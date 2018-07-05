Путешествие в самые жуткие уголки тёмной паутины

В феврале 2018 года 29-летний аспирант Кембриджа Мэтью Фолдер был приговорён к 32 годам заключения за ряд жесточайших правонарушений, среди которых были шантаж, вуайеризм, создание непристойных изображений детей и подстрекательство к изнасилованию ребёнка. Многие из этих преступлений произошли в тёмной паутине, где Фолдер состоял в виртуальном сообществе безжалостных мучителей. Его преступления стали живым напоминанием о том, что за анонимностью тёмной паутины среди покупки наркотиков и личных свобод скрываются неописуемые ужасы.

Именно в эту сумеречную зону, полнящуюся слухами о секретных правительственных материалах и смертельных гладиаторских боях, отправилась журналистка и блогер Эйлин Ормсби. Книга Эйлин, бывшей разочарованной корпоративной юристки и нынешней писательницы из Австралии, «TheDarkestWeb» («Самая тёмная паутина»), представляет собой рассказ о её путешествии, от рынков наркотиков и сайтов наёмных убийц до самых злачных уголков Интернета. Но самые поразительные моменты в книге – это моменты, когда она лично сталкивается с некоторыми из её крупнейших игроков.

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Я пообщался с Эйлин о её путешествии в душу тёмной паутины и о том, что на самом деле говорит о нас это закрытое царство.

VICE: Насколько важна секретность для сообщества тёмной паутины?

Эйлин: Анонимность в тёмной паутине превыше всего. Сбор личной информации считается самым ужасным преступлением. Тёмная паутина обеспечивает такое место, где её участники могут создать себе имя и идентичность, которые станут им родными. Они уверены, что их не вычислят в реале, а место их встреч не закроют. Там сильное сообщество. Благодаря этим инструментам могут собираться единомышленники с довольно гнусными целями, совершенно уверенные в том, что их невозможно выследить. Это может быть к лучшему, но это также можно использовать во вред.

Отгорожено ли сообщество тёмной паутины от реального мира?

Наша жизнь на данный момент уже настолько вышла в интернет, что мир интернета и является реальным миром. Границы между ними нет. Тёмную паутину отличает покров секретности и то, что благодаря нему делают люди. В чём-то она может быть хорошей. Она даёт голос людям, у которых в обычных обстоятельствах не было бы голоса. Ею пользуются неравнодушные люди или люди из стран с репрессивными режимами.

Но благодаря ей люди делают то, чего бы никогда не стали делать в реальной жизни или в чём бы никогда не признались. Компьютерный задрот, который ни разу в жизни никого не ударил, может внезапно превратиться в криминального авторитета. Люди в тёмной паутине не так уродливы и страшны, как люди в преступном мире, но если человек может заказать убийство нажатием одной кнопки, ему это, пожалуй, и не нужно.

Вы искали сведения о «Lux», также известном как Мэтью Грэм, молодом человеке, управлявшем самыми жуткими педофильскими и «хёрткорными» сайтами тёмной паутины из своей спальни в Мельбурне. Вы присутствовали на вынесении ему приговора в 2016 году, когда судья назвал его «чистым злом». Каким он показался вам?

Самое главное в нём – то, что он был жалким, одиноким, грустным маленьким мальчиком. Он был очень неловок в общении. У него было множество проблем, и так он решил обрести значимость и стать кем-то. Но он был жалким неудачником. Это почти что грустно – вот только он был настолько ужасен, что жалеть его по-настоящему невозможно. Доказательств того, что его родители были совершенно не в курсе, нет. Я видела его отца на тех судебных заседаниях. Он был просто сломленным человеком, слушал, что творил его сын прямо у него под носом. Зрелище было совершенно душераздирающее.

Что за люди попали в «хёрткорные» сообщества?

Просто в голове не укладывается, на какое зло способны люди. Но по-настоящему пугает то, насколько нормальными они кажутся во всём остальном. Казалось бы, непременно должно быть что-то такое, что их выдаёт, но они кажутся рациональными, умными и не всегда отличаются недостатком навыков общения. Это страшно.

