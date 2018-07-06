Подробно о долговечном наследии глистовых диет

Они живут в ваших кишках, поглощают ваши питательные вещества и откладывают сотни тысяч яиц, пока вы сбрасываете вес. Это только мне так кажется, что наличие глиста внутри – это как бы… не так уж и плохо?



Во-первых, всю работу делает червь. Задумка состоит в том, что всё, что вы едите, ест ваш глист. Именно так – ваш червь. Просто представьте себе: этот малец сидит в вас и пожирает ваши лишние калории, пока вы заедаете свои сердечные раны и детские травмы в полном составе.

Videos by VICE

Обычно глисты оказываются в организме случайно. Например, при поедании сырого мяса. Или фекалий. Как бы мне ни хотелось стать к концу 2018 года тоненькой, словно iPadAir, я не стану есть дерьмо в буквальном смысле слова. Должен быть какой-то другой способ.

Викторианцы, возможно, что-то знали. Давайте пройдёмся по обсаженных крысами мощёным улицам Лондона примерно с 1830 по 1900 год, когда глистов впервые связали с потерей веса. Идеал красоты того времени (бледное лицо, расширенные зрачки и хрупкое телосложение) был списан с внешности больных туберкулёзом, поэтому некоторые женщины не только купались в аммиаке и носили корсеты, давившие органы, но и глотали таблетки с глистами. В этих таблетках содержались личинки, которые вылуплялись внутри организма, а затем начинали процесс похудения.

А как избавлялись от червей, когда они справлялись со своей работой? Как пишет автор Терри Диэри в своей книге «Ужасные истории: коварные викторианцы» («Horrible Histories: Vile Victorians»), некий доктор Майерс вставлял начинённые едой цилиндры в пищеварительный тракт. Затем он говорил пациенткам не есть несколько дней, из-за чего глисты, изголодавшись, полезут в ловушки. Множество его пациенток задохнулись насмерть. Другие «выманивали» червя, ставя под анус бидон с молоком.

Чуть позже сообщения о глистовой диете начали появляться в Америке. В 1912 году репортаж из Иллинойса рассказал о богатой женщине, которая раздобыла «чудодейственные таблетки для похудения», а затем поняла, что в них содержатся эти печально известные паразиты. В 1920-е годы, когда идеал красоты требовал изящной фигуры без изгибов, таблетки для похудения с глистами появились снова. А в книге Лоры Хилленбранд «Фаворит: Американская легенда» упоминается, что в 1930-е годы некоторые жокеи пользовались глистами для поддержания оптимального веса для скачек.

A tapeworm head up close. Shuttesrtock

Однако помимо свидетельств очевидцев доказательств в пользу предположения о том, что глисты стали в какое-либо время популярным средством для похудения, практически не существует. Однако глистовые диеты, несмотря на то, что их история овеяна мифами и городскими легендами, всё же оставили долговечное наследие. Тайра Бэнкс говорила о них в своём шоу в 2009 году; Кортни Кардашян в 2015 году пошутила, что хочет купить себе такого; а последние десять лет внимание интернета привлекали жуткие истории о людях, намеренно поглощавших глистов ради похудения. Взять хотя бы эту женщину из Айовы, которая в 2013 году пила таблетки с глистами для похудения и в итоге получила официальное предупреждение от управления здравоохранения штата.

В целом глисты вызывают только несущественные симптомы, легко поддающиеся лечению, но они могут вырастать до девяти метров в длину и вызывать опасные для жизни заболевания – к примеру, менингит, эпилепсию или деменцию. В этом году доктор Кенни Банн, врач неотложной помощи из Калифорнийского университета, вылечил 30-летнего мужчину, который поступил в реанимацию, держа полиэтиленовый пакет. Внутри лежала картонная втулка из рулона туалетной бумаги, на которую был намотан мёртвый глист длиной более 1,6 метра, недавно извлечённый из пациента во время кровавого поноса. Предполагается, что мужчина заразился глистом, поев сашими.

