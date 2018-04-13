Познакомьтесь с адвокатом, пытающимся заставить нефтяных магнатов заплатить за изменение климата

Если вы захотите подать в суд на крупнейшие и самые влиятельные компании в мире, Стив Берман — именно тот, кого вы позовете. Он заставил сеть закусочных «Jack-in-the-Box» выплатить 12 млн. долл. за эпидемию кишечной палочки, в результате которой погибло четверо детей. Он отсудил 215 млн. долл. у корпорации «Enron» за обман инвесторов и уничтожение пенсионных счетов сотрудников. Он представлял автодилеров в судебном иске против «Volkswagen» в размере 1,6 млрд. долл. за обман о выбросах с дизельными двигателями.

Прежде всего, Берман известен тем, что в 1990-х годах подал в суд на крупные табачные компании. В конце этого сражения он помог в проведении переговоров об урегулировании дела на сумму 206 млрд. долл. с производителями сигарет, таких как «Philip Morris», «R.J. Reynolds» и «Brown & Williamson» за то, что курение вызывает рак. Это дело остаётся самой крупной в истории выплатой по решению суда в своём роде.

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Однако теперь Берман работает над судебным процессом, который может оказаться ещё большим: он предъявил иск пятерым самым влиятельным в мире нефтяным компаниям, которые ответственны за изменение климата. Он представляет Окленд и Сан-Франциско в иске, поданном в сентябре 2016 года и требует, чтобы «Exxon», «Shell», «Chevron», «ConocoPhillips» и «BP» заплатили миллиарды за морские дамбы и другие укрепления от повышения уровня воды в океане.

Точно так же, как с табачным делом, это дело может зависеть от того, лгут ли эти компании общественности об опасности своей модели предпринимательской деятельности. У Бермана есть доказательства того, что такие компании, как «Exxon», ещё в 1950-х годах знали, что горение нефти вызывает изменение климата. Внутри нефтяных компаний были предприняты шаги для защиты своих морских нефтебуровых установок и арктических трубопроводов от глобального потепления, хотя публично они отрицали науку — аналогично тому, как производители сигарет проводили исследование по проблеме рака, и в то же время отрицали, что их продукт вреден. «Обвиняемые разыгрывают тот же сценарий, что и табачные компании в прошлом», — заявляется в иске.

С точки зрения закона, этот аргумент может оказаться не просто догадкой. «Параллели с табаком достаточно очевидны», — сказал мне Кэрролл Маффетт, директор Центра международного права окружающей среды и представительства в Вашингтоне.

Тем не менее, никто не выигрывал такого рода иск, и нефтяные компании, с которыми я связался, кажется, не думают, что Берман отличится здесь. «Если этот судебный процесс пройдёт», — отметил по электронной почте представитель «Chevron», — «он будет служить только особым интересам за счёт более широких политических, нормативных и экономических приоритетов». Другие, менее предвзятые наблюдатели также испытывают сомнения. «На самом деле я не уверен», — заявил Мартин Ольшински, профессор права Университета Калгари, который исследовал параллели между нефтью и табаком. «Очевидно, что в какой-то момент подсудимые скажут: «Но посмотрите, наш продукт пользуется спросом».

Сам Берман не смог выиграть аналогичный иск в 2012 году, когда суд отверг его попытку возложить на «Exxon» и около двух десятков других производителей ископаемого топлива ответственность за повышение уровня моря, результатом чего стал уход деревни на Аляске под воду. Но многое изменилось с тех пор. Наука, связывающая отдельные корпорации с изменением климата, является более продвинутой. На поверхность всплыли компрометирующие документы нефтяной компании. Новые судебные решения — особенно недавнее постановление не в пользу ведущих лакокрасочных предприятий — устраняют правовые барьеры. Во противовес правлению Трампа предъявление иска в отношении нефтяных магнатов может оказаться одним из способов добиться реальных экологических результатов. «У нас есть федеральное правительство, утверждающее, что проблемы изменения климата нет, а также Агентство по охране окружающей среды США, которое переводит стрелки», — сказал мне Берман в интервью, проведённом в его офисе на 33-м этаже высотного здания в Сиэтле. «[Мы можем] использовать закон, чтобы сделать то, чего политики не собираются делать».

Причина, по которой не нужно сбрасывать со счётов Бермана, заключается в том, что он известен своей тягой к доказыванию того, в чём скептики ошибаются. В 1990-х годах, когда он вступил в юридическую борьбу с табачными компаниями, точка зрения общества состояла в том, он постигнет неудачу. Владельцы таких брендов, как «Marlboro» и «Camel», сокрушили сотни судебных процессов, пытающихся связать курение сигарет с раком и эмфиземой. «Никому никогда не удавалось выиграть табачное дело», — заявил Берман. Его собственный деловой партнер настороженно относился к участию в этом. Однако в конце 1998 года индустрия сдалась и согласилась выплатить сотни миллиардов долларов. В книге о деле «The People Vs. Big Tobacco» Берман охарактеризован как один из «ключевых игроков».

