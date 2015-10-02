Фотосъёмка кругосветного путешествия кокаина с поля до ноздрей

Кокаин веками демонизировали, а на культуры, считающие его священным и целебным, часто навешивали ярлык наркоторговцев. Старейшины индейского племени уитотоиз перуанской Амазонии как-то мне рассказали, что их бог и вовсе наказал их с помощью этого листа: «С этих пор я буду в наказание отбирать коку у твоего народа и передавать её в руки белого человека. Растение будет приносить боль, несчастье и реки крови, где бы оно ни оказалось».
Чтобы написать свою последнюю книгу, мне понадобилось проследовать за кустарником кокса через весь континент. От андских племён, которые считают его даром божьим, до колумбийских фермеров, которые перерабатывают его в порошок кокса и пользуются ею как валютой в магазинах и аптеках. И конечно, до самой кровавой бани, в которую он попадает, когда, наконец, превращается в кокаин и отправляется на север через Центральную Америку и Мексику, а после этого в итоге оказывается в руках тех, кто использует его в увеселительных целях.
Это подборка моих работ.
Эта серия входит в книгу под названием «Кокс: проигранная война» (Coca: The Lost War), выход которой намечен в издательстве PenguinRandomHouse.