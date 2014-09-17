Портреты крупнейшего блошиного рынка Праги (и, возможно, Европы)

“Крупнейший блошиный рынок в Чешской Республике и во всей Европе”. “Площадью более 12 акров”. “Всё, что вы когда-либо хотели продать или купить, под одной крышей”.

Такие хвалебные слова можно услышать о Колбенове – блошином рынке в Праге, где можно купить всё, начиная от заношенной пары ласт и до непригодных покрышек. Наш фотограф Лео Малек – частый гость рынка, но вместо фотографирования предлагаемого товара и ненужного вклада в бездну фотографий винтажного дерьма, он навёл камеру на красивых людей-продавцов.

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Лео сочинил своё описание барахолки:

“До Колбеновы можно легко добраться на метро. Рынок находится в 25 минутах езды от туристического центра на северо-западе Праги. Каждую субботу и воскресенье утром там возникает “самый большой блошиный рынок в Европе”, или, по крайней мере, так утверждается на веб-сайте рынка. Вход в этот рай обойдется вам всего в 20 чешских крон. А дальше – всё просто. Вы можете прогуляться в пыли или грязи (в зависимости от погоды) и найти любой вид сокровища: от пылесосов до просроченных продуктов, винтажную одежду и аксессуары, порно DVD-диски и журналы, бэушные (или только однажды использованные!) секс-игрушки, компьютеры, телефоны и велосипеды, и не забудьте об оружии для самообороны, как арбалеты, электрошокеры, и пистолеты. Вам нужно лишь хорошо торговаться с этими прекрасными людьми – и сокровища у вас в руках”.