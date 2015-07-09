Неприглядная сторона Силиконовой долины

Все фото предоставил Мэтт Такаичи

Многие годы образ мира технологических стартапов так или иначе крутился вокруг молодых выскочек-программистов с новыми блестящими инновациями. В то время как многие коренные жители Сан-Франциско обвиняют этот образ во всех смертных грехах (не в последнюю очередь из-за роста стоимости аренды в районе залива Сан-Франциско), сами компании, кажется, использовали его, выставляя напоказ своих молодых, сексуальных программистов и художников компьютерной графики как своего рода талисман для своего бизнеса.

Фотограф Мэтт Такаичи хочет показать совершенно другой образ мира технологий. Мэтт вырос в Сан-Хосе и уже пять лет живёт в Окленде. В прошлом году он, уроженец района залива Сан-Франциско, запустил фотопроект под названием «Разработчики» (Developers). Фотографии были сделаны на технологических конференциях. Эти фотографии показывают полную противоположность тому, чем техиндустрия района залива хочет быть: она не сексуальная, стильная или модная; она настолько же мирская и утомительная, как и любая другая работа.

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VICE: В первую очередь я бы хотела узнать, что вдохновило тебя создать «Разработчиков». Это связанно с каким-то особым инцидентом или случаем?

Мэтт Такаичи: Моя мама организовывала конференции по технологическим продажам в Саут Бей. Примерно пять лет назад я помогал ей, делая фотографии на мероприятиях технологической конференции. Я помню, что меня одолевали скука и отвращение к этой атмосфере постоянного налаживания связей. Я решил, что больше никогда не хочу даже пробовать фотографировать коммерческие мероприятия. Я думал об этом дне, и тут меня осенило, что у меня был шанс сделать парочку абсолютно необычных фото, если бы я не был таким нытиком.

Интересно. То есть этот мир уже не новый для тебя?

Нет, и подход Мартина Пэрра в освещении темы туризма подбросил мне несколько идей по поводу того, как я по-новому подойти к к освещению технологических конференций.

И как?





Пэрру удавалось влиться в большие туристические группы, чтобы снимать туристов, фотографирующих «оккупированные» людьми памятники и себя на их фоне. Я предположил, что стать частью толпы – либо ещё одним программистом, либо фотографом события – будет не так уж и сложно. Обычно я занимаюсь уличной фотографией. Быть воспринятым таким же посетителем, было способом сблизиться с толпой, и это вряд ли вызвало бы какие-либо подозрения. Также мне казалось, что «театральные» жесты и мимика на корпоративных мероприятиях были бы забавным сюжетом.

Но, кажется пробраться на технологические мероприятия довольно трудно. Где они чаще всего проходили?

Конференции проходили в деловых районах либо Сан-Франциско, либо Санта-Клары. На самом деле, в Сан-Франциско каждый день проходят как минимум две или три конференции, так что, если я не попадал на одну, то где-то по соседству была другая, на которую можно было попробовать пробраться. Я пытался попасть на несколько конференций в Сан-Хосе, но по каким-то причинам они охранялись намного лучше. Было довольно сильным обломом приехать в Сан-Хосе из Окленда только для того, чтобы тебя развернули прямо у дверей. Я старался помнить, что это было частью процесса.

Как тебе удавалось пройти?





Я бы сказал, что успешно пробрался на 60 процентов конференций, на которые пытался попасть. Я или пытался найти чёрный ход, или просто заходил прямо с парадного входа. Обычно я находил группу других посетителей и просто пытался проходить в середине их группы. Также я использовал похожие шнурки с бейджами с других мероприятий, чтобы попытаться вписаться в окружение. Иногда мне удавалось найти выброшенные в мусор бейджи. Чаще всего, когда я пытался пройти с бейджем, меня на парадном входе разворачивали. Но как только я оказывался внутри, какие-либо расспросы мне устраивали редко.

Какой была социально-демографическая группа людей на таких мероприятиях?

Пожалуй, типичными представителями на таких конференциях были мужчины, часто японцы, белые; люди принимали меня за «своего» — неважно, был у меня бейдж или нет.

Потому, что ты наполовину азиат, наполовину белый, да к тому же ещё и мужчина?

Точно. Думаю, ни для кого не будет сюрпризом, что число мужчин на таких мероприятиях значительно превышает число женщин. Эта разница будет сразу же заметна на фотографиях, которые у меня есть. Более удивительным аспектом было то, насколько много пожилых людей я увидел на этих конференциях – начиная от зрелого возраста и до послевоенного поколения и старше.

Да, именно твои фото впервые заставили меня всерьёз задуматься над этим.

