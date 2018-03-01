Почему так много американцев продолжают умирать от ВИЧ?

ВИЧ не должен быть смертельным приговором – по крайней мере, не в наше время. Он теперь является хроническим заболеванием, которое можно контролировать. Так почему же в США в 2015 году было зарегистрировано 6 465 смертельных случаев непосредственно от ВИЧ-инфекции? Этот показатель намного выше, чем в других промышленно развитых странах. В 2011 году, самый последний год, по которому имеются данные, в Канаде было зарегистрировано 303 смертельных случаев; а в 2015 году в Великобритании – 594. В США было зарегистрировано в два раза больше смертей на душу населения. Эти причины носят сложный характер и свидетельствуют о сильном, трудно разрушаемом союзе общественного осуждения и препятствий, связанных с лечением ВИЧ в США.



В большинстве случаев такие показатели всё больше вызывают беспокойство, и заключается оно в том, что ВИЧ-положительным американцам не отказывают в праве на лечение или в уходе независимо от медицинского или финансового положения пациента. Те, кто не имеет права на участие в программе «Медикейд» или не имеет частной страховки, могут по-прежнему получить соответствующее лечение через программу борьбы с ВИЧ/СПИДом Райана Уайта (названную в честь подростка штата Индианы, который был инфицирован ВИЧ через переливание крови в 1984 году и стал общественным идолом просвещения населения о ВИЧ-инфекции). Но мнение, что такой доступ на самом деле заставит людей начать и продолжить лечение, является поверхностным.

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«Думаю, мы должны помнить, что общественное осуждение, вероятно, является самым серьёзным препятствием для людей, знающих о их состоянии», – заявила Джесси Милан, президент и генеральный директор некоммерческой организации «AIDS United». Со слов Милан, слишком мало американцев проходят проверку на ранних стадиях и заблаговременно, и многие с диагнозом ВИЧ приходят поздно, поскольку болезнь прогрессировала до стадии СПИДа. Милан отметила, что это особенно касается афроамериканских мужчин, расовой группы, наиболее пострадавших от ВИЧ.

Страх и общественное осуждение также не позволяет тем, у кого диагностировано заболевание, искать соответствующий уход и лечение. Алекс Смит, исполнительный директор «Equality Alabama», рассказал историю друга с Атланты, который не скрывает, что болен ВИЧ, когда ему впервые поставили диагноз. Смит сказал, что семья принимала его, а церковь – нет. «Они быстро распространили информацию и сказали семье, что его диагноз был результатом греха и справедливым наказанием», – рассказал Смит. Вскоре его друг начал отрицать, что он был вообще болен ВИЧ, утверждая, что это был рак.

«В конце концов он скончался несколько недель назад, потому что не получал соответствующую помощь», – заявил Алекс Смит. Он добавил, что это по-прежнему обычная участь для ВИЧ-положительных американцев, особенно среди молодых афроамериканских мужчин. В 2014 году 3 591 афроамериканцев умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ, что составляет 53% от общего числа случаев смерти, зарегистрированных в том году.

«В «чёрном сообществе» существуют группы, которые предвзято относятся к ВИЧ и мужскому здоровью», – продолжил Смит, – «и я думаю, что это оказывает огромное влияние на время, когда люди проходят проверку, если они вообще были на проверке, а также на то, имеют ли они доступ к лечению и продолжают ли лечиться».

Среди других факторов, которые усложняют состояние жизни с ВИЧ в Америке, находятся отсутствие образования, уголовная ответственность за заражение ВИЧ, а также ограниченный доступ к медицинскому лечению для людей, которые живут в сельских или отдаленных районах. Даже с «Законом Райана Уайта» необходимо обратиться за помощью в клинику «Райана Уайта», предназначенную для лечения ВИЧ. Если, например, вы живёте в Демополисе, штат Алабама, то ближайшая клиника «Райана Уайта» находится на расстоянии 48,5 миль. Почти невозможно добраться туда без машины.

