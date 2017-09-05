Почему мы не говорим со своими детьми о порно?

Порнография по разным данным занимает от 10 до 30 процентов объёма Интернета, а поскольку доступ к сети имеется у большего количества детей, чем когда-либо, неудивительно, что они её смотрят. В исследовании 2008 года научные сотрудники из Университета Нью-Гемпшира обнаружили, что 93 процента мальчиков и 62 процента девочек сообщают о знакомстве с порно к 18 годам. А 26,9 процента и 23 процента из них соответственно познакомились с ним к 13 годам.



Исследования показали, что знакомство с сексуально агрессивным порно может почти в шесть раз повысить вероятность того, что юноши будут сами повторять агрессивное сексуальное поведение оттуда. А в Великобритании и США врачи выразили беспокойство в связи с ростом количества молодых девушек, желающих cделать лабиопластику в связи с нереальными ожиданиями от внешнего вида их вагин – возможно, основанными на «знакомстве с идеализированными изображениями генитальной анатомии», – предупредил Американский колледж акушеров и гинекологов.

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Создательница независимых порнофильмов Эрика Люст (ссылка небезопасна для открытия на работе) не считает, что мы достаточно говорим о том, как порно формирует молодых людей. Люст начала снимать фильмы для взрослых 13 лет назад, после того, как ей надоело безвкусное, шовинистическое содержание мейнстримного порно. Она вошла в эту индустрию с целью создания фильмов для взрослых, которые прежде всего сосредотачиваются на сюжете, персонажах и женском взгляде. С тех пор она сняла более 100 лент. Также она стала матерью, что вдохновило её на создание последнего проекта, The Porn Conversation («Разговор о порно»), запущенного в апреле в сотрудничестве с её мужем, Пабло Добнером.

Некоммерческий сайт предлагает родителям и педагогам ресурсы, которые помогут им говорить с детьми о порно, в том числе руководства для определённых возрастных групп, начиная с руководства для детей до 11 лет. На сайте есть рекомендации о том, как начинать разговоры, о правильном тоне (никакого устыжения или чтения морали), а также о том, какой контент родители должны рассматривать, к примеру, напоминания детям о том, что порно – это не настоящий секс.

«Порно за последние десять лет пережило огромный рост благодаря Интернету и распространению сайтов онлайн-порнографии, которые сегодня являются самой большой частью порнографии», – заявила Люст, имея в виду бесплатные, легкодоступные порносайты вроде PornHub, который сейчас, согласно отчётам, ежедневно привлекает 75 миллионов пользователей.

«Контент, доступный на этих сайтах, является крайне расистским, женоненавистническим и шовинистическим, а дети найдут его, посмотрят на него, и он повлияет на их восприятие сексуальности и гендерных ролей, – продолжила она. – Если родители будут говорить со своими детьми до этого времени открытий или в это время, они могут помочь детям думать об образах, которые они видят, более аналитически и критично».

«Детей следует учить, что порнография – это развлечения, создаваемые для взрослых, – сказала актриса фильмов для взрослых Ив Лоуренс, мать двоих детей и ветеран индустрии, проработавшая в ней 13 лет. – Важно, чтобы дети знали: порно – это не по-настоящему и оно не изображает реальные сексуальные отношения. Я часто встречаю людей, которые этого не знают или не понимают, особенно в социальных сетях».

Люст не единственная, как внутри порноиндустрии, так и за её пределами, кого волнует воздействие эротического контента на подростков. В AMAZE, серию ориентированных на молодёжь анимационных видео на тему полового воспитания, запущенную в прошлом году, входит урок о порно, который подчёркивает, как развлечения для взрослых искажают реальность, к примеру, с точки зрения продолжительности секса, который там часто изображается. А в июне этого года рекламное агентство Mistress запустилоGive the Talk, в котором актриса фильмов для взрослых Моник Александер призывает родителей говорить со своими детьми о сексе «раньше, чем это сделает порноиндустрия».

Способность родителей влиять на восприятие секса и сексуальности своими детьми часто недооценивается. По данным новейшего опроса Национальной кампании по профилактике подростковой и незапланированной беременности, 52 процента подростков в возрасте от 12 до 15 лет заявили, что наибольшем влиянием на их жизнь в плане секса обладают родители. Опрошенные родители, как выяснилось, посчитали, что у друзей их детей влияния больше, чем у них.



«Родители и опекуны обладают важнейшей ролью в разговоре с детьми о порнографии в рамках более обширных разговоров о сексе и сексуальности, – согласилась Николь Кушмэн, генеральный директор занимающейся половым воспитанием организации Answer. – Такие сайты, как The Porn Conversation и Give the Talk, предоставляют отличные ресурсы, которые помогут родителям завязать эти важные разговоры». Также она сказала, что следующим шагом является увеличение доли программ полового воспитания в государственных школах, посвящённой порнографии.

Люкс Альптраум, специалист по половому воспитанию и секс-консультант, пошла дальше. «У нас в США большинству людей обеспечивается совершенно никудышнее половое воспитание, – заявила она. – Оно не целостно. Оно не включает идеи о сексе в каждую часть нашей учебной программы и не рассматривает секс как часть жизни. Инструмент Эрики Люст – это частичное решение, но конечной целью должно быть общество, в котором молодые люди вырастают с настолько здоровым отношением к сексу и его пониманием, что, увидев порно, они уже могут признать в нём фантазию, а не реальный секс».

Сайт Люст радует не всех. Доктор Гейл Дайнс, борющаяся с порно активистка и президентCulture Reframed, называющей порно «медицинским кризисом цифровой эпохи», назвала его «пиар-трюком». Хотя Дайнс и поддерживает мысль о рекомендациях родителям о том, как учить детей иметь дело с культурой порно, она поставила под сомнение полноценность сайта Люст, заявив, что там не рассматриваются такие вопросы, как порнозависимость (существование которой усиленно оспаривается само по себе).

Её собственный диалог с двумя дочерями, заявила Люст, выдался положительным. «В данный момент они очень интересуются феминизмом и пытаются понять разницу между сексуальностью и шовинизмом. Мне как матери тяжело говорить с ними о секс-позитивности и о том, что быть сексуальной и чувствовать себя сексуальной нормально, но объективировать женщин – ненормально», – рассказала Люст.

Иными словами, Люст учит собственных детей семи и десяти лет мыслить критически, чтобы они, всё-таки наткнувшись на порно, были интеллектуально подготовлены к оценке тех изображений, которые найдут для себя. Но она признаёт, что не все родители готовы или способны обсуждать секс, не говоря уже о порно, до такой степени со своими детьми, и именно поэтому школы обязаны продолжать данную работу.

Альптраум, в свою очередь, признала трудность таких дискуссий и при этом лучше всего охарактеризовала суть вопроса: «Для некоторых людей это неловкий вопрос, но на мой взгляд, неловкие разговоры – самые важные».

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