Возможно, дело в молодом образе бизнеса, который демонстрируют компании, либо в юных актёрах из сериалов, таких как, например, «Силиконовая долина», намекающие, что сейчас это игра для тех, кому лет 20 или около того. Но, если кто сомневается, ветераны все ещё остаются на коне.

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Какого рода конференции ты посещал?

Я «забрасывал сеть» на любых конференциях по продажам или на мероприятиях для создания и укрепления деловых связей, которые были связаны с техиндустрией, будь то стартапы или крупные корпорации. Целью проекта было фотографировать людей, посещающих эти мероприятия, поэтому я не делал слишком сильный упор на том, чтобы найти соответствующий вид события. Целью некоторых мероприятий, как тех, что проводят Twilio или Microsoft, является завлечение разработчиков программного обеспечения, чтобы те использовали их платформы. Некоторые собрания были узкоспециализированными, связанные, например, с бытовой автоматизацией или виртуальной реальностью. Другие были стартапами, которые соперничали между собой, чтобы защитить венчурный капитал, или тусовками для компаний, чтобы нанять программистов — они обычно свободны для посещения.

Мне любопытно, а лично ты как видишь технологическую индустрию? Я знаю, что ты вырос в районе залива Сан-Франциско, но я не знала, что твоя мама косвенно работала в этой индустрии. Ты в принципе сочувствуешь этим людям?

Работа над этим проектом, кажется, сформировала моё мнение о людях этой индустрии. Это палка о двух концах, как это бывает в почти любой социальной ситуации. Некоторые люди были милыми, другие были засранцами. Техиндустрия окружала меня всю мою жизнь.

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То есть ты вырос плечом к плечу с техиндустрией. Значит ли это, что именно поэтому ты не заметил кардинальных изменений? По крайней мере, не настолько, насколько заметили другие.

В разговорах, окружающих технически обусловленную джентрификацию, всегда предполагают, что места, типа Сан-Франциско, были неожиданно поглощены за последние пять-десять лет. Ставки и правда выше, но также важно признать, что механизмы, которые приводят в действие такую экономику, работают уже долгое время.

Точно. Рим строился не один день …

При этом жилищный кризис и связанные с ним выселения в соответствии с так называемым «Законом Эллиса», принесённые новым технологическим бумом, сейчас находятся в критической фазе. Что изменилось, так это то, как последовательно происходит диалог — его практически невозможно избежать. Для каждого, кто пытается удержать свою «крепость» в районе залива, это может обернуться серьёзными последствиями. Акцент на технологиях, а не на жилой застройке, в качестве первопричины, приводящей к вытеснению, кажется, начинает набирать обороты. Или, по крайней мере, снимки протестов против автобуса Google могут дольше удерживать наше внимание. Это что-то говорит о том, как технологическая культура, или образ, который у нас сложился о техработнике, стали мейнстримом.

Так какой же общая идея твоих фотографий?

Моей первоначальной целью было сделать снимки, которые бы наглядно представили оппортунистический аспект технологий, отношение, которое обусловило грандиозный наплыв материальных благ и последующее вытеснение коренного населения. Всё это лучше всего прослеживается на фотографиях с агрессивными попытками завести связи и знакомства, продвижением брэндов и рукопожатиями. Я сам тоже столкнулся с таким отношением. Когда меня спрашивали, чем я занимаюсь, я просто всем отвечал, что я фотограф на различных мероприятиях (что не было ложью). Забавно смотрелось, как довольно часто я наблюдал расчёты, пробегающие в чьей-то голове, после которых я моментально обесценивался, так как не был программистом, которого можно переманить. Вскоре после этого разговор заканчивался. Однако некоторым было интереснее поговорить со мной, потому что я отвлекал их от каких бы то ни было бесед, связанных с индустрией, которые они вели весь день.

Это та часть этого мира, которую ты хочешь нам показать?

Не совсем. Дело в том, что потом я стал замечать, что люди на таких мероприятиях обычно выглядели скучающими и удручёнными. Это логично. Многие из них совершают перелёт через всю страну в Сан-Франциско на ночных авиарейсах, и они здесь только посещают конференцию, не более. Я проходил мимо напряжённых родителей, которые говорили по телефону со своими детьми. Уже привычно было видеть отключившихся и спящих людей вдоль всех вестибюлей. В то же время, около стендов компаний были люди, изображающие убогую имитацию шоуменов перед несколько изумлёнными посетителями. Все попытки противостоять усталости выглядят так наигранно. Я хотел расширить свой изначальный замысел снимками, показывающими, насколько техиндустрия может быть отвратительной и отталкивающей. Мы все сочувствуем тем, кому скучно на работе.

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