Полицейский избил мужчину за пролитый напиток

Согласно сообщениям «New York Daily News», сотрудник Департамента полиции в Нью-Йорке отправляется в суд после того, как якобы избил мужчину, который на его глазах случайно пролил напиток на тротуар.



По словам потерпевшего, 23-летнего жителя Бруклина Раймонда Креспо, однажды в июле он гулял на углу улиц Кони Айленда, как вдруг один из его друзей выбил у него из рук его напиток. Пластмассовый стаканчик прокатился в сторону нью-йоркского полицейского О’Кифа Томпсона, находившегося в то время при исполнении обязанностей. Он якобы приказал Раймонду Креспо убрать лужу. Когда он этого не сделал, то Томпсон, как заявляет Креспо, напал на него возле ближайшего винного магазинчика.

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«Он схватил меня и начал замахиваться на меня, а я боролся за то, чтобы остаться в магазине», отметил Креспо в «Daily News». «Как только я перестал цепляться за ворота, я ударил его в правый глаз. Тут бум, я отпускаю дверь, выхожу на улицу, а он начинает тащить меня по району».

Согласно пресс-релизу управления юстиции округа Кингс, офицер Томпсон якобы толкнул Креспо к стене, сбил его с ног, а затем протащил его тело по тротуару, что запечатлела ближайшая камера слежения. Прежде чем сообщить полиции о нападении, Креспо отправился в больницу Кони Айленда, где в связи с полученными травмами и возможным сотрясением мозга ему была оказана медицинская помощь.

Раймонд Креспо также отметил, что на следующий день офицер Томпсон появился возле его дома в гражданской одежде и с оружием. Он был зол на Креспо за то, что он сообщил об этом инциденте.

«Он стал возле меня и сказал: «Ты пытаешься опорочить мое имя? Ты на самом деле собираешься запачкать мою репутацию. Знаешь, что я с тобой сделаю», – рассказал Креспо в «Daily News». Как сообщается, О’киф Томпсон во второй раз посетил Креспо, надеясь уладить, однако было слишком поздно. После завершения внутреннего расследования, проводимого Департаментом полиции Нью-Йорка, как заявил в понедельник исполняющий обязанности окружного прокурора Бруклина Эрик Гонсалес, Томпсону будет предъявлено обвинение в запугивании свидетеля, в совершении двух нападений третьей степени и двух должностных проступков.

«Полицейские ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы мы были в безопасности, однако этот подсудимый перешел все границы, напав на человека, а позже угрожая ему», – отметил Гонсалес. «Такое поведение не только является неприемлемым, но и подрывает общественное доверие к нашей судебной системе. Никто в Бруклине мириться не будет с таким поведение».

В понедельник в Верховном суде Бруклина Томпсону было предъявлено обвинение, 29 ноября он должен отправиться в суд. Если его признают виновным, он может провести в тюрьме до четырех лет.