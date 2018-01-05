Почему следует меньше ругаться

Я здесь не для того, чтобы вас отговаривать или ещё что-то, но всё же: вы слишком много ругаетесь, и вы портите это дело всем нам – бляха-муха, да и я тоже.



Ругательства процветают благодаря табуированности – благодаря способности вызывать сильную эмоциональную реакцию, – и нас, в отличие от ваших викторианских предков, которым при любом хулиганском упоминании о нижнем белье требовались нюхательные соли, попросту не так легко шокировать. Взять, к примеру, «shit» («дерьмо»), которое долгое время удерживало третье место в рейтинге самых обидных английских ругательств, ныне сведённое к ничем не примечательному синониму слова «stuff» («вещи», «дела», «всякое»). Нельзя так обращаться с одним из трёх топовых ругательств.

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Последняя пара поколений шла по жизни, вставляя практически в каждый разговор «сука» и «бля». В кафе закончилось кофе? Гадство. Не можете подключиться к WiFi? Какого хрена. Друг приносит не тот напиток из бара? Сука, что за нах?

Оказывается, ругань ещё полезнее, чем считали ранее все мы. Эти маленькие лингвистические ручные гранаты обладают всевозможными полезными для нас свойствами, в том числе облегчают боль, повышают эмпатию, помогают справиться с гневом и снижают вероятность насилия. Так что же делает эти колючие словечки такими особенными и почему нас должно волновать то, что ругань теряет свою экспрессию?

Я пообщался с доктором Эммой Бёрн, автором книги «Swearing Is Good for You», и узнал, как уместно употреблённое «бля» или «срань Господня» может в буквальном смысле спасти вам жизнь.

VICE: Итак, утверждают, что ругань обрабатывается в мозге иначе, чем обычные слова, скорее как ворчание или крик, чем как наборы морфем и фонем. Так ли это по вашему?

Доктор Эмма Бёрн: Есть такое явление, как рефлекторная ругань – например, когда человек получает по пальцу молотком: мы не особо занимаемся когнитивной деятельностью, и это не особенно сложно. Но когда это делают специально, это называется пропозициональной руганью, и здесь всё может быть крайне неоднозначно.

Это немного похоже на шутки и сарказм тем, что нужно смоделировать образ мышления собеседника и точно оценить эмоциональный груз, который вы направляете в его сторону. Это класс лексики, который говорит о том, о чём мы обычно не можем говорить без некоторого смущения, стыда или ужаса. О чём-то, обладающем эмоциональным резонансом, где и вступают в силу табу.

Попадается ли это – скажем, то, что связано с функциями организма – чаще, потому что это табу разделяют все?

Большинство табу, которыми пользуются в нашей стране, связаны с функциями организма. Например, как в той книжке Таро Гоми, «Everybody Poops» («Все какают»). Дерьмо – это великий уравнитель, оно бывает у всех нас. Мы все в том или ином роде появились в результате траха. Мне нравятся эти ругательства, потому что они нас объединяют.

Они наиболее часто используются всеми слоями населения в Великобритании, но они не универсальны в разных странах. Если вам очень захочется причинить максимальную обиду во франкофонной Канаде, пользуйтесь божбой – поминайте дом Господень или святое причастие, – между тем как во Франции те же ругательства совершенно не обидны. Очень интересно, насколько это зависит от культуры.

Считаете ли вы, что это связано с совместным нарушением табу?

Именно, тут идёт речь о «своих» и «чужих». Это своего рода трайбализм. Ругань немного похожа на флирт тем, что человек открывает о себе всё больше и больше, пока не находит тот уровень, который устраивает вас обоих. Ругань несколько рискованна, потому что, ругаясь, человек обнажает часть себя. Это танец откровений и ответных откровений. Человек стремится к тому, что ещё неприличнее или ещё сильнее табуировано, и узнаёт, считаете ли вы одно и то же приемлемым или неприемлемым, эмоциональным или неэмоциональным. Это отличный способ озвучить, кто есть кто в вашем племени, а затем завязать и поддерживать эти отношения.

Не могли бы вы привести пример употребления ругани для повышения эмпатии и объединения людей?