Есть ли что-то общее у людей, активных в тёмной паутине?

Чтобы оказаться там, нужно в определённой степени разбираться в технике. Там действительно преобладают «белые воротнички», в большинстве своём мужчины, и там очень много жителей западных англоязычных стран – в основном США, Европы и Великобритании. В большей части тёмной паутины пользуются английским языком, хотя сейчас там довольно много русскоязычных форумов.

В рамках своего расследования вы связались с несколькими легендарными сайтами наёмных убийц в тёмной паутине. Пришлось ли вам называть им какую-то жертву?

Чтобы проверить один из сайтов, я сделала вид, будто хочу заказать им своего бывшего мужа. Он на тот момент уже умер, так что можно было спокойно отправлять его фото и личные данные. Я просто хотела увидеть, как происходит этот процесс. Я не была уверена, что там всё по-настоящему.

Вы тайком пробрались на Besa Mafia, крупнейший сайт наёмных убийц тёмной паутины. Как это было?

Besa Mafia был очень известным сайтом, в реальность которого верили многие пользователи тёмной паутины. Воспользовавшись кое-какими взломанными файлами, которые нашёл в интернете мой британский друг Крис Монтейро, мы получили доступ к базе данных и входящим сообщениям этого сайта. Когда владелец сайта начал угрожать мне насилием, стало чуточку не по себе. Казалось, он немного слетает с тормозов.

В базе данных оказался список реальных людей, готовых заплатить за чьё-то убийство. Что вы сделали?

Около двадцати пяти людей платили Besa Mafia тысячи долларов биткойнами за убийство людей. В основном речь шла о разборках мужей и жён или отвергнутых возлюбленных, были представлены как мужчины, так и женщины со всего света. Мы с Монтейро обратились в полицию и отправили туда ссылку на базу данных.

Полиция реагировала очень медленно. Полицейские не раз и не два говорили нам: «кого это волнует, это мошенничество». Но дело было в том, что на свете есть все эти люди, которые платят вполне реальные деньги, очень крупные суммы, за насилие и убийства. Невероятно, но Монтейро за помощь британской полиции вместо «спасибо» выбило дверь Национальное агентство по борьбе с преступностью. Пока до полицейских дошло, что они сделали, он просидел 48 часов под арестом.

В книге вы подробно рассказываете сагу о Silk Road. Что вы подумали о Россе Ульбрихте, который приказывал убивать людей?

Пару лет я слепо верила его россказням. Я действительно верила в его идею и в то, что он делал с SilkRoad. Поэтому, после того, как его арестовали, когда полиция заявила, что он заказал несколько убийств, хотя мы и знаем, что они не были исполнены, я этому не поверила. Я думала, что это просто очередная попытка государства отвратить от него людей, потому что вокруг него сложился своего рода культ. Страшно горько было узнать, что это происходило на самом деле. Можно его оправдывать, говоря, что он был загнан в угол, но на самом деле, сколько бы он ни называл себя миролюбивым либертарианцем, обеспечивающим свободную от насилия среду для покупки наркотиков, он был готов прибегать к насилию для защиты своей империи. Я разочарована.

Какие советы вы бы дали людям, отправляющимся в тёмную паутину впервые?

За пределами сформировавшихся рынков, а порой даже внутри них, почти все сайты, требующие с вас криптовалюту, не будут давать за неё ничего. Пользователи рынков тёмной паутины должны постоянно быть начеку, чтобы не зайти на один из многочисленных фишинговых сайтов, обчищающих биткойновые счета.

Прежде всего ищите нужную информацию. Прежде чем отправиться туда, прочтите всё, что сможете. Посмотрите на рынки тёмной паутины на Reddit. Составьте представление о том, что действительно существует, а что – нет, и какое мошенничество там есть. Если вы заходите в тёмную паутину и кликаете по первой попавшейся ссылке, то это точно будет фишинговая ссылка. Не кликайте по ссылкам, если не знаете, куда они ведут, потому что там можно наткнуться на множество такого, чего лучше не видеть и невозможно развидеть.

