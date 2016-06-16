Фото из холодного Кракова

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В октябре 2015 года я отправился в Краков на съёмки документального фильма для THUMP о том, как некоммерческий музыкальный фестиваль “Unsound” превращает самую настоящую подземную соляную шахту в андерграундную техно вечеринку, а также видоизменяет исторические пространства города в самые передовые концертные площадки. К сожалению, в то время, я глубоко переживал разрыв отношений с любимым человеком, что било меня прямо в душу и пошатнуло остатки моей уверенности в себе.

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Когда я был в Польше, я много фотографировал. Меня манила напряжённость между историей города и мега-современным фестивалем. Краков, с его сохранившимися фасадами зданий, постсоветской атмосферой и преобладающим количеством пожилых людей, показался мне архаичным. “Unsound” и участвовавшие в нём экспериментальные и международные исполнители, с другой стороны, были совсем далёки от ретро стиля. В этом калейдоскопе, съёмки фильма иногда чувствовались как попытка записать пережитки прошлого.

Чтобы отвлечь себя от ощущения, что кто-то неумышленно растоптал моё сердце, я делал фотографии одиноких мужчин, пар, которые выглядели счастливыми, и печальных сцен в пасмурные дни. Меня привлекали моменты, когда люди испытывали одиночество, уединение и близость, несмотря на то, что были окружены камерами и чувствовали себя довольно обнажёнными и уязвимыми, потому что я впервые делал документальный фильм для VICE. Мне хотелось затеряться в прошлом (когда у меня ещё были отношения) или совершить прыжок в будущее. Настоящее, со съемочной командой и техно-музыкой, иногда казалось подавляющим.

Когда я буду смотреть на эти фотографии через несколько лет, я надеюсь, что я не смогу определить, в каком году я их сделал. Это не значит, что они не подвластны времени, но иногда в таких вещах, как музыка, отношения и чужие города легче потеряться или погрузиться в то, что нет привязки к дате. “Unsound”, возможно, влил свежую кровь в Краков, но когда у тебя разбито сердце, ты видишь только те вещи, которые ты хочешь видеть.

Полистай вниз, там увидишь мои фото с поездки в Краков.

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