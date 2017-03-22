Ищем ответы на вопросы о том видео, где дети мешают парню на BBC.

Здравствуйте и добро пожаловать в запись в блоге о видео, где Серьёзного Эксперта по Корее на BBC перебивают собственные дети, которое обрело вирусную популярность из-за своей шикарности. Вы знаете, о чём я говорю, но всё-таки вот то видео опять:



Если рассказать вкратце о том, что здесь происходит / попытаться увеличить запись в блоге, являющуюся в основном лишь предлогом для вставки этого видео, то Роберт Келли, эксперт по Корее, обсуждает импичмент президента Южной Кореи Пак Кын Хё с кем-то с BBC. Потом заходит ребёнок (предположительно его). Потом заходит ещё один ребёнок (опять-таки предположительно его). Затем вбегает женщина и быстро собирает детей. В течение всего этого действа Келли как бы пытается продолжать интервью, но как бы пытается и разобраться с детишками, но не делает ни того, ни другого, а вместо этого мягко хихикает, между тем как женщина утаскивает детей. Это оживший скетч «Монти Пайтон» и идеальное лекарство от недели, которая, может, и не вымотала вас, но некоторым образом вымотала меня.



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Как бы там ни было, у меня насчёт этого видео есть серьёзные вопросы, так что пройдёмся по ним вместе.

Как передвигается второй ребёнок? Второй, младший ребёнок (он же – лучшее в этом видео), судя по всему, плывёт в пространстве, что сбивает с толку некоторых людей. «Как второй ребёнок вообще может перемещаться самостоятельно?» – как выразился мой сотрудник. На это на самом деле есть ответ: взгляните на эти хитроумные штуки. Они шикарны!

Знала ли первая малышка, что её папу показывают по телевизору? Если и знала, то пыталась ли она тоже попасть в телевизор? Или мотивация была скорее «я хочу посмотреть, как папочка работает»?

Нормально ли профессор справился с ситуацией? Этот вопрос имеет сторонников обоих ответов: есть лагерь «Он должен был осторожно, но твёрдо и быстро вывести ребёнка из помещения, как только она вошла» и лагерь «Нет, нельзя прерывать передачу, просто обратите всё в шутку». Кстати говоря, я в лагере «Надо было хорошенько закрыть дверь».

Что за дела с женщиной/няней/женой? Не знаю точно, какова её роль, но именно она перестала следить за детьми и позволила им свободно бегать, верно?

Почему он не встал? Келли кажется очень собранным в кадре, но учтите, что он продолжает сидеть на месте, даже когда кажется, будто САМЫМ ПРОСТЫМ И САМЫМ ЛУЧШИМ РЕШЕНИЕМ было бы встать и отогнать ребёнка (детей). Вот одна теория о том, почему он этого не делает:

(В британском английском «pants» – это не «штаны», а «нижнее бельё».)



«Что это будет значить для региона в целом?» Мы на самом деле так никогда и не получаем ответ на вопрос интервьюера, верно? Хотелось бы мне знать!

Спит ли Келли, пока всё это происходит? Профессор живёт в Южной Корее, где в настоящее время (гуглит) слегка за полночь. Осознаёт ли он, что он знаменит? Я как бы надеюсь, что он проснётся и обнаружит миллион уведомлений, сообщений и просьб провести интервью. (Мы отправили ему ЛС в Twitter, но он пока не ответил).

Думаю, уже текста достаточно для блога.

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