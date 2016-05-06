Фото квартир холостяков со всего мира

Мужчины –отвратительны. Они мочатся в переулках, постоянно чешут себе промежность и покрывают все доступные поверхности в вашей жизни крошечными кусочками волосков из бороды, срезанных ногтей с ног, мокрых полотенец и табака. По сути, они ведут себя с таким отсутствием самосознания, которое бывает лишь у тех, кто тысячелетиями имел всех остальных в виду.

Но так мужчины просто ведут себя рядом с женщинами. Мы поинтересовались, могут ли они стать ещё отвратительнее, будучи предоставлены самим себе, поэтому редакторы VICE из разных стран посетили наших холостых друзей, чтобы задокументировать условия жизни неженатых мужчин по всему миру.

Videos by VICE

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АЙК, 25 ЛЕТ, ЭССЕКС

VICE: Как часто ты убираешься в квартире?

Айк:Раз в неделю, если повезёт. Скорее, вероятно, раз в пару недель.

Как часто ты меняешь простыни?

Раз в неделю. Это – единственное, за чем я действительно слежу.

Каково твоё оправдание этому бардаку?

Если честно, мне плевать. Это моё пространство. Если я не хочу убираться, то и не буду.

Что ты думаешь о любителях чистоты и порядка?

Это их выбор. Они имеют право жить в таких условиях, в каких захотят.

Каково максимальное время, на которое ты оставлял немытую посуду?

Не моя тарелки очень долго, я буквально завёл у себя на кухне инопланетян. Они начинают со мной разговаривать.

Что, судя по всему, думают о твоей квартире девушки?

На самом деле мне всё равно; это не их квартира.

Больше фото квартиры Айка:

ИТАЛИЯ

АНОНИМ, 30 ЛЕТ, РИМ

Как давно ты уже здесь живёшь и как часто ты здесь убираешься?

Я живу здесь с 1980-х – это квартира моей семьи. И я убираюсь здесь через день.

Откуда все эти предметы?

Из моих путешествий. Я побывал всюду. Взять, к примеру, эту вазу – я разжился ею в Стамбуле. Ваза в спальне из Анкориджа, что на Аляске. Мебель также родом из моих приключений по всему миру. Мне нравится винтаж. Винтаж из разных культур, в особенности стили 1950-х и 1960-х.

А что же мозаика в ванной?

Белый и синий – это, разумеется, цвета клуба «Лацио»!

Что думает о твоём пространстве твоя девушка?

Она думает, что оно очень захламлено.

Это твоя собака?

Да, Лафо – очень требовательная собака, как христианин. Ему 11 лет, и он мне как сын. Его полное имя – Генерал Лафайет.

Больше фото квартиры этого парня:



НИДЕРЛАНДЫ

ТВАН, 24 ГОДА, АМСТЕРДАМ

VICE: Почему ты спишь на полу, а не на своей двухъярусной кровати?

Тван:Двухъярусные кровати хуже всего – и для сна, и для прочего. В основном я пользуюсь своей кроватью для того, чтобы вешать на неё гамак. Однако я всё-таки немного прибрался перед вашим приходом – убрал все салфетки, которые повсюду валялись. Они ни под каким видом не должны были попасть в объектив.

Какой была спальня твоего детства?

По сути, такой же, как и сейчас, но вместо пепельниц у меня повсюду валялись пустые бутылки из-под «Фанты» или «Колы». Я их выпивал по две в день.

У тебя есть домашние любимцы?

В основном слизни. Когда я оставляю окно открытым, я в какой-то момент слышу шорох, а затем обнаруживаю у своей кровати слизня, за которым тянется след из слизи.

Больше фото квартиры Твана:

ГЕРМАНИЯ

ТОРБЕН, 27 ЛЕТ, ДОРТМУНД

VICE:Это первый дом, в котором ты живёшь самостоятельно?

Торбен:Не-а, это пятый.

Есть ли предметы, которые ты перевозишь с собой из дома в дом?

Это всё моё за исключением кухни и той миски, в которую я испражняюсь.

Кстати, о кухне: я заметил, что у тебя нет холодильника.

Ага, мои окна не очень-то хорошо задерживают холод, но это, по крайней мере, значило, что зимой я могу использовать место вокруг кухонного окна как холодильник.

Твои родители когда-нибудь наведываются?

Да нет. Моя нынешняя девушка тоже не имеет желания приходить. Несколько месяцев назад это место также практически стоило мне секса на одну ночь: мы добрались сюда часа в три утра, а вскоре после этого нам пришлось уехать и отправляться к ней. Мы обнимались и целовались, а за мгновение до того, как стало жарко, она сказала: «Я не могу… всё думаю о твоей квартире».

Больше фото квартиры Торбена:

МЕКСИКА

ХЕРАРДО , 26 ЛЕТ , МЕХИКО

VICE: Я заметил, что у тебя нет столовой или обеденного стола. Где ты ешь?

Херардо:На улице; меня вечно нету дома, так что я всегда беру еду на вынос. В холодильнике у меня только вода, сок и йогурт.

