PR фирмы Великобритании сочиняют истории для иностранных диктаторских режимов

Президент Беларуси Александр Лукашенко, прозванный “последний диктатор Европы,” и Владимир Путин. Фото от Wikicommons.

PR индустрия Великобритании генерирует примерно $12,7 миллиардов в год. Для тех, кто работает в средствах массовой информации Великобритании – как и в США – этот бизнес, вероятно, представляется большым куском спама, приходящего в ваш почтовый ящик и от которого каждый желал бы избавиться. Но давайте будем трезвыми: эта работа требует гораздо больше усилий, чем попытки продвинуть красочный ширпотреб на странице музыкалього видео-обзора.

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Благодаря отсутствию вмешательства со стороны государства и какого-либо правового регулирования, британские PR фирмы делают всё возможное, чтобы скрывать зло иностранных диктатур и зарабатывать на этом процессе на достойную жизнь. Это не новое явление, конечно, режимы использовали политтехнологов десятилетиями: всегда, когда они нуждались в хитроумном сглаживании резонанса от нарушений прав человека. Благодаря интернету появилось всё больше и больше способов смягчения той негативной реакции, которую необходимо откорректировать.

Я обратился к Тамасину Кейву, директору компании Spinwatch, организации ведущей исследования рынка PR услуг, за информацией о текущей ситуации в этой сфере.

VICE: Привет, Тамасин. Какие причины побуждают диктаторские режимы обращаться к PR-фирмам, кроме очевидных?

Тамасин Кейв: Все правительства беспокоятся о своей репутации. Из этого следует, что режимы, которые регулярно нарушают права человека, запрещают протесты, или арестовывают журналистов, будут вкладывать значительные средства в PR. В понимании режима плохой образ может поставить под угрозу инвестиции, торговлю и отношения с другими государствами по всему миру. Страны могут столкнуться с угрозой санкций или, если уже введены санкции, страны добиваются их отмены.

Так, всё больше и больше правительств обращаются к PR группам и лоббистам за очищением своего ​​имиджа – отмыванием репутации. Они покупают позитивный образ в глазах политических центров, таких как Брюссель и Вашингтон, в международной и финансовой прессе, а также глазах инвесторов. Правительства и диктаторы ищут такого вида услуги за рубежом и Лондон стал местом, где их можно найти. Отчасти это связано со сложной природой нашей PR отрасли, также Лондон предоставляет такой уровень приватности, которого нет, скажем, в США. В США существует законодательство, призванное регулировать такого рода услуги. Лоббистские фирмы, предоствляющие в США услуги иностранным правительствам, обязаны зарегистрировать свою деятельность в соответствии с Актом о регистрации иностранных агентов (FARA). В Великобритании таких требований не существует.

Хорошо, но как именно этим PR группам удается обыгрывать истории, например, о нарушениях прав человека, или цензуры в прессе?

В этом состоит работа PR компании – очаровать и задобрить журналистов и комментаторов с целью формирования положительного сообщения о стране. Некоторые PR агенты имеют огромное влияние на британские СМИ и многие журналисты зависят от передаваемой такими агентами информации, поскольку часто только агенты могут сообщить те или иные сведения. Таким образом, если журналист откажет в публикации, предложенной агентом истории, его дальнейшее сотрудничество с агентом может прекратиться.

Существует также другая негласная сторона деятельности, которая включает в себя отвлечение публики от чтения негативных сообщений о клиенте. Речь идет о подавлении информации и это составляет большую часть того, что делают PR компании. Так, например, они манипулируют онлайн-пространством с тем, чтобы сделать поиск критического содержания практически невозможным. Это осуществляется путём смещения нежелательного материала вниз рейтинга Гугл, делая ставку на то, что при поиске информации мало кто из нас идёт далее первой страницы результатов. Они создают новый позитивный контент, который обманывает поисковые системы, показывая содержание “фиктивных” статей впереди отрицательных, таким образом скрывая те статьи, которые они хотят оставить без вашего внимания.

Одна фирма по контракту с правительством Бахрейна, например, была обвинена в создании положительных блогов и интернет страниц, и генерировании потока “хороших” пресс-релизов. Цель состояла в том, чтобы похоронить плохие новости под грудой пропаганды.

Подло. Давайте скажем, что диктатор оказался в заголовках прессы в таком контексте, в котором он предпочитал бы не оказываться. Какие будут действия PR компании?

