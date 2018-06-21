Потому что я так сказал: вот список поп-вещей, которые наши родители нам запрещали

В подростковые годы у вас могли быть строгие правила относительно поп-культуры: вам могли что-то разрешать, а что-то и запрещать. Вы не одни такие. В зависимости от консервативности вашей семьи, более строгие родители могли диктовать вам условия доступа к фильмам, книгам и телешоу. Любовные фильмы для взрослых, мультфильмы, носящие агрессивный характер, и даже книги Джуди Блюма были строго запрещены в некоторых семьях. Чёрт, некоторых детям запрещали кабельное телевидение в целом.



Иногда такие крайние меры были оправданными. А временами, оглядываясь назад, цензура может показаться нереально глупой («Симпсоны» – нельзя! Серьёзно?). И в некоторых крайних случаях, если так посудить, паранойя родителей граничит с умором. Мы спросили друзей и коллег о том, что запрещали им их родители, когда они были детьми. Вот чем они поделились.

Videos by VICE

«Неугомонные детки», потому что Анжелика говорила «глупые младенцы». – Лорен, 25 лет

«Петля». Причины кажутся очевидными». – Уилберт, 29 лет

«Деграсси». Всё равно удалось подсмотреть, как Дрейка подстрелили». – Анна, 23 года

«Красотка», потому что этот фильм идеализировал проституцию». – Джейн, 37 лет

«Spice Girls», но Бритни разрешали. Как вам?» – Жан, 25 лет

«Всё с предупреждением «до 18». – Том, 41 год

«Видеоигры. От них гниёт мозг». – Шелби, 26 лет

«Нельзя было смотреть реалити-шоу «Семейка Осборнов». – Кристина, 27 лет

«Симпсоны. Барт плохо влиял на меня». – Майк, 36 лет

«Фильм Оливера Стоуна «Дорз» в кинотеатрах». – Хоуи, 40 лет

«Женаты с детьми». – Элли, 26 лет

«Взвод» и другие фильмы о войне во Вьетнаме». – Меган, 41 год

«Золотые девочки»: слишком много секса!» – Джесс, 38 лет

«Могучие рейнджеры». Слишком жесток. Надо же». – Сэм, 27 лет

«Альбом Бека «Odelay» из-за откровенной лирики» – Кортни, 39 лет

«Мне было запрещено смотреть «Неугомонные детки». Он поощрял бунтарское поведение». – Эйлин, 32 года

«Буквально ничего. «Путь» и то в жёстком контроле». – Кэрри, 28 лет

«Титаник» из-за трупов». – Чарли, 27 лет

«В моем доме не разрешалось смотреть MTV». – Шеннон, 39 лет

«Половина канала «Cartoon Network» была недоступна». – Джори, 23 года

«Нельзя было смотреть фильм «Феррис Бьюллер берёт выходной». – Мэгги, 34 года

«Покемон, Гарри Поттер, барабанную музыку». – Кензи, 23 года

«Барни. У моей мамы были «творческие разногласия». – Беккет, 25 лет (Примечание редактора: Мамы знают).

«Альбом «Бисти Бойз» под названием «Лицензия на болезнь». – Ной, 38 лет

«Ангелы Чарли»: слишком много секса и насилия». – Бен, 45 лет

«Книга Джуди Блюм о месячных». – Мэри, 36 лет

«Симпсоны». Мадонну. Все, что оценивалось R!»- Джессика, 36

«Смысл жизни по Монти Пайтону». – Мелани, 40 лет

«Вы не можете делать это на телевидении». – Майя, 37 лет

«Сериал «Розанна», «Шоу Рена и Стимпи», Джуди Блум». – Лола, 33 года

«Фильмы для взрослых + «Веселая компания» + «Бешеные псы»». – Келли, 33 года

«Определенно MTV, в частности «Бивиса и Баттхеда». – Мелинда, 32 года

«Специальные комедии «Netflix». Из-за грязного языка!»- Маркус, 21 год

«Грязные танцы». Но я всё равно смотрела!»- Мэри, 36 лет

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