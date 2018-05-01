Приговор осужденного за сексуальное преступление откладывается, так чтоб он не пропустил занятия

Бывший игрок юниорской хоккейной команды, который был осужден за сексуальное нападение на 13-летнюю девочку, не начнет свое трехмесячное тюремное заключение до мая и ему не придется пропускать занятия.



Как сообщает издание «Kamloops This Week», 21-летний Коннор Нейротер признал себя виновным в сексуальном преступлении. Он вымогал фотографии обнаженной девочки-подростка, а затем использовал их для угроз, чтобы она сохранила их отношения в секрете. Он был приговорен к 90 суткам тюрьмы, но это наказание откладывается до мая, так чтобы он не пропустил семестр в Университете Калгари.

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Нейротер изначально был обвинён и в хранении детской порнографии. По словам «Kamloops This Week» в 2016 году слушание было отложено, потому что он был на тренировочных сборах со своей хоккейной командой.

В ходе отношений Нейротера с девушкой, она рассказала полиции, что однажды он душил её, а затем попросил её отправить фотографии, где она голая по смс и через «Snapchat». В конце концов, она рассказала об этом 14-летней подруге; эта подруга отправила Нейротеру свои обнаженные фотографии, пытаясь заставить его покинуть потерпевшую в покое. Нейротер был арестован после того, как подруга рассказала матери, что происходит, и она позвонила в полицию.



Девочка зачитала в суде заявление об ущербе, нанесённом потерпевшей, заявив, что у неё была навязчивая мысль, что наткнется на Нейротера, когда будет находиться в общественных местах.

«Я была очень напугана, потому что он знал, где я живу, и знал, где находится моя комната», – сказала она.

Мать потерпевшей рассказала изданию «Calgary Sun», что расстроена тем, на какие уступки пошёл суд, чтобы подстроиться под расписания Нейротера.

«Извините, он не может прийти в суд, потому что у него хоккейный турнир. Он не может прийти в суд, потому что у него экзамены. Он не может явится в суд самостоятельно, потому что он учится», – сообщила она.

«Давайте отложим его тюремное заключение до мая, чтобы он смог закончить год в колледже. Никто не встал и не сказал «нет» во время всего этого – не было ни одного случая, когда судья или даже государство сказали «извините, но это неправильно». Жертвы – это те, кто будут платить снова и снова, каждый раз обращаясь в суд».

Этот случай, по-видимому, является частью тенденции, с помощью которой суды покрывают молодых людей, виновных в совершении насилия в отношении женщин.

В декабре прошлого года «VICE» сообщил о случае вне Ньюфаундленда, в котором 21-летнему парню дали полное освобождение после признания вины в нападении на его бывшую подругу. Судья Лори Маршалл заявила, что виновный, Ланселот Сондерс, будет «весьма успешным в жизни».



«Вы молодой человек, у которого вся жизнь впереди, и последствия наличия уголовной судимости, постоянного уголовного прошлого, может плохо сказаться на вас», – отметила она, отметив, что обвинительный приговор помешает ему попасть в колледж.

Хоккеист и студент Королевского университета, Чанс Макдональд, который напал на девочку-подростка на вечеринке, не был приговорен к заключению до сентября прошлого года, чтобы сохранить стажировку.

Барб Маккэрри, директор сообщества Центра исследований и образования по вопросам насилия в отношении женщин и детей Западного университета, сказала «VICE», что система правосудия чётко дает понять, что эти преступления недостаточно серьезны для немедленного рассмотрения.

«Я уверена, ей потребовалось много времени, чтобы заявить о себе, очень много», – заявила она о 13-летней жертве Нейротера. «Она почти ничего не получила от судебной системы. Это почти как, если бы судебная система просила прощения у преступника».



Маккэрри хотела бы, чтобы в залах суда было больше откровенных разговоров, благодаря чему виновные, такие как Нейротер, смогли понять серьёзность своих действий. По её словам, предполагаемая попытка удушения – это очень рискованное поведение, которое, судя по всему, не было рассмотрено судом.

«Мы потенциально не учитываем никаких настораживающих признаков о ком-то, кто может стать гораздо более опасным преступником», – отметила Маккэрри.

При вынесении приговора, судьи принимают во внимание смягчения последствий и восстановления, хотя Маккэрри сомневалась, что к мужчинам с другим цветом кожи и к тем, кто не является спортсменом, будут относиться с такой же снисходительностью, как к виновным, таким как Нейротер и Макдональд. Однако по ее словам, нет никаких проблем с предоставлением возможности преступнику продолжить свое образование, «если они действительно не осознают, насколько такое поведение проблематичное, у них все равно нет будущего».

Приговор Нейротера, которое предусматривает два года испытательного срока, начнётся 4 мая. Он также должен будет зарегистрироваться в качестве сексуального преступника, а его ДНК будет включено в национальную базу данных.

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Эта статься впервые появилась на VICE CA.