Ставки в новом нефтяном судебном разбирательстве более высоки. Берман не просто пытается заставить нефтяные компании платить за строительство дамб в районе Залива. В более широком смысле он пытается возложить на них ответственность за создание угрозы всей человеческой жизни на земле. «Это не похоже ни на что другое», — сказал мне Тимоти Кросленд, директор британской группы по вопросам изменения климата, называемой «Plan B». «Стоит только взяться, и вы получаете одно дело, которое пройдёт, и тогда речь пойдёт о лавине. У этого дела действительно есть шансы уничтожить эти компании, вырабатывающие ископаемое топливо».

Для понимания мировоззрения Бермана стоит вернуться в его детство в 1960-х годы в Хайленд-парк, пригород Чикаго. «Это действительно было время эволюции», — отметил он. «Я вырос с матерью, которая была одной из первых женщин, сжегших свой лифчик». Его отец хотел сделать карьеру военнослужащего, но разочаровался из-за войны во Вьетнаме и стал руководить страховой компанией. «Он вроде как стал либералом», — сказал Берман.

Другие, которых он знал, из прогрессивных превратились в воинственно настроенных. Они взрывали бомбы и бежали от суда и следствия. «Они были старшими братьями некоторых моих близких друзей, и я их больше никогда не видел», — сказал Берман. Хотя он не уверен, принадлежали ли официально они к леворадикальная организации «Weather Underground», которая в 1970-х годах взрывала правительственные здания США и банки, а также помогли Тимоти Лири сбежать из тюрьмы, «они были из того теста людей, которые делали радикальные вещи». Берман решил учить право. «Единственный способ добиться изменений — обучиться тому, что делает правящая власть, и менять ситуацию в рамках этого процесса», — отметил он позже изданию «Super Lawyers».

Берман окончил юридическую школу и переехал в Сиэтл, где он устроился на работу на фирму, которая, в основном, занималась защитой страховых компаний. Берман работал в небольшом отделе в фирме, который отвечал за судебные тяжбы с компаниями. В 1993 году он встретился с отцом, чей ребенок потерял почку после того, как съел в сети закусочной «Jack in the Box» и получил пищевое отравление. «Помню, как сидел в комнате, думая: «Это мог быть мой ребенок», — сказал он. «Я был так взволнован, что едва мог говорить». Его начальство в фирме не захотело взять это дело. «Поэтому, я сказал: «Я увольняюсь».

Берман и его коллега Карл Хагенс создали свою собственную фирму «Hagens Berman». Он какое-то время хотел открыть свое собственное дело, и вот оказался отличный повод. Два года спустя они урегулировали дело «Jack in the Box» за 12 млн. долл.

Это дело было мелкое по сравнению с тем, что было дальше. В 1996 году генеральный прокурор Вашингтона нанял новую фирму Бермана, чтобы представить штат в волне судебных исков по поводу здравоохранения против табачных компаний. Вскоре Берман представлял 13 штатов. «Спокойный молодой [адвокат] работал на износ, чтобы компенсировать небольшую численность в своей фирмы, приезжая в свой офис в шесть утра и оставаясь до девяти или десяти вечера шесть дней в неделю», — говорится в книге «Civil Warriors: The Legal Siege on the Tobacco Industry». По словам Бермана, его партнер по бизнесу был настроен скептически. «Он боялся, что мы проиграем дело», — сказал он. «Мы посвятили всё своё время заведомо проигрышному делу, и у нас не было другой прибыли, мы могли бы пойти ко дну».

Такая озабоченность бизнес партнёра имела под собой солидные основания. К тому времени потерпели неудачу сотни судебных процессов против табачных компаний. Производители сигарет утверждали, что курение — это личный выбор каждого. Они указывали на результаты исследования — часто финансировавшиеся табачной промышленностью — которые ставили под сомнение связь между сигаретами и раком. Но к тому времени сложилось несколько благоприятных факторов, которые сделали табачную отрасль уязвимой в ходе судебных разбирательств. Ряд информаторов выявили, что табачные компании знают, что курение вызывает привыкание и вызывает рак. Согласно секретным корпоративным документам, компании проводили маркетинговые исследования о том, как ориентировать детей на рекламу и бренд. Генеральный прокурор Миссисипи Майк Мур подал судебный иск, требуя от табачных компаний оплатить медицинские счета курильщиков, которые заболели. И к 1998 году того же требовали 46 штатов.