Кто был бы идеальным соседом по комнате?

Щенок.

Почему здесь столько велосипедов?

Я живу здесь бесплатно, потому что это здание принадлежит моей семье. Моя тётя живёт подо мной, в то время как моя бабушка шьёт в подвале.

Понятия не имею, какое отношение это к чему-либо имеет, но круто. Тебе нравится жить в одиночку?

Да. Я могу заниматься чем хочу, и никто не видит, как я этим занимаюсь.

Больше фото квартиры Херардо:

РУМЫНИЯ

МАКАНАКЕ, 26 ЛЕТ, БУХАРЕСТ

VICE: Как часто ты остаёшься в этой квартире?

Маканаке:По-разному – два-три раза в неделю. Остальное время я живу с отцом, но теперь, когда он один, я стал оставаться здесь чаще.

Как часто ты убираешься в квартире?

Я одержим – я вечно убираюсь, но бардак всё равно остаётся. Моему отцу плевать, и он целыми днями ничего не делает. Он часто бросает где-нибудь бутылку пива и устраивает бардак. Он не привык к тому, чтобы снимать обувь, заходя в дом, поэтому мне приходится постоянно мыть пол.

Как на этот бардак реагируют гости?

Если честно, мне на самом деле всё равно.

Больше фото квартиры Маканаке:



ГРЕЦИЯ

КОСТИС, 27 ЛЕТ, АФИНЫ

VICE: Каково жить в Афинах одному?

Костис:Весьма недурственно. Я очень часто танцую нагишом, когда мою посуду.

Что всегда есть у тебя в квартире?

Кубики льда и кофе.

Как часто ты убираешься в квартире?

Прибираюсь каждые пару дней. Генеральную уборку делаю каждые две недели.

У тебя, у неё или где-то ещё?

У меня, у неё, на террасах, в барах, в мотелях, в машинах, на тротуарах… Гдехотенье, тамиуменье.

Больше фото квартиры Костиса:



ШВЕЙЦАРИЯ

ШЛОМО, 23 ГОДА, ЦЮРИХ

VICE: Каков самый длительный период, в течение которого ты обходился без уборки в квартире?

Шломо:Месяц или около того. Мой сосед по комнате был в отпуске, и мне не хотелось заниматься этим самостоятельно.

Что хуже всего из того, что тебе приходилось делать для этого места?

Однажды мне пришлось расправиться с компостным ящиком, который не опорожняли месяц. Меня вырвало.

Родители к тебе приходят?

Да, они частенько заходят – и порой приходят без предупреждения. Это нехило раздражает.

Кому бы ты никогда не открыл дверь?

Своим соседям. Все остальные – желанные гости.

Больше фото квартиры Шломо:

ШВЕЦИЯ

КАРЛ, 27 ЛЕТ, СТОКГОЛЬМ

VICE:Почему ты решил завести котов?

Карл:Ну, мне нравятся кошки, и они у меня были с детства. Пряничку [одному из котов] был нужен дом, и поэтому я о нём позаботился. Спустя какое-то время, когда я переехал в квартирку поменьше без балкона, стало очевидно, что ему нужен братик, и поэтому я решил завести ещё одного.

Как посетители реагируют на кошачью шерсть?

На самом деле по-разному. Некоторые более привычны к нему, чем другие. Кроме того, это однозначно зависит от того, сколько шерсти я на данный момент убрал с помощью пылесоса.

Что это за дама у тебя на холодильнике?

Это моя жена. Не-а, это брошенный портрет, который мой отец нашёл на стройплощадке и оставил у меня на холодильнике по приколу, когда я был в отпуске. Не вижу причины его снимать.

Больше фото квартиры Карла:



СЕРБИЯ

ПЕТАР, 31 ГОД, БЕЛГРАД

VICE: Сколько времени ты проводишь у себя в квартире?

Петар:По-разному. Я частенько только принимаю здесь душ, переодеваюсь и сплю. В конце месяца, когда заканчиваются деньги, я очень много времени провожу у своих.

Какую домашнюю работу ты ненавидишь больше всего?

Мытьё посуды. Нельзя делать несколько дел одновременно, и оно длится слишком долго.

Ты когда-нибудь пускаешь сюда родителей?

Да, у них даже есть ключи от квартиры, но приходят они редко.

Больше фото квартиры Петара:

ИСПАНИЯ

АЛЬВАРО, 33 ГОДА, МАДРИД

VICE: Сколько человек живут у тебя в квартире?

Альваро:В настоящее время нас пятеро. Дом очень большой – целых три этажа, а ещё есть сад.

Как вы справляетесь с уборкой такого обширного пространства?

У нас есть дама, которая время от времени приходит убираться. Несколько месяцев назад мы попытались разделить обязанности, но из-за этого мы стали сильно враждовать. Это была полная катастрофа, хотя мы и дружим всю жизнь, – мы всё ругались из-за того, чья очередь заниматься стиркой.

Больше фото квартиры Альваро:

