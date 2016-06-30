Почему я притворился секс-туристом в Украине



Автор всех фото – Ромэн Мадер

Камера никогда не лжёт. Кроме тех случаев, когда она лжёт. А в нынешний бурный век социальных сетей это происходит постоянно. Иногда снимок рассказывает маленькую сказочку: инстраграмовский фильтр на ваших отпускных фото делает вас более загорелым на вид; улыбка говорит «лучшая вечеринка в истории», хотя должна говорить: «На самом деле к 10 вечера я уже лёг в постель». Иногда фото предназначены для того, чтобы дурачить. В других случаях истины, о которых они говорят, поднимают неудобные вопросы о мире, в котором мы живём.

Художники уже давно исследуют и подвергают сомнению природу фотографии и её отношений с реальностью. Фотографии использовались для искажения реальности множеством способов – от сделанных Марселем Дюшаном фото своего альтер-эго Рроуз Сельве до Амалии Ульман, пользующейся Instagram для того, чтобы задокументировать свою жизнь (фальшивую) кандидатки в лос-анджелесские старлетки с целью продемонстрировать, что женственность является конструктом.

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Швейцарский художник Ромэн Мадер – ещё один фотограф, использующий свою камеру для размывания границ между реальностью и вымыслом. Его последний проект, «Екатерина», который демонстрируется в экспозиции «Тест» Performing for the Camera («Выступление на камеру»), рассказывает историю одинокого секс-туриста, который приезжает в Украину, чтобы найти женщину. Фото похожи на отпускные снимки молодой пары. Вот только они, конечно, таковыми не являются. Я связалась с Ромэном, чтобы поговорить о селфи, сексизме и о том, как притворяться охотником за почтовой невестой.

VICE: Как появилась эта серия?

Ромэн Мадер:Идея состояла в создании документалки о секс-туризме в Украине. Этот вопрос уже очень обширно разрабатывался другими фотографами, поэтому я решил написать на данную тему художественное произведение и использовать эстетику документальной фотографии. Таким образом нельзя на самом деле понять, что здесь настоящее, а что – нет.

Вы вводите в историю себя – волнует ли вас то, что некоторые люди могут подумать, будто вы действительно секс-турист?

Для меня неважно, нравится людям человек в произведении или нет: никто не знает, каков я в реальном мире. Я необязательно хочу выставить себя в дурном свете, но думаю, что то, как меня судят люди, интересно. Это очень хорошо демонстрирует их мысли о секс-туризме.

В вашей работе присутствует юмор – некоторые из снимков очень забавны…

Да, действительно. Юмор и ирония присутствуют в большей части моего творчества. В 2009 году я создал проект на автошоу в Женеве [Moi Avec Des Filles] и позировал с хостесс, чтобы сделать вид перед друзьями, будто бы я пользуюсь успехом у женщин. С тех пор я начал создавать эти истории о себе. Но на самом деле они не только обо мне – они также касаются более обширной публики.

Ваши предыдущие проекты создают впечатление, будто бы вам интересны отношения и в частности то, как мужчины ладят с женщинами.

Мне всегда нравится работать над темами, кажущимися мне позорными или глупыми, или же такими, которые меня злят. Например, для своей серии «TheGirlfriendExperience» («Впечатления от девушки») я нанял тренера по соблазнению, который написал на данную тему множество книг, и они поголовно очень глупы. Подобные темы кажутся мне очень интересными, поэтому я продолжаю их разрабатывать.

Именно это и заинтересовало вас в секс-туризме?

Ну, не совсем. Впервые я приехал в Украину в 2009 году – примерно в то время, когда во Франции начало расти движение Femen. Я проехал по стране на поезде и подумал, что это очень милое место. Люди очень дружелюбны, а ещё здесь есть на что посмотреть и чем заняться. Меня потрясло то, насколько реальность отличается от мнения жителей Западной Европы об Украине – будто бы туда ездят исключительно за девушками. Я решил что-то с этим сделать.

В своей книге вы публикуете свои снимки наряду с собственным рассказом, который показывает, как фото могут на самом деле рассказывать лишь часть истории.

Да. Я начал этот проект, отправившись в Украину и написав попавший в книгу рассказ; затем я сделал снимки, иллюстрирующие рассказ. Но я осознал, что если только смотреть на снимки, то можно увидеть совершенно другую историю. В фотографии по-настоящему интересно (и это не ново и не появилось благодаря социальным сетям) то, что она всегда лжёт и всегда лгала. Это подборка истины или реальности. Всё не показывают никогда.

Ваш проект«DeNoveauxAmis» также рассматривает туризм, но он о таких фото, которые мы снимаем, будучи приезжими. Откуда этот интерес?

Это экзотика. Как в том случае, когда приезжаешь в место, которого не знаешь, и делаешь снимки памятников, которые можно найти в Интернете. Не углубляешься в место, не пытаешься понять, что происходит на самом деле, – остаёшься на поверхности. Также я полагаю, что это связано с просмотром всех моих семейных отпускных фото до появления Интернета. Думаю, эта потребность демонстрировать такие счастливые моменты интересна.

Мы всегда играли на камеру? И считаете ли вы, что так будет всегда?

Всякий раз, когда мы делаем снимок самих себя или своих друзей, мы каким-то образом играем. Невозможно улыбаться весь день, это только в данный момент. В каком-то смысле мы все играем.

Книга Романа «Ekaterina» («Екатерина») уже вышла.

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