На суде в Вашингтоне Берман выступил со вступительной речью перед сотнями людей, которые собрались в здании суда Сиэттла. «У меня был большой плакат, на котором было написано: «Пять масштабных неправд промышленности», и я прошёлся по каждой», — вспомнил он. К тому времени вся промышленность была готова сдаться. Берман, Мур и другие провели встречи с лидерами, чтобы обсудить условия. В ноябре 1998 года большая пятерка табачных компаний «Big tobacco» официально согласилась выплатить 46 штатам 206 млрд. долл. Они получили иммунитет от исков, подобные тем, которые возглавляли Мур и Берман. Тем не менее, это была огромная победа. «Мы были очень счастливы», — сказал он.

Как вы можете доказать, что добыча нефти компанией «Exxon» является причиной исчезновения деревни на Аляске?

После победы у Бермана появился план действий как можно сокрушить крупные индустрии: обвинить их в том, что они вводят в заблуждение общественность, защищая свои доходы, а затем найти истцов, которые пострадали от последствий. В конце 2000-х годов он услышал о прибрежной деревне на Аляске под названием Кивалина, люди которой вынуждены переселиться из-за повышения уровня моря. Согласно его иску, переезд может обойтись в 400 млн. долл., а Инженерные войска США сообщили, что причиной является изменение климата. Берман подал в суд на компании «Exxon», «Chevron», «BP», «ConocoPhillips» и ещё на 20 других производителей ископаемого топлива от имени жителей деревни, утверждая, что эти компании сеют сомнения и путаницу по поводу изменения климата, и в то же время знаю, что такие районы, как Кивалина, находятся в опасности. Например, компания «Exxon» опубликовала в издании «New York Times» целую страницу статьи о «непостоянности такой науки».

«Вы не просите суд дать оценку обоснованности поведения… Вы просите суд проанализировать, сговорился ли кто-то с целью лгать», — сообщил изданию «Atlantic» в то время Берман.

Берман полетел в Кивалину. Деревня располагается на острове у западного побережья Аляски. 400 или около того коренных жителей деревни беспомощно наблюдали, как исчезают берега, снежные бури становятся более мощными, а волны приближаются к школе. Все были в отчаянии. «Жители острова в печали, им грустно, что деревня уходит под воду», — заявил он. Масштабы изменения климата заставили его вернуться немедленно домой. «Можно было увидеть гектары умирающих деревьев, что пострадали от соснового жука-короеда», — сообщил Берман. «Это действительно поражало». Федеральный суд отклонил судебный иск, постановив, что такие институты, как Конгресс или Белый дом сами определят, кто виноват в изменении климата. Но реальная проблема состояла в установлении причинно-следственной связи. Как вы можете доказать, что добыча нефти компанией «Exxon», является причиной исчезновения деревни на Аляске?

«В любой определённый момент времени нет никакой реальной возможности отследить какие-либо конкретные последствия глобального потепления как результат деятельности отдельного человека, организации, группы», — написала окружной судья США Сондра Браун Армстронг. Это препятствие сложно преодолеть. «С изменением климата связаны многие неопределенные структуры», — заявил Ольшинский из университета Калгари. «Не только нефтяные компании».

Однако существует несколько причин, по которым новый иск Бермана против крупных нефтяных компаний может добиться более значительных успехов. В то время как Кивалина подала иск в федеральный суд, он хочет представлять города Сан-Франциско и Окленд в государственном суде штата Калифорнии, что, по его мнению, может в меньшей степени руководствоваться политическими вопросами для решений за пределами своей юрисдикции. И он добавил: «Некоторые люди считают, что на федеральной скамье больше судей консервативных взглядов». Адвокаты крупных нефтяных компаний борются за то, чтобы урегулировать иск в федеральном суде. «На ближайшие три или четыре месяца дело увязнет в процедурной баталии», — предсказал Берман.

Кроме того, были сделаны большие шаги в области климатологии. Исследователи, такие как Ричард Хедэ, подсчитали, что около двух третьих парниковых газов, испускаемых за последние 150 лет — это результат действий 90 компаний. «Exxon», «Chevron», «BP», «Shell» и «ConocoPhillips» входят в первую десятку. «На сегодня, наука сделала большой прогресс», — утверждал Берман. «Мы считаем, что доказать причинную связь будет проще».

Финансовые убытки от изменения климата также определяются в количественном отношении. По оценкам Сан-Франциско, повышение уровня моря может создать угрозу для имущества на сумму в 49 млрд. долл. «Люди крупных прибрежных городов Америки и за их пределами беспокоятся об этом», — сказал он. «Это большой прогресс со времен дела о деревне Кивалина».