Как вы, возможно, и ожидали, доктор Банн не рекомендует намеренно глотать глистов ради похудения. «Несмотря на маргинальность этой экстремальной диеты, она никогда не изучалась в контролируемых условиях, – сообщает он VICE. – Однако нам известно, что у многих людей от поглощения глистов появляются побочные эффекты, в том числе спазмы в животе и диарея, как у моего пациента, а в отдельных случаях – непроходимость кишечника, аппендикса или желчевыводящих путей, требующая неотложной операции».

Австралийское министерство здравоохранения также предупреждает: не стоит пользоваться глистами для снижения веса. «Это не «диета». Термин «диета» обозначает пищу, которую обычно ест человек, – говорит представитель министерства. – Поглощение яиц глистов опасно и может приводить к появлению цист в тканях или органах, а также опасным для жизни повреждениям».

A whale tapeworm from a dead humpback whale. Whale tapeworms can reach over 30 metres in length. Image via Shutterstock

Таблетки для похудения с глистами в Австралии запрещены законом, поэтому на самом деле купить какую-то из этих легенд мира диет довольно трудно. Для ввоза живой особи необходимо, чтобы он уже был занесён в Список живых импортных товаров как один из одобренных видов. Яиц глистов в этом списке нет.

Есть парочка сайтов, специально продающих таблетки для похудения с глистами. Если возможные последствия для здоровья недостаточно пугают, то, возможно, испугает шрифтComic Sans и эстетика Angel Fire 1998 года. «Глисты миллионы лет являлись естественной составляющей микрофлоры человеческого кишечника, защищали человека от ожирения и стимулировали иммунитет», – гласит один сайт, ссылка для покупки на котором так и не приводится.

Помимо сомнительных продавцов в интернете, в прошлом с похудением связывали «глистовую клинику» в Мексике под названием Worm Therapy. Хотя похудение и не упоминается прямо на её сайте, Элизабет Такер, учёная, исследовавшая фольклор о диетах, обратилась по этому поводу к основателю клиники Гарину Альетти во время работы над своей книгой 2013 года, «Народная культура в цифровую эпоху» («Folk Culture in the Digital Age»):

«Сколько вы хотите сбросить?» – спросил Альетти. «Фунтов пятнадцать [6,8 кг]», – ответила Такер. Затем Альетти объяснил Такер, что она может приехать на лечение в его клинику в Тихуане. Её примут утром, а к обеду выпишут, и она заплатит от 1,500 до 1,800 долларов за одного-двух организмов, которые, по его словам, выращиваются в крупном рогатом скоте.

На момент написания этой статьи Worm Therapy никак не отреагировала на электронные письма VICE с просьбами дать комментарий. По-видимому, любые упоминания о процедурах для похудения были заменены более «медицинскими» формулировками – некоей «гельминтозной иммуномодуляцией», во время которой глотают под наблюдением цисты анкилостом и власоглавов.

«Перед людьми, страдающими иммунной дисрегуляцией, стоит множество вызовов, не имеющих должной представленности в официальной медицинской среде, – утверждает сайт Worm Therapy. – Масштабные исследования и клинические испытания показали, что введение в организм кишечных червей в малых дозах может быть эффективным при лечении астмы, аллергий и некоторых аутоиммунных заболеваний». Недавние статьи рассказывают об участии Альетти и его клиники в данной экспериментальной практике лечения аутоиммунных заболеваний кишечными червями.

В общем и целом, с глистовыми диетами связано множество заблуждений, а также медицинских и юридических рисков. И всё же мысль о них нас увлекает. «Глисты, как и сантиметры напоминают нам о принятых в обществе стандартах идеального веса. Те, кто сидит на диетах, пытаются меньше есть и худеть, но глисты хотят есть сколько могут; тем самым они воплощают собой бунт против навязанных обществом ограничений самоудовлетворения», – говорит VICE Элизабет Такер.

Хотя специально проглотить то, что может вас убить, ради похудения – объективно плохая идея, нужно признать, что вновь и вновь всплывающая легенда о глистовой диете тесно связана с западной традицией одновременного высмеивания женского тщеславия и отвержения людей с избыточным весом. Как хвалится одна газета 20-х годов, глистовая диета не требует «никакого риска, никакой диеты, никаких упражнений». К счастью, теперь, почти век спустя, большинство из нас слишком умны, чтобы на это купиться.

Эта статья была впервые опубликована на VICE AU.