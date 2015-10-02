Фотосъёмка кругосветного путешествия кокаина с поля до ноздрей

Коренные жители плывут на лодке по Амазонке. Колумбия, 2015 год. Все фото сделаны Карлосом Вильялоном

Эта статья впервые была опубликована на VICEColombia.

Кокаин веками демонизировали, а на культуры, считающие его священным и целебным, часто навешивали ярлык наркоторговцев. Старейшины индейского племени уитото из перуанской Амазонии как-то мне рассказали, что их бог и вовсе наказал их с помощью этого листа: «С этих пор я буду в наказание отбирать коку у твоего народа и передавать её в руки белого человека. Растение будет приносить боль, несчастье и реки крови, где бы оно ни оказалось».

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Чтобы написать свою последнюю книгу, мне понадобилось проследовать за кустарником кокса через весь континент. От андских племён, которые считают его даром божьим, до колумбийских фермеров, которые перерабатывают его в порошок кокса и пользуются ею как валютой в магазинах и аптеках. И конечно, до самой кровавой бани, в которую он попадает, когда, наконец, превращается в кокаин и отправляется на север через Центральную Америку и Мексику, а после этого в итоге оказывается в руках тех, кто использует его в увеселительных целях.

Это подборка моих работ.

Эта серия входит в книгу под названием «Кокс: проигранная война» (Coca: The Lost War), выход которой намечен в издательстве PenguinRandomHouse.

Мужчина нюхает листья коки. Эль-Альто, Боливия, 2007 год.

Мужчина пробует мамбе, смесь из измельчённых в порошок листьев коки. Джунгли Амазонки, Колумбия, 2015 год.

Тело женщины, убитой во время связанной с наркотиками бойни. Эль-Пало, Каука, Колумбия, 2011 год.

Члены семьи Лопес оплакивают смерть Луиса Фелипе, 17-летнего юноши, убитого в ожидании невесты на улице. В начале 2011 года министр внутренних дел, Франсиско Блейк Мора, объявил, что популярный среди туристов город Акапулько стал вторым по распространению насилия после Хуареса. Акапулько, Мексика, 2011 год.

Наркоторговец без рубашки взвешивает пакеты коки, принесённые на продажу фермерами. В упаковке между его ногами хватит денег на 300 фунтов коки. Фермеры, несмотря на моральный протест против торговли наркотиками, утверждают, что у них нет выбора. Санта-Фе, Колумбия, 2002 год.

Криминалисты перекрывают улицу, чтобы расследовать убийство молодого бандита в одном из самых опасных районов города. Медельин, Колумбия, 2009 год.

Обнажённая женщина с подносом кокаина на модной вечеринке. Сантьяго-де-Чили, 2013 год.

Дети с мачете, работающие на полях коки. Альдеа-де-ла-Плайя, Колумбия, 2003 год.

Саманта, исполнительница наркобаллад (или наркокорридо), готовится к выходу на сцену. Рейноса, Мексика, 2009 год.

Наркоторговец смешивает кокаин, лидокаин и кофеин в блендере. Один килограмм кокаина сильно разбавляется химическими веществами, благодаря чему получаются три килограмма. Медельин, Колумбия, 2009 год.

Парень делает инъекцию спидбола, сочетания кокаина с героином. Южный Бронкс, Нью-Йорк, 2015 год.

Измельчённые в порошок листья коки, также известные как мамбе. Колумбия, 2015 год.

Каждую неделю проститутки, которые живут вдоль реки Кагуан, обязаны пройти медицинское обследование. Без этого им не разрешается работать в течение следующей недели. Проститутки платят за приём полученной от клиентов пастой коки. Пеньяс-Колорадас, Колумбия, 2002 год.