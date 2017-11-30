Псевдодокументальное кино умерло, да здравствует псевдодокументальное кино

В начале нулевых, когда пседодокументальное кино только проникло в популярную культуру, оставалось лишь несколько коротких лет, пока от этого стиля стало некуда спрятаться. Зрителям, казалось, постоянно было мало съёмок одной камерой, неловкой тишины и неуклюжих диалогов. Традиционным ситкомам и их закадровому смеху внезапно пришлось поделиться тёплым местом в прайм-тайме, когда такие комедии, как «Офис», «Парки и зоны отдыха» и «Американская семейка» овладели эфиром и потребовали освещения в набирающей обороты телевизионной блогосфере.



Однако с того момента, когда в наших развлечениях случился пик псевдодокументалок, прошло десятилетие, и жанр оказался практически забыт, оттеснён на обочину нынешней волной напряжённой драмы и мрачной комедии, известной как «престижное телевидение». Итак, куда именно ушли все псевдодокументалки?

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Как и многое в комедии, этот жанр уходит корнями в забавную находчивость «Монти Пайтон» и Альберта Брукса. В 1969 году в первой серии «Летающего цирка Монти Пайтон» была показана «Самая смешная шутка в мире», скетч в стиле документальных фильмов со следующим замыслом: одна-единственная шутка настолько смешна, что всякий, кто её слышит, умирает от смеха. Десять лет спустя Брукс срежиссировал и выпустил «Реальную жизнь», полнометражную документальную пародию на реалити-шоу PBS An American Family («Американская семья»). Однако вывод стиля псевдодокументального кино на более широкую сцену поп-культуры часто приписывают фильму 1984 года «Это – Spinal Tap» .

Классическая ныне комедия едва ли стала успехом после выхода в кинотеатрах, но снискала большую славу и культовый статус после выхода на VHS. В фильме снялись Роб Райнер, Кристофер Гест, Гарри Ширер (который также играл в «Американской семье» Брукса) и Майкл Маккин. Впоследствии актёрский состав фильма обретёт успех в комедии, но синонимом псевдодокументального кино станет именно имя Геста.

В конце 90-х Гест стал сценаристом и режиссёром «В ожидании Гаффмана», фильма в псевдодокументальном стиле о постановке мюзикла в местном театре. В первые выходные проката фильм собрал оскорбительно низкую кассу – 37 990 долларов – при бюджете в 4 миллиона. Низкие показатели в начале показа намекали на то, что американские киноманы не готовы к специфическому комизму псевдодокументального кино. К счастью, Гест так и не махнул рукой на этот жанр и в 2000 году выпустил «Победителей шоу». За первые выходные проката они собрали в десять с лишним раз большую кассу, чем его предыдущая работа, а впоследствии собрали 20 миллионов долларов.

Примерно в это время Ларри Дэвид работал вместе с HBO над созданием часового комедийного отдельного фильма, в котором Дэвид сыграет себя, возвращающегося в стенд-ап, с неизвестной актрисой в роли его жены (чтобы зрители могли принять её за его реальную жену); всё это снималось, словно настоящая документалка. Фильм в псевдодокументальном стиле в итоге превратится в новаторский сериал «Умерь свой энтузиазм», и хотя сериал и отошёл от стиля того фильма, он так и не утратил отталкивающего качества, которое часто ассоциируют с этим жанром.

«Умерь свой энтузиазм» обрёл фанатов спустя пару сезонов, но комедийные вкусы зрителей всё равно начинали меняться. Гест снова нашёл золотую жилу в 2003 году с фильмом «Могучий ветер», ещё одной псевдодокументалкой, которую хвалили как критики, так и зрители. Comedy Central объединил усилия с комедийной труппой The State для пародии на «Полицейских» «Рино 911»; на канадском телевидении показывали превратившуюся в сериал пседодокументалку «Парни из Трейлерпарка»; в Великобритании BBC начало показывать «Офис» Рики Джервейса, совершенно сухую пседодокументалку о самом обычном рабочем месте, ставшую первой британской комедией в истории, выигравшей «Золотой глобус».

