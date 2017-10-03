Полицейский чуть не обделался от страха, пытаясь поймать змею мусорным ведром – Видео

Змеи действительно страшные. У них есть ядовитые зубы. Они вытворяют жуткие вещи своими языками. А некоторые буквально выпускают яд. Неважно, кто вы, какие ужасающие вещи вы видели в своей жизни или насколько опасна ваша работа – когда вы оказываетесь лицом к лицу с одним из этих ползучих ублюдков, страх – единственная разумная реакция.



Поэтому неудивительно, что, когда на прошлой неделе полицейский из Университета Центральной Флориды попытался спасти несколько бедолаг от одного из извивающихся чудовищ, он совершенно вышел из себя – страшное, пусть и забавное зрелище, которое тысячи людей теперь видели благодаря чудесам Интернета.

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На видео, которое полицейский отдел Университета Центральной Флориды загрузил на Facebook в прошлую пятницу, мы увидели захватывающее многовековое сражение человека со змеей. Вы должны поддержать офицера, которые имел мужество противостоять исчадию Ада, поскольку это животное контролировало всю ситуацию.

Вооруженный мусорным ведром, а также дубинкой, полицейский пытается загнать змею в угол, но ситуация быстро становится слишком пугающей для него. Видео начинается со звуков как «Вот черт!», а вскоре за этим последовало «ни хрена себе», «черт побери», а также множество других ругательств, выданных слишком быстро, чтобы разобрать. Сотрудник полиции дрогнул от ужаса, поскольку змея металась с одного угла комнаты в другой, стараясь укрыться за другим мусорным ведром, прежде чем, наконец, выбить себе дорогу наружу – вероятно, она испугалась всего этого шума, который издавал один взрослый человек.

Все сказали, что было очень опасно и для полицейского все могло закончиться гораздо хуже. По крайней мере, он не наткнулся на мертвого аллигатора, которого некоторые студенты притащили в общежитие.

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