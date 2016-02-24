Фотоотчет о закулисье Порно-Оскара

Моя первая поездка в Лас Вегас на так называемый Порно-Оскар состоялась в 2008 году, когда несколько моих друзей были номинированы на AVN Awards за порно пародию на фильм Exorcist под названием XXXorcist, и они взяли меня с собой. Через год меня уволили с работы и я решился вернуться в Лес Вегас в качестве аккредитованного журналиста. С тех пор, порно задаёт ритм моей жизни.

Через восемь лет после моей первой AVN Awards я вернулся в Лас-Вегас и моя подруга Джоанна Энжэл, которой тогда не дали премию за XXXorcist, теперь вела целое шоу. Джоанна и моя бывшая девушка получили свои места в Зале Славы AVN, так что во время проводимых AVN событий чувствуешь себя членом воссоединившейся семьи.

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AVN – это гораздо больше, чем просто шоу награждения. Это четыре дня тотального безумия, который включает Entertainment Expo для взрослых, само шоу награждения, и ещё больше вечеринок, чем вы могли себе представить, с нон-стоп драйвом в комнатах, казино и барах Хард Рок Отеля.

Если вы представите всю порноиндустрию собранную в одном отеле, а затем зальете это всё выпивкой, усыпите кокаином и деньгами шайки местных толстосумов, вы получите именно то, что ожидаете: четырехдневная секс оргия с последующим эмоциональным сломом и недельном отходняке 75 процентов работников индустрии.

Увидимся в следующем году.

Все фотографии – Нейт “Игорь” Смит. Можете посмотреть больше его работ вот здесь, получить его журнал и другие вкусности здесь.