колпачки. Эти колпачки, называемые теломеры, в хромосомах служат, в основном, эквивалентом пластиковых ободочков, которые предотвращают шнурки на обуви от быстрой изношенности. Исследования показывают, что у людей с угревой сыпью, эти теломеры значительно более длинные, и, следовательно, потенциально благословляют их даром долгой жизни.

Ведущий исследователь д-р Симона Риберо из Королевского колледжа в Лондоне, сказала: “В течение многих лет дерматологи наблюдали, что кожа у людей страдающих акне, стареет медленнее, чем у тех, кто не знал что такое акне за всю свою жизнь. Хотя это было замечено в клинических условиях, но причины этого явления ранее были неясны”.

В ходе исследования ученые выделили путь гена под названием p53, который регулирует “запрограммированную гибель клеток”, своего рода клеточное самоубийство. Когда теломеры становятся слишком короткими, это может вызвать ряд событий, которые приводят к запрограммированной клеточной гибели. Наблюдалось, что путь р53 был менее активным в коже страдающих от акне, хотя это всё ещё изучается.

Имейте в виду, меня не интересуют результаты этого дальнейшего исследования. Потому что сейчас мне хорошо от осознания, что я буду привлекательной всегда, и вы ничего не можете с этим поделать.

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