Всё это доказывало, что зрители наконец-то готовы к комедии, размывающей границы между реальностью и фарсом. Повторяющаяся схема показывала воротилам шоубиза, что успех этого жанра – не единичный случай. Голливуд наконец-то понял, что пседодокументальное кино обладает потенциалом как финансового, так и культурного успеха, но могло ли оно успешно существовать за счёт основных кабельных каналов и увлечь аудиторию мейстримного масштаба?

В соответствии с типичной для Голливуда формой первое творение крупной сети в жанре пседодокументального ситкома стало римейком. NBC, чтобы привлечь американских зрителей, обратился к «Офису» от BBC. Это было малоудачное начало: первому сезону не хватало мощи оригинала, но ко второму и третьему сезонам сериал увлёк всю страну и стал полноценным культурным явлением. Более крупный успех псевдодокументального кино также не ограничился малым экраном. В 2006 года Саша Барон Коэн явил миру «Бората», заработав в прокате целый 261 миллион долларов, а также получив две номинации на «Оскара». Оба проекта были яркими примерами успеха псевдодокументального кино, и этого оказалось достаточно, чтобы этот стиль заполонил экраны наших телевизоров.

Персонажи «Американской семейки» говорят на камеру. Любезно предоставлено ABC

Спустя пару сезонов «Офиса» NBC одобрил ещё один псевдодокументальный проект от его бывших участников – «Парки и зоны отдыха», рассматривавшие через тот же псевдодокументальный объектив разношёрстную команду госслужащих в провинциальной Америке. В том же году на ABC состоялась премьера собственного псевдодокументального сериала – «Американская семейка». На телевидении в прайм-тайм внезапно начали идти три сериала в псевдодокументальном стиле одновременно. Все сериалы были премированными долговечными хитами: «Офис» закончился в 2013 году спустя девять сезонов, «Парки и зоны отдыха» – в 2015-м спустя семь сезонов, а девятый сезон «Американской семейки» идёт сейчас. Эти три сериала в общей сложности на данный момент выиграли не менее 184 премий (при целой 651 номинации).



Впрочем, за последние несколько лет большинство новых образчиков жанра не оправдали надежд или откровенно провалились. В прошлом году ABC отменил версию «Маппетов» в псевдодокументальном стиле после одного-единственного сезона; «Документалистика сегодня» на IFC, кажется, не доходит через телевизионный ландшафт до более обширной аудитории; бывшие участники Saturday Night Live потеряли более 10 миллионов долларов на своём псевдодокументальном фильме «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся» . (Хотя следует отметить, что «Документалистика сегодня!» и «Поп-звезда» снискали определённый культовый успех.) Даже псевдодокументалка Кристофера Геста «Талисманы», снятая в 2016 году, набрала на Rotten Tomatoes ужасный рейтинг – 51 процент свежести. (Все вышеупомянутые псевдодокументалки Геста имеют рейтинги от 88 до 95 процентов.)

Желания зрителей и тематические тенденции в развлечениях меняются. «Безумцы» и «Во все тяжкие» от AMC ознаменовали начало эпохи новаторского телевидения. То же касается «Девочек» от HBO и «Очевидное» от Amazon. Также вышли на первый план семейные драмы вроде «Родителей» и «Это мы» от NBC. Телевидение внезапно стало либо заумным с лоском и беспощадно сентиментальным, либо неотёсанным и шероховатым. Зрители больше не хотели, чтобы телевидение рядилось в одежды реальности ради комизма – они хотели, чтобы сериалы подражали реальной жизни исключительно ради достоверности. Наше нынешнее определение телевизионной комедии стало более странным, более политизированным и тому подобное. Сложные, многогранные комедии вроде «Всё к лучшему» и «Атланты» от FX, «Мастера на все руки» от Netflix и «Черноватый» от ABC процветают как на уровне критики, так и на уровне культуры.

Быть может, дни безэмоциональных полуперсонажей и намеренно некачественной операторской работы уже прошли для нас, но это произошло не благодаря холодному расчёту: зрители, по-видимому, просто переросли псевдодокументалки. Ныне комедии на широковещательных и кабельных каналах острее, мрачнее и порой фантастичнее, но по большому счёту до сих пор так же чудесны, как и всегда. Как это очень часто бывает в поп-культуре, всё золотое зыбко, а псевдодокументальное кино было именно таким.

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