Между тем, компрометирующие документы против нефтяной промышленности продолжают распространяться. В отчёте, опубликованном в середине ноября Центром международного экологического права, появилось новое доказательство того, что крупные нефтяные компании были предупреждены о рисках глобального повышения температуры почти 50 лет назад. «Нет сомнений в том, что потенциальный вред нашей окружающей среде может быть серьёзным», — объясняется в исследовании 1969 года, подготовленном двумя учеными из Стэнфорда для Американского нефтяного института. Этот случай был не единичным. «С конца 1960-х годов и далее до 80-х годов эти предупреждения от их собственных научных работников приобретали всё большую остроту», — сказал мне Маффетт, один из соавторов ноябрьской публикации. Во внутреннем меморандуме компании «Exxon» от 1981 года указывается, что выбросы углекислого газа могут «привести к последствиям, которые на самом деле будут катастрофическими, по крайней мере, для значительной части населения Земли». Но после этого компания подсчитала, что сокращение выбросов углекислого газа может привести к снижению доходов. На внутреннем уровне, нефтяная промышленность начала защищаться от изменений климата. Компании разработали более высокие морские нефтяные платформы и трубопроводы, способные противостоять таянию вечной мерзлоты. «[Они] обязаны предупредить общественность», — сказал Маффетт. Вместо этого «Exxon», «BP», «Chevron» и «Shell» сформировали группу, известную как Коалиция глобального климата, которая утверждала, что климатология в 90-е годы «недостаточно глубоко изучена».

Можно провести чёткие параллели с отрицанием причин возникновения рака со стороны крупных табачных корпораций. Но в последние годы это сравнение стало сложнее делать. Крупные нефтяные компании теперь публично признают существование изменения климата. «Сокращение выбросов парниковых газов является глобальной проблемой, требующей всемирного участия и действий», — написал представитель компании «Chevron». Берман должен убедить суд в том, что кампании по отрицанию изменения климата принесли непоправимый ущерб. Даже с развитием науки вопросы ответственности по-прежнему остаются неясными. «В случае глобального изменения климата молекула углерода пронесётся вокруг мира буквально за семь дней», — отметил Скотт Сигал, адвокат, который защищает энергетические компании, изданию «Washington Post» в июле. «Главная следственно-причинная связь, необходимая для иска о неблагоприятном воздействии на климат, отсутствует и является недоказуемой».

Таким является традиционный подход законодательства к искам такого рода. Тем не менее в Калифорнии недавнее решение против ведущих лакокрасочных предприятий предполагает, что взгляд закона на причинно-следственную связь продолжает развиваться. «Может показаться, что это дело не имеет какого-либо отношения к вопросам изменения климата», — сказал Ольшинский, «однако это не так». В течение 17 лет три лакокрасочные предприятия, «ConAgra», «NL Industries» и «Sherwin-Williams», утверждали в суде, об отсутствии связи между изготовленной ими свинцовой краской и теми домами, в которых заболели люди. Однако в ноябре 2017 года Калифорнийский апелляционный суд постановил, что их маркетинговая кампания «предполагала, что свинцовая краска была безопасной», хотя компании знали, что это не так. «Это очень важный момент», — объяснил Ольшинский. Это может означать, что есть более веские основания для ответственности нефтяных компании за вред нанесённый из-за повышения уровня моря в Сан-Франциско и Окленде. Они поставляли на рынок и продавали товар, который, как они знали, вызывал изменение климата.

Можно рассуждать таким же образом и об угольной промышленности. Или об автопроизводителях, таких как «General Motors». «Если нефтяная компания добывает баррель нефти из земли, а автомобиль это расходует, как бы вы распределили ответственность?» — спросил Ольшинский. Но он считает, что правовая борьба против табачных компаний является примером того, как можно решить эти проблемы. «Ребята, как Стив, были провидцами», — рассуждал он. «Это важный момент, потому что он говорит о быстротечности времени, через которое может измениться правовая система».

Что касается Бермана, история ещё не окончена. Относительно изменения климата он считает, что это только начало. Если судья решит, что можно начать слушанье его дела — но это «если» под большим вопросом, учитывая, что ни один иск против крупных нефтяных компаний не дошел до того этапа — тогда Берман потребует от компаний «Exxon», «BP», «Shell», «ConocoPhillips» и «Chevron» предоставить доступ к внутренним отчётам и исследованиям об изменении климата. «[Мне] до смерти хочется добраться до этих документов», — заявил Берман. «Я уверен, что они окажутся ошеломляющими».

Когда наша беседа подошла к концу, я попросил Бермана описать наилучший сценарий для всего этого. «Представьте себе, если бы я мог подать иски от 10 или 15 таких городов и оказать такое же давление на нефтяные компании, как мы сделали с табачными компаниями, и создать что-то вроде масштабного урегулирования вопросов», — ответил он. Берман сообщил это так, как будто впервые подумал над этой идеей. Но было ощущение, что это не так.

Джефф Дембицки — автор книги «Are We Screwed? How a New Generation Is Fighting to Survive Climate Change» («Мы в полной жопе? Как новое поколение борется за то, чтобы пережить изменение климата»). Следите за его сообщениями на Twitter.

Эта статься впервые появилась на VICE US.