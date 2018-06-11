Почему одни люди, опьянев, становятся прикольными, а другие – ужасными

Почему некоторые люди от выпивки и наркотиков могут становиться забавными, а другие превращаются в форменную катастрофу?



Если одного из ваших друзей, возможно, регулярно приходится удерживать от нападений на вышибалу, другой может после определённой дозы алкоголя становиться жутко слезливым. Нелюдимый скромник из вашей компании может внезапно превратиться в давно потерянного близнеца Конора Макгрегора, ещё более нахального, чем «оригинал», в то время самый шумный в ней может стать исключительно серьёзным и в подробностях, гораздо дольше нужного, рассказывать вам, почему вы так много значите для него как друг. Другие (собственно говоря, большинство – правда, вам могло жутко не повезти и у вас может быть хреновая компания друзей) будут просто веселиться немного громче, чем обычно.

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Мы знаем, что всё это правда, но мы не знаем, почему люди, поглотившие практически одинаковые вещества, изменяющие сознание, в практически одинаковых количествах, ведут себя настолько по-разному, когда эти вещества начинают действовать. Дело в том, что выпивка и наркотики высвобождают то, что скрывается внутри? Определённые люди предрасположены к конкретным реакциям? И можно ли предпринять что-нибудь для изменения или предотвращения этих последствий?

Доктор Раффаэлла Маргерита Милани, руководитель курса исследований химической зависимости и злоупотребления наркотиками в Университете Западного Лондона, утверждает, что воздействие наркотических веществ на человека определяет множество факторов: генетика, физические характеристики, возраст, пол, психическое состояние и т.п. То, как быстро или медленно мы перерабатываем в процессе обмена веществ такие наркотики, как МДМА, влияет на меру нашей положительной или отрицательной реакции на эффекты от наркотика.

Джереми Фрэнк, специалист по психологии зависимостей, согласен. Он говорит, что, хотя механизм воздействия наркотиков и алкоголя на наш мозг и организм науке в точности неизвестен, «мы всё же знаем, что разные наркотики воздействуют на разные участки нашего мозга, а также разные нейромедиаторы и другие гормоны, но также есть подозрение, что те же наркотики могут вызывать у одних людей резкое повышение дофамина, в то время как другие могут испытывать резкое повышение серотонина».

«Наша химия просто невероятно сильно отличается в зависимости от человека, – добавляет он, – и отчасти именно поэтому один человек может испытывать воздействие некоего наркотика одним образом, а другой может испытывать совершенно другие последствия или воздействие».

Хотя естественные науки прилагают определённые усилия к объяснению разного воздействия наркотиков и алкоголя на разных людей, ответ по большей части лежит в области психологии.

Фрэнк утверждает, что отчасти «определённое влияние на то, как на нас воздействуют наркотики или алкоголь, также оказывают наши ожидания» и что «один человек может обладать определёнными ожиданиями насчёт воздействия на себя алкоголя или наркотиков, а другой может иметь совершенно иные представления, и эти представления, ожидания, или «когниции», могут реально влиять на наш опыт или результат и определять его подобно самосбывающемуся пророчеству».

Также он говорит: «Если вы считаете, что разогрев перед вечеринкой снимает у вас напряжение или расслабляет вас, есть немалая вероятность того, что это так. Если вы считаете, что кокаин избавляет вас от внутренних запретов или каким-то образом даёт выход вашему гневу, есть немалая вероятность того, что такое может случиться. Добавьте к этому более чем реальное избавление от внутренних запретов, которое обеспечивают определённые вещества, к примеру, алкоголь и бензодиазепины, и однозначно получится импульсивное поведение или ослабление внутренних запретов».

Доктор Милани согласна с ним и утверждает, что «ожидания, предыдущий опыт и черты характера также влияют на опыт отдельных людей, связанный с наркотическими веществами – к примеру, люди, более чувствительные к кайфу и ищущие острых ощущений, с большей вероятностью сообщают о более мощных положительных переживаниях от возбуждающих средств, но у них также выше вероятность возникновения зависимости от этих веществ».

Так что у наркотиков в зависимости от всех этих факторов может быть совершенно разный эффект. Однако, если говорить об алкоголе, ответы более однозначны.

Поскольку алкоголь прежде всего повышает импульсивность и снижает скованность, есть вероятность проявления линий поведения, которые уже и так готовы проявиться. Милани говорит, что, хотя алкоголь может повышать у человека эйфорию и дружелюбие, если он импульсивен и агрессивен, у него выше вероятность полезть в драку первым в состоянии опьянения, чем у человека, который обычно более спокоен. Поскольку алкоголь также притупляет наше восприятие риска, у нас повышается вероятность отрицательных линий поведения.

Доктор Кейт Блейзи, психиатр-консультант из Addaction, утверждает, что, хотя алкоголь и наркотики снижают тревожность и помогают расслабиться сразу после их приёма, со временем вполне вероятно «усиление» нашего основного настроения. К примеру, если человек подавлен, вероятно, что, чем больше он выпьет, тем сильнее подавленным он будет себя чувствовать. Если вы, прежде чем начать пить, чувствуете себя приветливым, слезливым или восторженным, эти чувства, вероятно, будут обостряться всё сильнее параллельно вашему опьянению. В случае таких возбуждающих веществ, как кокаин, существует вероятность повышения агрессии и тревожности – чувств, которые, разумеется, будут выражаться ярче, если вы и без того – человек склонный к агрессии и тревожности.

По словам Джереми Фрэнка, научных данных, позволяющих подтвердить, что наркотики могут действительно усиливать личностные переменные или склонности к определённым линиям поведения, уже присущие человеку, мало. Однако он считает, что основные факторы личности могут обостряться, когда люди пьют или употребляют наркотики, лишь потому что они избавляют от общих внутренних запретов. Тем не менее, он добавляет, что это связано с тем, что часто «люди оправдывают наркотическим или алкогольным опьянением такое поведение, на которое их и без того может тянуть».

Значит, в общем и целом алкоголь и наркотики ослабляют наши внутренние запреты и наше восприятие риска, и именно поэтому мы, возможно, ведём себя так, как обычно стараемся себя не вести. Почему отдельные люди ведут себя совершенно конкретным образом, пока не вполне ясно, но есть шансы, что это в огромной степени связано с тем, как человек чувствует себя до употребления наркотических веществ.

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Эта статья была впервые опубликована на VICE UK.

