Эти необыкновенные фото бандитов Новой Зеландии лишат вас сна

Шано Рог, 2010. Фотография 1.9M x 1.5M

В 1960 году банда недовольной молодежи появилась в Хокс-Бей, Новая Зеландия. Они не ездили на мотоциклах, но они быстро разработали все сопутствующие аксессуары незаконного байкерского клуба: “пэтчи”, клубные цвета, жестокий и насильственный процесс посвящения. Они возникли и стали известными как Банда Могущественных Ублюдков. На сегодня, это первая по величине банда страны, с около 30 ячейками на двух островах.

Доступ СМИ к банде крайне ограничен, поэтому эта серия фотографий от Йоно Ротмана серьёзная заявка. Йоно, фотограф, родился в Веллингтоне. Сейчас он живет в Нью-Йорке. Перед съемками жизни банды в 2007 году, он собаку съел на съемках тюрем и психушек Новой Зеландии. Мы расспросили его, как он убедил этих суровых мужиков позировать для крупноформатных фотографий, и что он узнал по ходу дела.

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Пресловутый снимок #24, 2014. Фотография 1.8m X 2.3M

VICE: Привет Йоно, как ты подступился к этим ребятам?

Йоно Ротман: Сперва я позвонил офицеру по связям в полиции Новой Зеландии, и получил список номеров людей, которые выступают связными между бандами и полицией. Когда я начинал, я хотел охватить весь спектр банд Новой Зеландии, но в конечном счете, я сосредоточился на банде Ублюдков.

Как тебе удалось убедить их, что это хорошая идея?

Я объяснил, что я не пытался “рассказать их историю”, показать их, или какой-либо ещё бред в этом роде. Вместо этого я сказал им, что я хотел сделать портреты воинов. И вы знаете, независимо от того, какое место занимают банды в социальной иерархии, эти люди следуют своему кредо и сражаются в боях, иногда до смерти. В основном, чем больше они думали, что это было честно, тем больше они понимали, что я хотел создать что-то более сложное, чем искусственные открытки. Как только я получил добро сверху, ребята внизу иерархии были рады сотрудничать. Эти ребята подчиняются иерархии.

Вам было страшно?

Конечно же. История банд очень кровавая, в Новой Зеландии не так уж много оружия, так что эти ребята заработали свои звёзды рискуя своими жизнями. Возможно, из-за этого, им не нужно ничего доказывать и они очень искренние. Но между нами всегда было молчаливое понимание, что они могут убить меня, если я начну трахать им мозги.

Денимз Рог, 2008. Фотография 1.9M x 1.5M

Опишите первый портрет, который вы сделали.

Первое место, в которое я отправился было в Порируа, там я фотографировал Денимз, парень с бульдогами на щеках. Этот тихоокеанский остров, в значительной степени, заселён маори, с большим количеством государственного жилья. Дом у Денимза опрятный, у него хорошая семья, и он очень организованный парень. Я думаю, с возрастом их мировоззрение расширяется: меньше борьбы за сферы влияния, и больше – за здоровье своей общины. Когда мы встретились, я пытался говорить с ним как можно более прямо. На том этапе, я понятия не имел с чем имею дело, поэтому я только сказал, что я хотел делать, а он сказал мне, что он не хотел делать.

Шон Уеллингтон с сыновьями, 2009. Фотография, 1.5M x 1.2M

В общих чертах, на что похожи их дома?

Их дома довольно чистые. У многих есть жены, многие бывали в тюрьме, поэтому они выходят с этих мест со строгим отношением к чистоте. Я, как правило, больше интересовался старшими ребятами, а они, как правило, привели свою жизнь в порядок. Я также бывал в убогих конурах. В общем, они не слишком “упакованы”, так что у них нет показного богатства.

А какие они при личном общении?

Они ещё те выдающиеся персонажи, выкованные суровой жизнью. Я достаточно долго работаю фотографом, и мне доводилось встречаться с известными и прославленными, но я считаю, что многие из бандитов – впечатляющие личности. Я сделал около 200 портретов. За всё это время у меня не было никаких чрезмерно негативных переживаний, возможно, незначительные проблемы в начале. На каком-то этапе они получали представление о том, что я делал, и в дальнейшем их это не волновало больше.

“Пресловутый съёмный глаз”, 2008. Фотография, 1.9M x 1.5M

Вы когда-нибудь видели что-либо, что потрясло вас?

Ладно, вот вам история. Я был на поминальной ходе, что, в основном, является поездкой, чтобы навестить своих падших братьев по всей стране. Они ездят на классических Фордах V8, которые они ласково называют “Генри”. Мы ехали на 30 автомобилях по городу, который считался территорией Чёрной Силы. Это конкурирующая банда.

Наверное, ребята из Чёрной Силы увидели первую группу наших автомобилей на въезде в город и сообщили ребятам на другом конце. Когда мы добрались туда, а там полдюжины парней с кирпичами и бейсбольными битами вышли из своих берлог и набросились на наши машины. А потом появилось все больше и больше бандитов на машинах. Началась крупная потасовка в центре города. К счастью появился главарь банды и остановил их. В противном случае, случилось бы кровопролитие, поскольку Чёрной Силы было меньше.

Пресловутый Греко с Южного острова, 2008. Фотография 1.9M x 1.5M

Итак, оглядываясь на восемь лет, которые вы провели с бандой, что вы узнали?

Это сняло занавес с Новой Зеландии, которую я знал, некоторые из этих ребят вышли из серьёзной бедности и чертовски сложных условий. Это очень помогло мне понять мою страну. Люди, у которых есть доступ к хорошим школам и к прочему, не склонны вступать в банды.

Как художник, я больше заинтересован в дистилляции состояний человека, а банды для меня представляют собой набор крайних стимулов, доведённых человеком до крайности. В этом есть определенная чистота. Именно это я хотел исследовать, и в этом была моя правда. Но с развитием отношений, цель моей работы усложнилась. Было поучительно встретить людей, у которых было совершенно другое воспитание, чем у меня, и насколько приветливыми они были со мной. Этот опыт также помог мне понять что делает Новую Зеландию такой какая она есть. Эти ребята сыграли очень важную роль.

Интервью провел Джулиан Морганс. Следить за его сообщениями на Twitter

Работы Йоно можно увидеть в City Gallery until June 14

Aaron Rogue, 2009. C-Type Photograph, 1.5M x 1.2M

Toots King Country (full body), 2009. C-Type Photograph, 1.5M x 1.2M

Breeze Notorious, 2008. C-Type Photograph, 1.9M x 1.5M

Zap Notorious, 2008. C-Type Photograph, 1.9M x 1.5M