Первым шагом “кризис менеджмента”, как они называют этот вид работы, состоит в выяснении что говорят люди о клиенте. У этих компаний есть системы массовых наблюдений, позволяющие отслеживать всё, начиная от социальных сетей до ведущих изданий. Облейте клиента грязью в 140 символах и они наверняка найдут эту информацию. Так что это о поиске того, что и кем сказано.

Они также помогут придумать альтернативную историю для продвижения позиции клиента. Например, Президент Беларуси Александр Лукашенко, называемый “последним диктатором Европы”, нанял Белла Поттингера для продвижения месседжа: “Беларусь начинает путь демократических перемен” с целью добиться отмены санкций ЕС против этой страны.

Также как и с печатными изданиями, они хотят общаться с отдельными должностными лицами и политиками, чтобы убедиться в том что их месседжи доходят до влиятельных чиновников. Для этого нужны хорошие связи: бывшие министры правительства, бывшие послы, отставные государственные служащие. Белл Поттингер, например, через сотрудников, таких как сэр Дэвид Ричмонд – бывший высокопоставленный чиновник Департамента Иностранных Дел – смог поспособствовать общению между Беларусью и чиновниками в Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне.

Одна из PR компаний Великобритании сочла, что Роберт Мугабе “зашёл слишком далеко”. Фото от Wikicommons.

Как эти PR компании оправдывают то, что они делают?

Россия давно нанимает PR экспертов Лондона. Агентство Portland Communications является одной из самых востребованных лоббистских фирм на данный момент. Их ответ в том, что они помогают правительству России общаться с миром на профессиональном уровне. Например, это может означать открытие для них того, что подкуп журналистов не работает за рубежом. Тим Аллан – основатель и бывший советник Тони Блэра – утверждает, что нет противоречия демократии в том, чтобы помогать таким правительствам как у Путина, известным своей скрытностью, становиться более открытыми. В этом есть какой то смысл. Но это не умаляет того факта, что они работают для режимов, известных своими ужасающими нарушениями прав человека.

Тим Белл из Bell Pottinger является ещё одним PR консультантом, утверждающим о своих продемократических мотивах помощи диктаторам в улучшении управления. Белл, например, советовал Президенту Беларуси Лукашенко о необходимых мерах для освобождения политических заключенных в случае отмены санкций. Но тогда Беларусь отказалась от своих обещаний и санкции были оставлены в действии. Вот как выглядят демократичкские изменения в глазах PR индустрии.

Белл также считает, что каждый человек имеет право изложить своё дело в наиболее выгодном свете, и это его работа помочь клиентам сделать это. Вот только случай Зимбабве оказался слишком сложным для Bell Pottinger.

Площадь Тяньаньмэнь. Фото от Wikicommons.

Были ли случаи, когда PR фирмы прикрывали геноцид или преступления против человечности?

Существует длинный список PR и лоббистских агентств, работающих на некоторые очень жестокие режимы. Одна [американская] фирма, Burson-Marsteller, работала на нигерийское правительство в 60-х для отбеливания разгрома Биафрского восстания; в 70-х эта фирма работала над улучшением имиджа Аргентины после военного переворота, в результате которого по разным оценкам, исчезли 30,000 человек. Эта же фирма предоставляла услуги Индонезии, когда страна была обвинена в геноциде в Восточном Тиморе. Другая [американская] фирма, Hill&Knowlton, работала на китайцев после бойни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, и с Угандой, помогая ей снизить резонанс от резко критических докладов правозащитных организаций. Weber Shandwick – ещё одна компания, принявшаяся за работу по заказу колумбийского правительства, список нарушений прав человека которого ужасен.

Совсем недавно, когда интернет канал Channel 4 обнародовал исследования военных преступлений на Шри-Ланке, была организована скоординированная контр-кампания, основанная на неподлежащих критике источниках. Истории появлялись по всему миру и по всему интернету в очень уж организованной манере.

Вам приходилось наблюдать рост PR компаний, работающих с диктаторскими режимами?

Невозможно знать это в точности, так как такая информация, как правило, не афишируется, и к этому отрасль является очень чувствительной на данный момент. Однако, мы знаем точно, что счета идут на многие миллионы фунтов. В этой сфере работают серьёзные деньги. Не так давно, один лоббист из Portland утверждал, что больше всего он гордится работой, проделанной для Ассоциации Скаутов. Всё это замечательно, но очевидно, что этот бизнес поддерживают деньги российского правительства, а не гонорары, полученные от скаутов.

Спасибо большое, Тамасин.

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