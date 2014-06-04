Облава на онлайн архив странных российских фотографий

Разнюхивая по глухим переулкам Интернета в прошлом месяце, я очутился в российском незащищённом хранилище, где жители региона, под названием Карелия, дублируют все свои файлы. Каталог с пометкой “открытый для общественности”, что означает, что сюда можно законно заходить, смотреть на то, что пользователи загрузили, и скачивать.

У меня заняло полтора месяца обшарить весь каталог – большую часть которого занимают студенческие курсовые работы, пиратские копии Photoshop, и российские мыльные оперы – а сам процесс был утомительным, мягко говоря.

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Тем не менее, иногда я случайно натыкался на огромное количество фотографий: начиная от семейных снимков и заканчивая фотографиями женщин, исполняющих непонятные ритуалы в бочках. На мой взгляд, это проникновение в жизни людей, которые совершенно не подозревают о моем существовании, восполняет всё время истраченное на просматривание горы файлов.

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