Какова вероятность попасться при покупке наркотиков в сети?

Если вы покупаете их столько, сколько нужно для личного употребления, то вероятность очень, очень низка. Особенно если покупать у жителя вашей же страны. Они придут простой посылкой, неотличимой от миллиардов других посылок, расходящихся в тот же день по миру. Они будут запечатаны во влагонепроницаемом пакете, чтобы не учуяли собаки. Если они едут из известной в этом плане страны, скажем, из Нидерландов, вероятность попасться выше.

Правда ли, что рынки наркотиков в тёмной паутине за последние несколько лет стали хаотичнее?

Мне кажется, что золотой век SilkRoad, возможно, уже прошёл. На рынках тёмной паутины сейчас беспорядок. Рынки, появившиеся после SilkRoad, были гораздо больше, но там всем было плевать, что на них продавали. Половина владельцев просто собирались и уходили, едва заработав достаточно денег, а ещё очень многих накрыли правоохранительные органы.

Сейчас рынки гораздо меньше и более децентрализованы. Никто уже не верит, будто кто-то держит все свои биткойны у третьих лиц. Вся эта система, которая идеально работала в случае SilkRoad, уже не работает для людей. Они не отличаются ни целостностью SilkRoad, ни его стабильностью. Что бы ещё ни сделал Росс Ульбрихт, он старался управлять SilkRoad как можно честнее. Он заботился о своих покупателях и своих продавцах. Разумеется, к наследию SilkRoad принадлежит и подъём биткойнов. Когда появился SilkRoad, они стоили менее доллара. SilkRoad действительно показал пользу стабильной децентрализованной криптовалюты. Стоимость биткойна уже больше не зависит от рынков тёмной паутины – более того, он выходит из моды как валюта в тёмной паутине, но он бы не добился того, чего добился, без SilkRoad.

Считаете ли вы, что сетевой рынок наркотиков уменьшится?

Если людей достаточно часто будут облапошивать или им будет слишком сложно, то они вернутся к тем способам, которыми покупали наркотики раньше. Поэтому сетевые рынки наркотиков могут стать менее популярными. На мой взгляд, останется небольшое ядро продавцов, в частности, тех, кто продаёт более мягкие наркотики – например, каннабис, МДМА и ЛСД, – у которых дела и дальше будут идти очень хорошо.

Сторонники тёмной паутины говорят, что это очень важное пространство сетевой свободы и конфиденциальности. Это просто оправдание?

Если честно, мне кажется, что мы проявляем недостаточно паранойи. Всякий раз, когда человек по чему-то кликает, где-то запускается алгоритм, который ещё немного рассказывает им о нём, и все они продают эти сведения друг другу. Мне кажется, что мы отказались от очень многого и отказались, даже не осознавая этого, а теперь мы не можем загнать этого джинна обратно в бутылку. Уже выросли такие дети, которые вообще не знают конфиденциальности. Они всё выкладывают в сеть, для них это просто нормально. Мы не знаем, сколько информации о нас собирают за кулисами и как она будет использоваться в будущем.

Каким вы видите будущее тёмной паутины?

Я действительно считаю, что мы оказались в мире пост-конфиденциальности, почти не заметив этого. Многие люди с удовольствием пожертвовали бы личным пространством ради лёгкой жизни. Но я думаю, что ещё появится гораздо более сильное движение, стремящееся вернуть контроль над персональными данными, потому что некоторые люди просто не хотят отдавать все свои данные продавцам. Инструменты конфиденциальности вроде тех, которые предоставляет тёмная паутина, сильнее интегрируются в технику, так что можно будет решать, сколько именно сведений мы готовы предоставить.

Какой сайт – самый лучший в тёмной паутине?

Название я вам сказать не могу, но я люблю называть его маленьким уголком радуг и счастья в тёмной паутине. Это место, где собираются психонавты, – оно для людей, любящих психоделики. Там очень много приятных людей, которые говорят о приятном.

«Самая тёмная паутина» Эйлин Ормсби вышла 14 марта в издательстве Allen & Unwin.

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Эта статья впервые была опубликована на VICE UK.

