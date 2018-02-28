После выиграша в лотерею я не стала другим человеком

Три года назад я сняла для VICE короткометражный фильм о транссексуалке Мелиссе Эде, которая 60 часов в неделю работала таксистом в Халле. В фильме рассказана история о её готовности попрощаться с жизнью на Земле и переселиться на планету Марс в рамках проекта «Марс-1» – к сожалению, она не отвечала требованиям для этой поездки. Учтите, что фильм был не только об этом: он показывает, какая Мелисса забавная, добрая и трудолюбивая, а также демонстрирует, как сделать жизнь трансгендеров лучше, и это действительно мотивирует её.



В прошлом месяце, перед окончанием своей смены она купила на заправке лотерейный билет и выиграла 4 млн фунтов [$5.6 млн]. Эта новость заставила меня прослезиться и взволноваться, что напомнило мне, что иногда с хорошими людьми случаются хорошие вещи. В прошлый уик-энд я позвонила Мелиссе, чтобы узнать, как изменилась её жизнь после выигрыша.

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VICE: Мел! Это я, Дейзи.

Мелисса Ид: Привет, милая. Как дела, незнакомка?

Я просто хочу поздравить тебя!

Это невероятно, правда, не так ли? Только со мной могло такое произойти.

Заставило ли это тебя поверить в высшую силу или что-то ещё? Это божественное вмешательство?

Честно говоря, я действительно искренне верю в это. Если сильно в что-то верить, то можно материализовать. Очевидно, кто-то там сверху помогает мне. Кто знает – никто из нас не узнает об этом, пока не закончится наше время на Земле.

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В любом случае, это не малая сумма денег. Я имею в виду, если бы я выиграла 100 тысяч фунтов [$140,000], почти уверена, что разгуливала бы вокруг, как большая шишка.



С тех пор, как я выиграла, то потратила пока наличными только 20 тысяч фунтов [$28 тысяч]. И думаю: «У меня есть ещё 80 тысяч фунтов [$112 тысяч], до того как потрачу 100 тысяч фунтов [$140 тысяч]. Затем десять по 100 тысяч, пока не потрачу 1 млн, а вообще у меня 4 млн – и, чёрт возьми, это много денег! Мы с моим партнером по-прежнему ездим в магазины в поисках выгодных покупок. Мы заходим в супермаркет, и уходим: «Ах, тут этого нет, дальше по дороге можно купить дешевле». Мы смеёмся, потому что думаем: «Почему мы это делаем? Мы же миллионеры!» Но мы можем сэкономить деньги, не так ли? Первое, что б обычно сделали люди, это купили бы большой крутой автомобиль. Я приобрела себе автомобиль 2011 года. Мои друзья говорят: «Мел, эти деньги даже не изменили тебя». Но почему они должны это сделать? Я всё тот же человек, только у меня есть 4 млн фунтов в банке – это ничего не меняет. Знаешь, я не могу дождаться лета, чтобы обойти все распродажи и, как обычно, поискать финальные распродажи, потому что мне это нравится.

Можешь ли описать момент, когда поняла, что выиграла?

Я пошла на заправку, стояла в очереди, и мне нужно было купить сигареты на вечер. Я не знаю почему, но продолжала ловить краем глаза этот лотерейный билет. Оказавшись в начале очереди, мне надо было решить: купить лотерейный билет или сигареты? Я не знаю, почему, но я сказала: «Попрошу самый популярный лотерейный билет, этот за 10 фунтов [$14]». Я купила, вышла и села в машину, и начала стирать. Я сидела и думала: «Пожалуйста, пожалуйста, 100 фунтов [$140]». Это был Новый год, и я собиралась к своему партнеру, чтобы провести этот год. За 25 лет я не взяла ни одного выходного на Новый Год, потому что, будучи водителем такси, ты не можешь себе этого позволить. Поэтому я сказала: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сто фунтов, чтобы покрыть потерю своего заработка».

Когда стерла, то увидела номер 4 с «млн», и подумала: «Нет». Я снова посмотрела туда и сказала: «Это нереально». Я поднесла билет к свету автомобиля, и подумала: «Да, – там написано четыре миллиона». Поэтому я выпрыгнула из машины, побежала обратно на заправку, потому что я знала женщину, которая там работает, и только сказала: «Колин, ты не поверишь этому, но ты только что отдала мне 4 млн фунтов [$5.6 млн]». Она сказала: «не может быть», «позволь мне взглянуть», а затем она попыталась отобрать его. Я сказала: «Нет, ты его не получишь!». Я выбежала, и тогда: «Что мне делать дальше? Мне нужно, чтобы его увидел кто-нибудь другой». Я подумала: «Я должна проверить, подлинный ли билет». Поэтому набрала номер горячей линии Национальной лотереи для жалоб, позвонила, и всё. Я дозвонилась своему партнеру и сказала: «Ты не поверишь в это, но я только что выиграла четыре миллиона фунтов». Она сказала: «Да ну тебя, дурёха!». Поэтому я встретилась с ней, чтобы она увидела всё на свои глаза. У нас был потрясающий Новый год!