Ну, например, выяснилось, что ругань, особенно в случае людей, страдавших от таких заболеваний, как рак или длительная хроническая боль, помогает им справляться с собственными отрицательными эмоциями, а также помогает их друзьям говорить с ними об их заболевании. Возможно, это связано с тем, что это – единственная разновидность эмоциональной лексики, которая, по сути, поощряется в целом для некоторых мужчин. Это как бы отдушина или предохранительный клапан, и она по-настоящему может спасти жизнь человеку, которому не предоставили социальных инструментов для того, чтобы говорить о своих эмоциях как-то иначе.

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И этот предохранительный клапан также помогает избавляться от гнева?

Да, и в особенности если человек отлично разбирается в эмоциональных нюансах ругани, он может пережить конфликт с куда большей лёгкостью. Шимпанзе, которых научили языку жестов, как правило, употребляют жест «грязный», имея в виду всё копрологическое, и именно так мы, по сути, употребляем слово «дерьмо». И это отлично, потому что шимпанзе в дикой природе, когда сердятся, буквально бросаются своим дерьмом. Сделать так, чтобы они разбрасывались вокруг этим понятием, а не самой субстанцией, отличная идея.

Если говорить о ранних гоминидах, то, вполне возможно, те племена, которые научились управлять гневом вербально, а не физически, стали намного более успешными. Можно швырять в кого-то своими чувствами без необходимости подвергать кого-либо из вас физической опасности.

Считаете ли вы, что сейчас, когда ругань достаточно распространена и меньше шокирует, у неё выше шансы выйти из употребления?

Ругань существует с тех пор, как у нас появилась какая-то задокументированная или письменная история, и существует во всех обществах, поэтому я не думаю, что мы бы легко без неё обошлись. Если бы она исчезла, нам бы пришлось каким-то образом научиться взаимодействовать друг с другом гораздо лучше, чтобы не прибегать к актам физического насилия.

Но в сегодняшнем обществе как будто нормализуется множество старых табу – религия, секс, телесные жидкости. Разумеется, уже совершенно не кажется опасной ругань, скажем, в присутствии родителей. Ослабит ли это полезные эффекты ругани?

Это меня и тревожит, потому что, на мой взгляд, последние табу, которые ещё сохраняются, особенно в британском и американском английском, связаны с отчуждением людей от себя. Это – обидные прозвища на почве расовой принадлежности, гендера или сексуальности, и их вред вполне очевиден.

Это одна из причин, по которым я против запретов на ругань на работе или в Twitter: можно проявить возмутительный расизм, мизогинию или гомофобию, не употребив ни единого ругательства, а можно быть прекрасным союзником, ругаясь как сапожник. Проблема не в ругани.

Я хочу, чтобы мы не злоупотребляли руганью – той руганью, которая связана с распространёнными функциями организма, – потому что мне бы хотелось, чтобы она сохраняла свою мощь.

Значит, если мы и дальше будем ругаться слишком непринуждённо и слишком часто, люди начнут плевать друг другу в лицо или проявлять расизм или гомофобию?

Именно так. Я считаю, что написание этой книги однозначно изменило моё мнение. Я принадлежала к тем людям, которые употребляли ругательства как знаки препинания. Но я совершенно изменила свою позицию. Просто осознаёшь, что это полезно для человека, как полезна, к примеру, клетчатка. Клетчатка полезна, но она не должна составлять весь рацион человека.

Поэтому я считаю, что главное – употреблять ругань более продуманно, слушать её более открыто и понимать, какое у неё эмоциональное значение. Даже когда она страшновата, когда она обусловлена гневом, страхом или отчаянием, потому что иногда это – единственный способ выразить эти чувства.

Прежде чем я вас отпущу: какое у вас любимое ругательство?

Мне очень нравится слово «cockwomble» [британский сленгизм, обозначающий дурака], а почему – я не знаю. Мне нравится присутствие тёплых и приветливых воспоминаний об уомблах. Это очень хорошее слово.

Книга «Ругаться полезно» сейчас доступна здесь, а также доступна в мягкой обложке и на Kindle.

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