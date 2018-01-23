Почему в 2017 году на Ближнем Востоке в результате авиаударов Коалиции было убито огромное количество мирных жителей

Ранее в январе организация «Действия против вооруженного насилия» (далее – ДПВН) опубликовала доклад с подробным описанием ужасающего резкого увеличения в 2017 году количества жертв среди гражданского населения от взрывоопасных боеприпасов: более 15 тысяч человек были убиты, что на 42% больше, чем в 2016 году. В докладе указано, что это увеличение в основном было вызвано авиаударами, в первую очередь в Ираке, Сирии и Йемене, – так что я снова пообщался с Крисом Вудсом, с которым впервые мы разговаривали в 2016 году, человеком-создателем проекта «Airwars», независимой группы по мониторингу за жертвами среди гражданского населения в войне против Исламского Государства (ИГИЛ).



Я хотел понять причины, по которым 2017 год стал самым смертоносным для мирных жителей, и что, если уж на то пошло, сделала возглавляемая США коалиция для прекращения этих смертей.

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Это интервью было отредактировано.

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VICE: Прежде всего, совпадают ли тревожные выводы из доклада ДПВН с данными, которые вы рассматривали с точки зрения количества жертв среди гражданского населения в 2017 году?



Крис Вудс: На данный момент внимание уделяется только Ираку и Сирии, и именно в этих районах боевых действий 2017 год стал крайне тяжелым годом с точки зрения ущерба, нанесенного гражданскому населению. Безусловно, произошёл значительный рост числа погибших среди мирных жителей, который мы проследили в результате международных военных действий в этих двух странах, о чём полностью перекликается с плохими новостями других неправительственных организаций и международных учреждениях.

Когда вы видите в докладе заметное увеличение числа жертв среди мирных жителей, каковы основные причины такого явления?

Если смотреть на обвинения против России, коалиции или сухопутных сил Ирака, всегда есть несколько сильных факторов, когда речь идет о гражданских потерях. Обвинения обычно сконцентрированы вокруг определённого правонарушения, поэтому в отношении нападения на конкретный город, или поселок, или регион мы всегда будем наблюдать резкое увеличение гражданских потерь. Но в 2017 году мы также стали очевидцами взаимосвязи между интенсивностью бомбардировок и последствиями для мирных жителей. Итак, говоря прямо, чем больше бомб и ракет упало в определённом районе, тем выше угроза для гражданского населения. Вроде звучит очевидно, но на самом деле довольно сложно получить данные, которые это подтверждают. Однако в 2017 году мы получили много таких данных.

Итак, в целом было нанесено много авиаударов, но каковы были другие причины, что привели к такому тревожному росту числа жертв среди гражданского населения?

Самая большая проблема, которую мы наблюдали в 2017 году – особенно если мы посмотрим на возглавляемую США коалицию, – заключалась в том, что война значительно продвинулась в города. Эта причина, более чем какая-либо другая, привела к гибели большего числа мирных жителей и пострадавших. Аналогичную модель мы видели в конце 2016 года, когда Россия и режим Асада сильно бомбили восточный Алеппо. Между нападениями на города и большим количеством жертв среди гражданского населения существует очень сильная взаимосвязь. И, честно говоря, неважно, кто осуществляет эти атаки. Последствия для мирных жителей всегда губительные.

Какие изменения в порядке проведения войны в 2016 году привели к перемещению в города и к увеличению числа авиаударов?



Одним из критических замечаний, высказанных администрацией Трампа в адрес Барака Обамы, было то, что бывший президент слишком осмотрительно подходил к войне с [Исламским Государством]. Однако существовала причина для этой осторожности, которая заключалась в максимальном ограничении потерь среди гражданского населения. Во время правления Обамы на количество авиаударов приходилось гораздо меньше жертв среди мирных жителей, собственно говоря, чем с приходом Трампа. Одним из моментов, в котором началось перемещение войны, была борьба за восток Мосула, начавшаяся в ноябре 2016 года.

Примерно через шесть недель после начала этой борьбы, американцы и иракцы подвели итоги. Это была крайне сложная борьба для иракских сухопутных войск – некоторые сообщали о потерях каждого третьего среди иракских сил специального назначения. Это по сути весьма высокое число жертв для элитных войск. Причина, по которой это число жертв было таким значительным, заключается в том, что военные самостоятельно врывались в дома и зачищали их вручную. Одна из причин, по которой иракцы вынуждены были это делать, была связана с тем, что было слишком сложно вызвать поддержку с воздуха. В последние недели правления Обамы были изменены правила применения вооруженной силы, а это означало, что было гораздо легче вызвать поддержку из воздуха. Мы увидели непосредственную передачу риска от иракских вооруженных сил к гражданскому населению.

Когда Трамп вступил в должность, мы увидели продолжение такой практики. Для мирного населения при Трампе ничего не улучшилось – на самом деле, всё стало гораздо хуже. Одной из причин этого послужила интенсивность бомбардировок. В 2017 году мы стали свидетелями абсолютно жестокой кампании бомбардировок США и их союзников в Мосуле и Ракке. Между этими двумя городами только коалиция сбросила 50 тысяч бомб. Каждые 12 минут на Ракку запускали по одной бомбе или ракете, в среднем, на протяжении четырехмесячного боя.

Ранее вы сказали, что на самом деле не имеет значения, кто бомбит, что может удивить некоторых людей, учитывая критику, выдвинутую в прошлом против России за широкое использование большего количество бомб свободного падения чем управляемых снарядов… Могли бы вы больше рассказать об используемом оружии и как это связано с жертвами среди гражданского населения?

