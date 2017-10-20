Познакомьтесь с парнем, который фотографирует роскошные самолеты для супер богатых

Для небольшой части мировой элиты миллиард долларов не очень то и много. Миллиард долларов – это только покупка стартапа в Силиконовой долине. Это сумма равна той, на которую китайские предприниматели создают фальшивую версию iPhone и спиннеров. Конечно, это хороший шаг к переменам, однако только за один миллиард долларов вы летите на самолете «Gulfstream» или «Cessna», или на каком-нибудь другом, который ничем особенным не выделяется.



Для королевских семей государств Персидского залива и немногих русских олигархов, слово «богатый» обозначает совсем другое. Эта недостижимая группировка мультимиллиардеров скупает крупные пассажирские самолеты компании «Boeing» или «Airbus» и украшает их коврами ручной работы, деревянной обивкой и золотом. В этот привилегированный мир почти невозможно попасть, если, конечно, ты не авиационный фотограф, нанятый дизайнером интерьера самолетов, чтобы сфотографировать внутреннюю отделку помещения. По крайней мере, таким образом попал туда Ник Глейс.

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Он сделал карьеру, фотографируя самолеты сверхэлиты. Первоначально он обучался основам пейзажной фотосъемке у фотографа Анселя Адамса, а позже, совсем случайно, начал снимать воздушные судна. Уже более 30 лет Ник Глейс работает авиационным фотографом и делает где-то около 1000 снимков самолетов. Издание «VICE» поговорило с ним в его доме в Вирджинии.

VICE: Эй, Ник, расскажите, что вы любите в самолетах.



Ник Глейс: Ну, в принципе, мне все равно. Самолеты ничего для меня не представляют. Я не рассматриваю их как нечто иное, чем транспортное средство. Наоборот, моя страсть заключается в фотографиях. Мне просто кажется, что интерьеры самолетов представительского класса позволяют мне поднять мой уровень фотографирования.

Что вы имеете в виду?

Я имею в виду, что, когда вы садитесь в дорогой самолет, вы видите, что его качество выходит за пределы понимания обычного человека. В этом самолете может быть практически всё, что угодно, что есть в роскошном доме, квартире или замке. Разница состоит в том, что вы летите со скоростью 800 км в час, поэтому вес является абсолютным фактором. Представьте себе обеденный стол – на земле вы, вероятно, не сможете его поднять, но в этих самолетах вы можете взять его одной рукой. Самолет должен иметь хорошую обстановку и быть функциональным, но все должно быть легким и таким качественным, что нужен будет микроскоп, чтобы что-то увидеть. Это просто сносит мне крышу.

Хорошо, давайте немного перемотаем. Как вы заполучили эту работу?



Около 30 лет назад я работал в фотографической компании в Бербанке в Калифорнии. Мне было 27 лет, когда появился заказ из компании «Tiger Air». У них был самолет «Boeing 727-100», для которого они создавали роскошный интерьер. Компания, в которой я работал, каждые две недели получала заказ на услуги фотографирования. Требуется год или два для завершения этих самолетов, а по их окончании они нуждаются в фотографиях конечного продукта. Мне надо было делать это.

А после этого ты стал парнем с роскошным самолетом?

Нет. Я видел, что мне представилась возможность, поэтому я нашел компанию «Garrett AiResearch», работающую с международным аэропортом Лос-Анджелес. Они были одним из крупнейших центров завершения работ по изготовлению самолетов в мире. Кроме того, они создавали интерьеры для примерно 40 самолетов в год. Это грандиозно, понимаешь. Я пошел в «AiResearch» и умолял, и просил о дополнительной работе. И знаешь, как говорят, остальное – это история.

Итак, вы просились работать, однако вы говорите, что безразличны к самолетам. Что вас заинтересовало?



Деньги.

Ах, конечно. Думаю, вы не плохо зарабатываете?

Да, может быть. Суть в следующем: вы предпочли бы стать одним из миллионов свадебных фотографов, или одним из трех фотографов воздушных судов?