«Если вы взглянете на тех, кому поставили диагноз, и кто умирает, и кто больше всего пострадал в Соединенных Штатах, то ситуация никак не отличается от других стран», – заявил Соланж Баптист, исполнительный директор «Международной коалиции по готовности к лечению», организация, занимающаяся пропагандой лечения ВИЧ. «Это связано с предвзятым отношением и, в некотором смысле, с плохим просвещением по вопросам ВИЧ, и о том, что некоторые люди по-прежнему не верят, что ВИЧ является проблемой».

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«Я бы сказал, что ВИЧ по своей сути – политический вопрос, потому что морализирован», – продолжил Баптист. «Если быть честными, мы знаем, что правительство не будет уделять первоочередное внимание тем, кто больше всего пострадал от ВИЧ, тем, кто часто был связан с криминалом и находится в наиболее уязвимом положении. А всё это как раз и касается классовых групп, нищеты, образования и всего такого. Распространение покрытия системы страхования, в случае с программой «Медикейд» в США, является способом, который обеспечит страховкой большинство людей, предполагая, что они должным образом решат вопрос ценовой и физической доступности».



Это правда. Доступ к лечению – это не только социальная проблема, а и политическая. Многие штаты, большинство из которых расположены на юге, были исключены из более широкого использования программы «Медикейд», и это является проблемой для ВИЧ-инфицированных, поскольку «Медикейд» предлагает более качественные варианты предоставления медицинской помощи.

В результате 72,5 процентов американцев с диагнозом ВИЧ находятся на попечении государства, но только 55% у 55 процентов вирус подавлен, что означает, что он снизился ниже уровня, при котором он мог быть обнаружен в анализах крови. «Уровень подавления вирусных инфекций в США может и должен быть выше по сравнению с другими странами, находящимся в аналогичной ситуации», – отметил Милан.

Несмотря на препятствия, многое делается для того, чтобы привлечь к лечению больше людей. Нью-Йорк и Сан-Франциско стали примерами, позволяя оказывать медицинскую помощь по первому требованию, а это означает, что пациенты могут получить лечение после подтверждение диагноза. Смит чрезвычайно рад достижениям телемедицины, которая позволяет людям с ВИЧ получить удалённый доступ к услугам через свой компьютер или смартфон. Этот метод решает проблемы транспорта, защищает конфиденциальные данные и снижает внутреннюю или внешнюю стигматизацию ВИЧ-инфицированных, которую можно ощутить, посетив клинику. Бороться с предвзятым отношением можно путем профессиональной подготовки медицинских работников, повышения осведомленности людей о преимуществах тестирования и лечения, или даже путем сотрудничества с религиозными общинами, чтобы люди с ВИЧ жили нормальной жизнью.

«Просветление общественности о проблемах ВИЧ происходит не там, где должно быть», – заявил Смит. «В какой-то степени оно всё ещё находится в 1992 году и очень сильно сосредоточено вокруг Райана Уайта. Мы не должны забывать об этом и о том, какое влияние оказал Райан Уайт, и как он изменил взгляд на ВИЧ, но Райан Уайт больше не является лицом ВИЧ. Я считаю, что одной из лучших вещей, которые мы можем сделать сегодня – это повысить осведомленность людей до такого уровня, который будет соответствовать реальным проблемам ВИЧ».

«Не думаю, что мы движемся в правильном направлении, но верю, что для США пришло время поучиться у других стран», – сказал Батист. «Я считаю, что США может извлечь полезный опыт у многих других стран, где ВИЧ был поистине серьезной проблемой, и они достигли больших успехов в сокращении числа ВИЧ-инфицированных и количества новых случаев, а также в профилактике ВИЧ среди молодых людей и гомосексуалистов».

Баптист не говорит о Канаде или Великобритании, однако вместо этого ссылается на такие страны, как: Южная Африка, Малави, Кения и Таиланд, где ВИЧ больше не является чрезвычайной проблемой с точки зрения общественного здравоохранения – это те места, где вирус всё ещё бушует, как и здесь, но многое делается для исправления ситуации. Вместо того, чтобы спрашивать, почему в Америке так много случаев смерти от ВИЧ-инфекции, должен стоять вопрос: что следует сделать, чтобы исправить эту ситуацию.

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