Познакомьтесь с художником, который расписал эту потрясающую футболку с портретом Тимоти Шаламе на вручение Оскара

В воскресенье вечером на церемонии вручения наград Академии сценарист «Назови меня своим именем» ушёл домой с одним Оскаром за лучший адаптированный сценарий Джеймса Ивури, но 89-летний сценарист должен был также выиграть награду за лучший костюм на красной дорожке, благодаря его футболке в стиле «Сделай это сам» с портретом Тимоти Шаламе.

my oscars mood is james ivory’s shirt pic.twitter.com/hBTxvFJnod — ellie 🪐 (@eleanorbate) March 4, 2018

https://twitter.com/TrevellAnderson/status/970436916104413184

How do I get someone to paint Timothee Chalamet's face on my shirt??? — Busy Philipps (@BusyPhilipps) March 5, 2018

I will pay 80,000 dollars for that Timothee chalamet shirt — Sam (@samcrichto) March 5, 2018

Оказывается, что создателем этой рубашки является художник из Бристоля Эндрю Мания, который взял фотографию актёра из Instagram за основу своего творчества.



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https://twitter.com/andrew_mania/status/970444751756505089

Красивые мальчики – главная тема картин Мания, которые в значительной степени перекликаются с теми же «невероятно изогнутыми» греческими статуями, появляющимися в «Назови меня своим именем». Пресс-релиз о недавнем групповом шоу Мании в галерее Петры фон Кант описывает его работы как акцентирующие внимание на «влюблённом подростке, одержимо хранящем свои последние увлечения». По словам фон Канта, работу Мании можно найти в музее Виктории и Альберта в Лондоне и частной коллекции Элтона Джона.



Редакция VICE поговорила с художником, который объяснил, что «начал рисовать на рубашках после просмотра фильма».

«Фильм настолько прекрасен, и мне очень захотелось раздобыть такую же рубашку с лицами как в финальной сцене, поэтому я решил создать свою собственную, так как не смог найти её в Интернете», – сказал Мания VICE. «Что, в свою очередь, также привело к нанесению портрета Элио».

Но как работа Мании оказалась на рубашках, в которых засветились создатели фильма на красной дорожке на крупнейшем в Голливуде мероприятии?

«[Куратор проекта Хавьер Саломон] выслал Джеймсу фотографию моей рубашки, и он быстро ответил, сказав, что хочет её!» – отметил Мания. «Я тайно представлял, как он наденет её на церемонию вручения наград премии «Оскар», а затем на следующий день он написал мне, чтобы сообщить, что хочет одну на церемонию, если его номинируют!»

«Быть свидетелем его победы стало довольно эмоциональным моментом, поскольку я всегда был огромным поклонником его фильмов с ещё подросткового возраста, когда увидел фильм «Комната с видом», – рассказал Мания, увидев как Айвори получает награду за лучший адаптированный сценарий. «Я заплакал от восторга. Его речь была такой прекрасной».



В своём выступлении Айвори поблагодарил Ачимэна, Гваданьино и своего последнего партнёра и давнего соратника Исмаила Мерчанта, который продюсировал «Комнату с видом». «Я бы не стоял здесь перед вами без вдохновенной помощи, которую я получил от партнёров по жизни, которых больше нет», – сказал он.

Любой, кто хочет последовать стилю Айвори, может заказать собственные рубашки, связавшись с Мания непосредственно на Instagram. Художник рассказал VICE, что появилось «много желающих», и он всё ещё согласовывает цену, но он также планирует начать делать футболки и скринпринты по своему знаменитому дизайну.



И, к счастью для всех нас, в воскресенье Гуаданьино объявил на красной дорожке, что ведётся работа над продолжением фильма, номинированного на Оскар, поэтому у Мания, вероятно, появится новое художественное вдохновение. Потому что не бывает слишком много рубашек с портретом Тимоти Шаламе, верно?

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This article originally appeared on VICE US.