Представляем вам свою ретроспективу беспорядочного первого года президентства Трампа

В прошлую субботу состоялась первая годовщина инаугурации Дональда Трампа и начала самого странного президентства на памяти ныне живущих. Во время избирательной кампании Трамп представлял себя нарушителем правил, правым популистом, который отстроит Америку, одновременно выкурив нелегальных мигрантов и усложнив иностранцам и беженцам законный въезд в страну. Он вступил в должность (после шокировавшей всех победы в голосовании выборщиков) руководителем Республиканской партии, контролировавшей обе палаты Конгресса, а также обладая возможностью закрыть вакансию в Верховном суде (которая остаётся открытой благодаря республиканским сенаторам-обструкционистам с момента внезапной смерти Антонина Скалиа в феврале 2016 года). Пока Трамп и его правительство миллиардеров и генералов готовились взять на себя руководство страной, ожидались совершенно разные революционные перемены.



Год спустя люди, боявшиеся и злившиеся, что Трамп может стать президентом, всё ещё взволнованы и разгневаны. Они указывают на непредсказуемые, спонтанные публичные заявления Трампа в Twitter, на его явную незаинтересованность политикой, обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам, на его нежелание осудить сторонников превосходства белых, которые его хвалят, на его расистские заявления в прошлом, а также на обвинения в сотрудничестве с российской разведкой с целью очернения Хиллари Клинтон и последующем увольнении директора ФБР Джеймса Коми для того, чтобы заблокировать расследование своей избирательной кампании. В то же время, многие консерваторы, которым личность Трампа может и не нравиться, но которые, по крайней мере, отчасти привыкли к манере его работы – он же, как-никак, отстаивает интересы, в целом совпадающие с их приоритетами, от сокращения налогов до отмены максимального количества законодательных актов.

Videos by VICE

Но любая оценка президентства Трампа сталкивается с проблемой: постоянно происходит очень много всякого. Склонность Трампа к разжиганию возмущения (и готовность СМИ подпитывать это возмущение) привела к возникновению динамики, при которой трудно разглядеть лес за деревьями. В первую неделю его администрации возник странный скандал из-за количества людей, посетивших инаугурацию Трампа, и кажется, будто новый повод для конфликта между Белым домом, СМИ и Конгрессом появляется каждую неделю. Вопрос в том, какие из этих конфликтов действительно важны.

В течение следующей недели сайты всей сети VICE будут публиковать серию материалов с воспоминаниями о прошедшем годе для того, чтобы подвести итоги и понять, какие спорные шаги были наиболее важными. Цель – пробиться сквозь шум и выделить некоторые из наиболее значимых действий Трампа с наиболее далеко идущими последствиями.

Эта подборка не задумывалась как исчерпывающая, и будущее может показать, что она в чём-то ошиблась. Оценка президентства после первого его года – это всегда сплошные догадки: кто знает, как мы будем вспоминать Трампа спустя 10, 20 или 100 лет? Что в итоге окажется самым важным его наследием?

Мы надеемся, что эти материалы подчеркнут некоторые аспекты президентства Трампа, погрязшего в потоке скандалов, за 2017 год. Для этого мы не будем касаться, к примеру, получившего широкую огласкуналогового законопроекта, который недавно утвердили. А ещё мы постараемся определить, за что именно в ответе лично Трамп, а не долговременные тенденции, которым он подыграл, вроде войн, доставшихся ему в наследство, или 240 000 военных, размещённых по всей планете.

Вместо этого мы рассмотрим такие события, как назначение им Нила Горсача в Верховный суд. Мы рассмотрим новый образ Министерства юстиции при Джеффе Сешнсе и реакцию (или отсутствие реакции) Трампа на опиоидный кризис, а также его полномасштабную атаку на законодательство. Мы поговорим о том, как он повёл себя с Северной Кореей, о его токсичных высказываниях об иммиграции и о том, как он сподвигнул людей отслеживать расистские настроения у своих друзей и родственников. Также мы выделим лучший законодательный акт, который он написал. И да, мы упомянем о его твитах.

На момент вступления в должность у Трампа не было опыта работы в правительстве, на который можно было указать, ничего такого, что могло бы помочь нам спрогнозировать, куда он поведёт страну. Последний год мы неделю за неделей, а порой – час за часом, узнавали, что такое трампизм. Считайте эти материалы черновым наброском того, что Трамп уже сделал с Америкой, и того, что он ещё может сделать, прежде чем закончит.

На опубликованные нами на данный момент материалы можно взглянуть здесь.