Второе. Итак, вы занимаетесь этим уже 30 лет. Изменилось ли за это время что-то в стиле элитных самолетов?



Что изменилось в авиационной промышленности так это самолеты, которые становятся все более консервативными. Дни роскоши быстро уходят в прошлое. Самолеты Саудовской королевской семьи очень деловые. Я хочу сказать, что в настоящее время они похожи на интерьеры «BMW». Они прекрасные, не поймите меня неправильно, у них нет стиля, который дизайнеры создали в «747» в 80-х и 90-х годах.

Умывальник, изготовленный из моллюсков «Морское ушко».

То есть сегодня нельзя увидеть такие вещи, как раковина в виде джакузи?



В точку. Эта раковина сделана из «Морского ушка»; вы больше нигде не увидите такого дизайна. То, что вы видите в середине крана – если вы положите руку на правую сторону, потечет холодная вода; если положите руку на левую сторону, потечет горячая вода. Если вы коснетесь середины, потечет вода средней температуры. Целая структура крана была безупречно изготовлена из одного куска алюминия.

Расскажите о богатых людях мира.

По-моему мнению, супербогатые вообще очень хорошие люди. Они не снисходительные придурки, как некоторые американские знаменитости. Например, Кардашианы очень богаты, но они не богаты, как те, с которыми я имею дело. Они нищие по сравнению с ними. Богатые, с которыми я имею дело, очень правильные и замкнутые. Они знают, кто они, и знают, что все в мире хотели бы приблизиться к ним. Поэтому они не склонны обнимать незнакомцев, в то же время они вежливы со всеми.

При этом они очень требовательны, потому что платят за лучшее. Они ожидают результатов. Если что-то пойдет не так, и им это не нравится, вы не услышите это от них; вы услышите это от их представителей. Чем выше вы идете, тем они приятнее, и тем самым отличаются от американских знаменитостей. Я в ужасе от того, как ведут себя эти ребята. У них нет никакого класса. Они думают, что летать в их маленьком самолете «Gulfstream» – это круто, но они просто не знают, что такое богатство на самом деле.

Вы говорите это из личного опыта?



О, абсолютно, да. Я имел дело со многими самолетами знаменитостей.

Расскажите о самой неприятном известном человеке, с которым вы столкнулись.

Не могу. Но я могу сказать вам о человеке, который мне больше всего нравится, и это, вероятно, Том Круз. Люди, которые управляют его самолетами, являются моими клиентами, и он всегда спрашивает: «Эй, как дела?» и говорит: «Рад вас видеть». Круз – замкнутый человек, но он всегда очень вежлив, и всегда найдет время пообщаться.

Вы подвергаетесь критике за то, что имеете дело с людьми, которые зарабатывают деньги различными нечестными способами. Как вы на это реагируете?



Я просто не обращаю на это внимания, потому что это ложь. Издание «Telegraph» опубликовала статью, в которой утверждается, что я являюсь фотографом, выбранным для африканских диктаторов, но это неправда. Я не езжу в страны, где в меня могут стрелять. Мне все равно, сколько у них денег. Я не поеду в Иран или Ирак или в те места, где меня застрелят. Саудовская Аравия является очень закрытой страной. Член королевской семьи должен одобрить мою визу, чтобы я мог находиться на их территории; они не позволят мне бродить вокруг. Так что все в порядке. Дубай и ОАЭ примерно ведут такой западный образ жизни, как может быть у вас. Так что все в порядке. Но я бы не имел дело с каким-то сумасшедшим диктатором. Я бы не стал этого делать.

Вам нравится ваша работа?

Послушай, я один из самых счастливых людей, которые когда-либо ходили по планете. Я хотел заниматься этим с 20 лет, и, к большому разочарованию моих родителей, я все еще занимаюсь этим. Я просто люблю фотографировать. На самом деле, единственное время, когда я по-настоящему счастлив это тогда, когда я фотографирую.

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