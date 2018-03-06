Почему человеку под ЛСД кажется, будто он может общаться с природой

«Я был у себя на кухне и пялился на огромное дерево, – говорит Билл из Мерсисайде, Англия, вспоминая, как однажды закинулся ЛСД. – Внезапно оно, это дерево, начало со мной говорить, хотя и не представилось, что показалось мне странным. Так продолжалось минут 15. Оно сказало мне, что знает, кто я такой, и что оно уже какое-то время за мной наблюдало. Я почувствовал себя так, как будто стою голый перед всем миром. Дерево оглядело меня с ног до головы, заглянуло внутрь меня и сказало: «Ах, ты в порядке. Можешь остаться».



Возможно, поливая кактус на своём кофейном столике или юкку у себя под окном, вы что-то бормотали в адрес растения. Но есть на свете люди, которые утверждают, будто на самом деле общались с растениями (и природой в целом) после приёма кислоты или других психоделических веществ. Большинство считает эти разговоры простыми галлюцинациями, но другие (обычно те, кто один раз принимает грибы, а затем серьёзно увлекается музыкой ветра) верят, что растения действительно им отвечали.

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«Затем дерево сказало: «Нужно сказать ещё кое-что». Это было очень познавательно, и мне нужно вернуться при первой же возможности, – продолжал Билл. – Благодаря этому я понял, что всё живое в мире – растения, животные и люди – взаимосвязано. Как будто кто-то залез ко мне в голову и принялся судить мои чувства, мои мысли и мои эмоции. Впрочем, это было в обе стороны: я чувствовал возраст дерева – учитывая состояние Земли и то, что город, в котором я живу, выстроили вокруг него, оно явно пережило очень многое. Мне казалось, что оно едва ли не оценивает меня, дабы понять, имею ли я право находиться в этом состоянии расширенного сознания с такими возможностями связи. Я никогда не ощущал такого покоя и блаженства».

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Итак, независимо от того, действительно ли растения являются разумными созданиями, которые мы можем понять лишь с помощью психоделиков, очевидно, что на самом деле это неважно – ну, некоторым не важно. Как выражается Билл: «То, что это у вас в голове, ещё не значит, что это фальшивка или не на самом деле».



Но что же такого происходит в мозге, из-за чего появляется это ощущение?

Благодаря ультрасовременной нейровизуализации мы сейчас как никогда близки к пониманию механизма кислотного трипа; по сути, от ЛСД разум расслабляется. В мозге есть определённые участки, подавляющие спонтанную деятельность, а значит, это существует лишь на заднем плане; вы этого не осознаёте, и в норме это не влияет на ваше зрение. ЛСД позволяет всему этому войти в ваш поток сознания, что, в свою очередь, позволяет проявляться визуальным паттернам, типичным для ЛСД.

Эта потеря тормозов приводит к повышению уровня активности в мозге и может привести к повышению синхронизации между разными когнитивными процессам. К примеру, можно какое-то время переживать проявления синестезии, когда одно чувство – скажем, звук – одновременно воспринимается другими чувствами. Можно слушать музыку, а при появлении определённого паттерна или тона увидеть определённый цвет.

Именно отсюда берётся явление растворения «эго» или океанской бескрайности, когда кажется, будто границы вашего тела исчезли, а ваше «эго» распространилось по вашем окружению, а также по всей остальной вселенной. Кажется, будто вы слились воедино с природой, способны общаться и взаимодействовать с деревьями, цветами и кустами.

«Я буду вечно помнить этот глубокий голос, словно звук, идущий из центра Земли, текущий внутри меня».

Что, дойдя до этого этапа, извлекают из этого люди, считающие, что получили глубинную связь с цветком?



У Луи с запада Франции один из самых глубоких разговоров за всю жизнь произошёл с деревом в лесу недалеко от бесплатной вечеринки, после приёма двух марок по 200 микрограмм. «Это было очень вдохновляюще, – говорит он. – Думаю, в тот момент я знал, что излечился от боли, вызванной разрывом отношений и смертью дедушки. Я очень долго болтал со своим новым другом, а также с несколькими цветами, которые росли неподалёку. Они сказали мне, что в моём недавнем разрыве отношений виноват не только я и что мне нужно думать обо всём хорошем, что меня ждёт, а также учиться на своём опыте. Я вовсе не говорил со стеной, которая никак на это не реагировала – я слышал, как они давали мне советы и утешали меня.

Также мы говорили о моём недавно умершем дедушке. Он объяснил, что всё должно возвращаться туда, откуда пришло, что мне не нужно о нём тревожиться и что мне следует просто помнить уроки, которые он мне преподал, и не падать духом. Я буду вечно помнить этот глубокий голос, словно звук, идущий из центра Земли, текущий внутри меня. Я словно говорил с тем, кто знал меня с самого рождения».

Photo: Joe Bird / Alamy Stock Photo

ЛСД случайно открыл в 1938 году химик, искавший стимулятор крови, и вскоре врачи начали экспериментировать с этим наркотиком, исследовать его и прописывать пациентам. Однако после запрета в конце 1960-х годов его исследования оказались под запретом и начались снова лишь в 2014 году.



Сейчас, благодаря более свободному отношению к испытаниям запрещённых наркотических веществ, а также новым научным инструментам и технологиям, к примеру, МРТ, мы наконец-то начинаем понимать, как ЛСД воздействует на мозг человека.

На переднем крае исследования этого воздействия находится Энцо Тальяцуччи, нейроучёный из Королевской академии наук и искусств Нидерландов в Амстердаме.

«Доказательств того, что единение с существами во время психоделического опыта не является иллюзией, нет, – объясняет он по телефону из Буэнос-Айреса в ответ на мой вопрос о том, действительно ли ЛСД позволяет общаться с природой. – Почему под определёнными наркотиками приходит именно такая иллюзия, неизвестно, но это следует рассмотреть в ходе дальнейших экспериментов по нейровизуализации».

Так слушайте – может, эти растения действительно с вами болтают, а может, и нет. Прежде чем можно будет что-то сказать с точностью, придётся подождать, пока учёные проведут больше исследований. Но несомненно, что, как показывают Билл и Луи, этот опыт может быть действительно позитивным и судьбоносным, независимо от того, подлинный он или нет.

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Эта статья была впервые опубликована на VICE UK .