Когда в конце 2016 года Россия и режим Асада бомбили Алеппо, мы предположили, что ключевой причиной большого числа жертв среди гражданского населения было то, что они в основном использовали бомбы свободного падения. С того времени мы фактически изменили свое понимание, основываясь на том, что мы увидели с коалицией в таких местах, как Ракка и Мосул. Причина в том, что даже если применяются высокоточные бомбы на города, то на самом деле, последствия для гражданского населения будут такими же, как во время применения бомб свободного падения. Вы не можете контролировать то, на что способны бомбы, когда они падают.

Мало различий между российскими и коалиционными ударами, когда дело касается бомбардировки городов. Это большая проблема, с которой мы столкнулись и которая связана с перемещением войны в города – это действительно приводит нас к исчерпанию любых преимуществ, которые мы могли бы иметь с целью обеспечения защиты гражданского населения благодаря использованию высокоточных снарядов.

Итак, вся история с вооруженными силами Запада периода после войны в Персидском заливе с её «хирургическими ударами» ничего не значит, так как такие удары наносились на населенные пункты?

Да. Единственный наиболее яркий пример этому был случай, произошедший в марте 2017 года, когда США нанесли точный авиаудар по боевикам ИГИЛ, сбросив две 500-фунтовые бомбы на крышу дома в районе Мосула под названием Аль-Джадида. Однако они не знали, что в подвале этого здания находилось более 100 гражданских лиц, которые погибли в момент взрыва. Так что это был очень точный удар, но в этом случае точность совсем не помогла – на самом же деле она стала частью проблемы; именно отсутствие военной разведки привело к смертельным исходам.

В первый раз, когда мы разговоривали, ви сказали, что существуют огромные различия с точки зрения соблюдения принципов прозрачности и подотчетности членов коалиции. Вызвал ли продолжающийся рост количества погибших гражданских лиц какое-нибудь улучшение в этой сфере?

Для нас стало неожиданностью насколько низкий уровень соблюдения прозрачности и подотчетности у большинства членов коалиции, включая такие страны, как Нидерланды, Франция и Канада – это страны, от которых вы, возможно, ожидали большего. Вероятно, другим большим сюрпризом стало то, что Соединенные Штаты, несомненно, были самой ответственной страной во время войны. Более того, подотчётность значительно улучшилась в течение первого года президентства Трампа. Это противоречило ожиданиям и стало весьма положительным моментом. США признали факт потерь среди гражданского населения в Аль-Джадиде. Если бы удар был выпущен одним из союзников США, мы всё равно до сих пор не получили бы официального признания в содеянном.

Как на счет Великобритании?

Великобритания – это реальная проблема, как и Франция. Вместе они нанесли более 3000 ударов. В 2017 году большинство этих ударов были нанесены по городским районам. Во время битвы за Мосул Майкл Фэллон выступил с заявлением о том, что британские самолёты уничтожили 750 объектов в Мосуле, уступая только Соединенным Штатам. И тем не менее, Великобритания заявляет о нулевых потерях среди гражданского населения в результате своих ударов. Недавно издание «Assоciated Press» опубликовало отчёт о том, что в Мосуле погибло до 10 тысяч мирных жителей – по меньшей мере треть из них были убиты авиа или артиллерийскими ударами. Поэтому, явно что-то не так с британским наблюдением за количеством жертв среди гражданского населения.

Интересно, что Великобритания является одним из самых открытых членов коалиции – она даёт нам гораздо больше информации о том, что делает, где и когда. И это хорошо. Однако гласность не привела к привлечении британцев к ответственности. Мы настаивали на соответствующем независимом расследовании оценки боевого ущерба нанесённого Битанией. Мы не думаем, что они отвечали поставленным целям. Они, похоже, неспособны обнаружить гражданские потери.

Если говорить о количестве жертв, то насколько плохим был 2017 год?

Это была долгая, страшная война. Мы четвертый год воюем с ИГИЛ, и это всё ещё не конец. Было сброшено более 100 тысяч бомб; было нанесено более 30 тысяч авиа и артиллерийских ударов. Война очень напряженная. Со времен Вьетнама число жертв среди гражданского населения от западных действий – США и Австралии – достигло самой высокой отметки. Для британских и европейских союзников, вероятно, это наибольшее число жертв среди мирных жителей за весь период конфликтов, в которых они они участвовали со времен Кореи. Такого объёма ущерба, нанесенного гражданскому населению, не наблюдалось на протяжении жизни целого поколения.

Что касается 2018 года, я могу предположить, что прогнозируется уменьшение количества потерь среди гражданского населения с полным окончанием боевых действий за ключевые городские опорные пункты ИГИЛ?

Война – особенно в Сирии – приобретает цикличный характер. И коалиция сейчас сократила там свои действия. Но Россия наоборот. На прошлой неделе было зарегистрировано 30 случаев человеческих потерь из-за предполагаемых действий России. ООН сообщает, что сейчас 70 тысяч сирийцев покидают свои дома из-за наступления России и Сирии. Хотя коалиционные удары на данный момент сократились, с российской стороны их количество увеличилось.

Кроме того, мы обеспокоены тем, что в 2017 году были установлены некоторые чрезвычайно опасные прецеденты. Нет никаких сомнений в том, что война перемещается глубоко в города, чего не случалось на протяжении десятилетий. По данным ООН, атака на Мосул в 2017 году стала крупнейшим городским нападением со времен Второй мировой войны, и привела к тысячам смертей среди гражданского населения.

Я считаю, что мы становимся слишком безразличны к такому роду изменений в войне. И наши вооруженные силы и правительства не воспринимают это достаточно серьёзно. Мы не можем защитить мирное население, когда война перемещается в города. И тем не менее, наши правительства практически изо дня в день бомбят в Ираке, Сирии, Ливии, Йемене и Афганистане.

Нас не должно устраивать такое положение вещей.