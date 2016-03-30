Мы спросили людей в библиотеке чем они там занимаются

За последние шесть лет в Великобритании из-за резких сокращений расходов местных властей вынуждены были закрыться без малого 350 библиотек. Эти закрытия привели к потере почти 8,000 рабочих мест и разрушению одного из последних общественных пространств в стране, находящихся в свободном доступе.

Выжившие библиотеки уже предоставляют не только книги, но и целый спектр бытовых услуг, от кружков по выполнению домашнего задания до консультационных занятий по составлению резюме. Многие также предлагают бесплатный доступ к Интернету – благословение для тех, у кого нет доступа к WiFi дома; это превращает скромную библиотеку во многофункциональный офис.

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За исключением одного случая, когда мне пришлось утешать сестру после того, как она села на пропитанный мочой стул у библиотечного компьютера, мои собственные впечатления от публичных библиотек оказались крайне положительные. Моя мама была библиотекарем, поэтому большую часть своего детства я провела в библиотеках, научившись любить их потенциал для воображения и знаний.

Я отправилась в свою местную библиотеку в Лондоне, чтобы встретиться с теми людьми, которые пользуются ими сейчас, и понять, какое место библиотеки занимают в современном мире.

Фатумата, 18 лет: «Здесь меня ничто не отвлекает»

Сначала я встречала кучу студентов вузов, которые пользовались ею как местом для подготовки к экзаменам. Фатумата, которая готовится к своим экзаменам по английской литературе в мае, начала пользоваться именно этой библиотекой лишь недавно. «Раньше я ходила в другую библиотеку, но с недавних пор там объявилась группа девушек, которые ходят туда лишь затем, чтобы всё время хохотать, и я не могла выполнять свою работу».

Фатумата применяла это более тихое место для подготовки себе на пользу. «Библиотека – огромная часть социальной сферы, особенно для молодых людей, которым трудно учиться дома. У очень многих из нас много братьев и сестёр, и иногда это может сильно отвлекать. А когда я прихожу в библиотеку, меня ничто не отвлекает».

По словам Фатуматы, сдачей всех экзаменов она обязана библиотеке. «Сдавая экзамены AS в первый раз, я провалилась, потому что нечасто ходила в библиотеку. Пересдавая экзамены, я ходила в библиотеку каждый день и сдала».

Себастьян, 27 лет: «Я провожу здесь встречи; есть хорошие общие пространства»

Себастьян пользовался библиотекой, потому что не имеет дома доступа к принтеру, а ему нужно было кое-что распечатать. (Да у кого сейчас есть принтер?) Он также вполне положительно высказался о своей местной библиотеке. «Это отличная среда для работы, – сказал он. – Я продюсер-фрилансер, поэтому я организую здесь встречи; есть хорошие общие пространства и небольшое кафе, которые идеально для них подходят».

Нирайо, 36 лет: «Я пришёл сюда совершенствовать свой английский»

Нирайо переехал в Великобританию из Эритреи год назад и ходит в библиотеку по весьма конкретной причине. «Я только начал сюда ходить, чтобы брать книги для совершенствования своего английского», – заявил он мне, пролистывая страницы только что взятого учебника.

«Я однозначно буду оставаться здесь, чтобы учиться. Это такое хорошее здание – я ещё никогда ничего подобного не видел».

Очень многие библиотеки в городских кварталах предлагают бесплатную помощь в изучении английского. В библиотеке Шордитч в Лондоне каждый вторник проходит утренняя встреча за чашкой кофе, на которой дают советы по изучению языка.

Большинство людей, которых я встретила, считали самым привлекательным в библиотеке бесплатный доступ к Интернету. Дэвид, который на данный момент является безработным, приходит в библиотеку ежедневно. «Доступ к компьютеру жизненно важен для таких, как я. UniversalJobmatch [государственная база данных по вакансиям] как раз перешла в Интернет, поэтому мне нужно приходить сюда каждый день, чтобы искать работу: центр занятости постоянно забит».

Розина, 81 год: «Это позволяет использовать воображение»

Доступ к Интернету и устройствам для печати превратили библиотеки в места, которые уже не используются для того, чтобы просто брать на время книги. Собственно, количество людей, берущих в библиотеке книги, за последние два года снизилось почти во всех районах Англии. Поэтому я была приятно удивлена, когда встретила берущих много книг Розину и Анну.

Розина, которая сейчас на пенсии, пользовалась публичными библиотеками с девятилетнего возраста. Когда я её встретила, она как раз пришла в библиотеку, чтобы вернуть ряд книг и выбрать несколько новых. Эту процедуру она выполняет раз в две недели.

«На мой взгляд, это огромная часть социальной сферы, потому что она заставляет детей читать; на мой взгляд, крайне важно, чтобы все дети читали, потому что это заставляет работать разум и позволяет использовать воображение».

«В обладании бумажным экземпляром книги есть что-то чудесное, – сказала Розина. – Каждый раз, когда кто-нибудь говорит, что собирается купить мне Kindle, я бью этого человека по голове».



Анна, 7 лет: «Я хожу в библиотеку, потому что хочу учиться»

Крепко держа в руках охапку книг, ученица начальных классов Анна сказала: «Я хожу в библиотеку, потому что очень хочу учиться». Она была с матерью, Кейтлин. «С поэзией у меня не очень хорошо, но я сейчас взяла книгу о стихах, поэтому будет лучше», – объяснила она.

Анна действительно была одержима библиотекой и, когда я спросила её, что бы она делала, если бы библиотека исчезла, показалась до смерти перепуганной.

Однако как бы популярны ни были местные библиотеки среди местных жителей, они полностью финансируются государством, и количество библиотек будет уменьшаться по мере сокращения государственных расходов. В следующем году по всей Великобритании должны будут закрыться ещё 111 библиотек.

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