Я знаю, что у тебя не всегда было всё так гладко, не так ли? Какова была твоя жизнь до выигрыша?

Выживанием, вот и всё. Я выживала. Я выживала изо дня в день, иногда просто на кукурузных хлопьях. Это была моя жизнь. 16-17 часов на работе. Работаешь, спишь, возвращаешься и идёшь опять на работу. Просто делаешь всё, чтобы оплачивать счета. Вот и всё. Выживание. Честно говоря, так всё и было, я никому не пожелала бы пожить моей жизнью. Работать становилось очень опасно, потому что все знали кто я. За последние несколько лет на меня нападали три раза. Двое из них были обвинены в нападении, но каждый раз их освобождали, получая предупреждение от полиции, потому что у них не было раньше проблем с законом.

На тебя нападали на почве ненависти к трансгендерам?

Они ни за что не признаются в этом, потому что знают, что за такое преступление могут посадить в тюрьму, поэтому они признались только в нападении. Они не признались, что терпеть не могут трансгендеров. Было трудно. Но это не помешало мне быть самой собой.

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Ты решила рассказать общественности о победе, не так ли, что довольно-таки редко случается?



Дейзи, я решила рассказать об этом, потому что на этой Земле не существует способа скрыть такое. Поэтому я сказала Национальной лотерее, что хочу придать всё это огласке. Затем они организовали пресс-конференцию. Это был один из самых удивительных моментов в моей жизни. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Все эти люди так интересовались всем, чем я занимаюсь. Это был потрясающий момент. Я смогла рассказать людям свою историю. Я так прекрасно провела время.

Ты сразу отправилась в магазины скупая всё подряд?

Нет, потому что на то время у меня не было денег. За день до пресс-конференции представители лотерейного комитета пришли, чтобы проверить, всё ли правильно с лотерейным билетом, и узнать, кто я – проверка личных данных и т. д. Они приводят частного банкира на ваш выбор, который определяет частный банк, где будут хранится 4 млн фунтов [$5.6 млн]. Но поскольку это происходит не сразу, у меня всё также не было никаких денег. Я сообщила: «Мне нечего надеть завтра на пресс-конференцию», поэтому он ответил: «А как насчет овердрафта?» Я не могла получить повышение кредитного лимита, потому что у меня отсутствовал регулярный доход. До того дня, необходимы были фунты, чтобы купить еды, несмотря на то, что я выиграла деньги. Таким образом, банкир предоставил мне овердрафт. Когда я получила 800 фунтов [$1,120], это был момент: «Ооо, погнали!». Мы пошли по магазинам, купили одежду, потом по дороге домой мы зашли в Макдональдс.

После того, как ты выиграла деньги, вспомнили ли о тебе люди из твоего прошлого?

Да, да. К сожалению, мои родители умерли в прошлом году, так что они не смогут узнать о моей победе. Но они и до смерти никогда не общались со мной. Я даже не знала, что они умерли, потому что они не хотели моего присутствия на похоронах. На самом деле это очень грустно, но я ничего не могу с этим поделать. После того, как информация о моей победе распространилась, снова на связь вышли мои дети. Всё ли дело в деньгах, или в том, что они пытаются наладить отношения? Я оставила их в своём завещании. Я сделала завещание, потому что если что-нибудь случится со мной, имея такие деньги, они попадут в правильные руки. Я подумала обо всех. Я собираюсь помочь своим друзьям и семье с финансовыми трудностями. Я считаю, что в этом вся прелесть денег, способность помочь людям, которые поддерживали тебя в трудные времена.

Итак, важный вопрос: собираешься ли ты использовать свои деньги, чтобы попасть на Марс?

Дейзи, с тех пор, как я подала соответствующее заявление, я поняла, что попытка отправиться на Марс подобна попытке засунуть мышь в микроволновую печь. Меня просто разорвет, и я сгорю. Я слишком молода, чтобы сделать это, и я не получила много удовольствия от жизни, чтобы осуществить это сейчас. Даже NASA не может приземлиться на Марс. В то время я, возможно, немного не обращала внимания на всё это, но не сейчас. Я не собираюсь стать той мышью.

К тому же, ты занята тем, чтобы оставить свой след на Земле.

Тогда я бы это сделала. Я была бы счастлива стать первым трансгендером в космосе. Мне было бы приятно стать первым трансгендером, ступившим на Марс. Только ради того, что это бы помогло другим, которые существуют в этом ненавистном мире. Это было моё послание. Но я думаю, что моё послание может достичь больше людей, если я останусь на Земле и расскажу людям о своей жизни.

Мелисса, спасибо.

@dsyhdsn

Эта статья впервые появилась на VICE UK.