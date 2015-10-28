Я попытался бросить курить с помощью «волшебных» грибов и это сработало

Автор, гриб и Том Фортес-Мэйер

Гольфист сердито качает в воздухе своей клюшкой в то время, как мы, поглощая пищу на своём гольф-каре, мешаем его игре. Доктор Бранде*, международный эксперт в области галлюциногенных грибов, хихикает рядом со мной. Это превратилось в гонку против метаболизма: вернуть машинку до того, как подействуют наркотики.

И они неоспоримо начали действовать.

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Как вы могли догадаться, мы приехали на это поле для игры в гольф на севере Лондона не для того, чтобы восхищаться его известной грандиозной тринадцатой лункой. Отнюдь, мы тестируем экспериментальное средство от одного из самых больших проклятий человечества – сигарет.

Я испробовал всё: пластыри, жвачку, ингаляторы, целителей; и ничего из этого не помогало. Поэтому когда наступает «Стоптябрь», санкционированный правительством Соединённого Королевства отпускной сезон для лёгких, я приветствую его с жёстким хрипом возмущения. Но, должен же быть какой-то выход?

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, выход есть, это «волшебные» грибы. Психоделические грибы, по достаточно понятным причинам, вызывали интерес у людей на протяжении тысячелетий. Пещерная живопись в Сахаре, которой уже семь тысяч лет, свидетельствует, что древние культы боготворили их; ацтеки с их помощью лечили; викинги с ними вели войну; некоторые утверждают, что даже Иисус на самом деле был всего лишь замаскированным «волшебным» грибом.

Сейчас, благодаря науке, наши грибные друзья могут добавить неизбежную гибель табачной промышленности к множеству своих великих достижений. Согласно исследованиям, проведённых университетом, псилоцибин, действующее вещество «волшебных» грибов, обладает 80% коэффициентом успешности в лечении зависимости от курения. Остальные средства и методы никотинозаместительной терапии, как, например, пластыри или жвачка, эффективны только в примерно 20% случаев. И всё же, так или иначе, через год после публикации этого исследования, на эти маленькие жизненно необходимые грибочки наложили строгий контроль.

К счастью, Стоптябрь и сезон сбора «волшебных» грибов идеально пересекаются. По словам доктора Бранде, в пределах Лондона, поля для игры в гольф – это лучшие места для сбора.

«Мы ищем псилоцибе полуланцетовидную, маленький, бежево-коричневый гриб, широко известный как «колпак свободы», – говорит он, пока мы разнюхиваем наш путь по полю. – Вы увидите шляпку, пробивающуюся над травой. Его действительно отличительной чертой является острая куполообразная шляпка с бугорком на верхушке. Бугорки должны быть обязательно».



«Смотрите, я нашёл один! – говорит доктор Бранде. – Как раз выглядывает над травой!»



Том Фортес–Мэйер и автор

Эта, казалось бы, маленькая безобидная вещица, но неверное обращение с этими грибами может иметь ужасные последствия. «Как только вы подбираете его, – говорит доктор Бранде, – вы виновны в обладании наркотиком класса A». Если бы я дал этот крошечный грибочек Бранде, я бы мог иметь дело с максимальным тюремным сроком (14 лет) за снабжение наркотиками. Поэтому я не стал этого делать, а вместо этого съел этот грибок.

Первоначальное исследование включало в себя годы подготовки. Проведение клинических испытаний на людях наркотиков из Списка I – вещества, не признанные законом как таковые, которые имеют какую-либо терапевтическую ценность – является чрезвычайно хлопотным процессом. Объекты готовятся на протяжении многих месяцев перед тем, как им дают их первую дозу.

По утверждению доктора Мэтью Джонсона, одного из главных исследователей проекта, значительной частью этой работы было просто подготовить пациентов к интенсивности псилоцибинового путешествия. «У кого-то могут наблюдаться великолепные, иногда мистические, безусловно интригующие проявления, – рассказал доктор Джонсон VICE, – но также у людей может наблюдаться то, что иногда описывают как наиболее ужасающее событие в жизни. [При подготовке] рассматривается подробный перечень всего, что может произойти, и этот перечень действительно длинный».

Плохое путешествие (вероятно, наиболее распространённая опасность при употреблении галлюциногенных наркотиков) случается, по его словам, просто от плохого объективного восприятия.

«Если ваша умершая бабушка взбирается вверх по вашей ноге [во время плохого путешествия], – говорит Джонсон, – поприветствуйте свою мёртвую бабулю, карабкающуюся по ноге, и спросите, зачем она здесь и что хочет вам сказать. Будь то монстр или умершая бабушка, всегда ориентируйтесь на то, что это нечто, у чего можно что-нибудь узнать. Будь оно манящим или ужасно пугающим, всегда приблизьтесь и узнайте».

С участниками исследования обходились с осторожностью. У них была удобная окружающая обстановка, продуманные руководства и квалифицированные психологи и медики «на подхвате» на случай, если что-то пойдёт не так. Мы же едем не в том направлении по полю для гольфа на севере Лондона, попутно собирая грибы.

Единственным преимуществом, которым мы обладаем, является присутствие Тома Фортес-Мэйера, гипнотерапевта с Харли-стрит, который согласился выступить в роли руководителя и опекуна по всему этому процессу.

«Обычно, когда люди приходят, чтобы бросить курить, они чувствуют, как будто они теряют шаловливого, но немного очаровательного и верного друга, – говорит Том. – Нашей задачей в ритуале, который мы собираемся исполнить, будет изменить эту точку зрения. В действительности, курение – это друг, который, когда вы не смотрите, взбирается наверх и растлевает вашу дочь».

Говорить кому-то, кто собирается пробовать грибы, что у него внутри живёт педофил – это ужасно. Но это именно тот вид процесса мышления, который делает псилоцибин таким эффективным в лечении зависимости.

Как говорит доктор Джонсон, наркотик помогает пациентам увидеть свою жизнь в перспективе. Для многих это – «мистический опыт».

«В этих случаях поразительно, что есть в основном огромное чувство единства, – говорит доктор Джонсон. – Чувство, будто ты вышел за пределы времени и пространства; чувство парадоксальности; познание непередаваемого; абстрактное качество; чувство, что этот опыт каким-то образом более реальный и достоверный, чем реальность».

Псилоцибин может быть чудодейственным лекарством – много новых исследований говорят, что это так – но он поистине ужасен для вождения. Мои ноги находятся на педалях, но руки доктора Бранде, кажется, твёрдо контролируют руль.

«Я предлагаю найти тихое местечко, чтобы исполнить ритуал», – говорит Том Фортес-Мэйер.

Что происходит дальше описать трудно. Мы лежим в лесу. Деревья трепещут. С помощью рекомендаций гипнотерапевта я путешествую далеко-далеко вглубь к нестареющему, бесполому, вечному ядру моего сознания и решаю пару вопросов. Я встречаюсь с частью моего разума, ответственного за курение, и строго с ним разговариваю. Происходят и другие вещи, большинство из них слишком личные, чтобы о них упоминать.

Когда я «пробуждаюсь» миллион лет спустя, курение – это просто что-то, что делают другие люди. Иллюзия разрушена; порыв прошёл. Я вижу кого-то с сигаретой и не чувствую ровно ничего.

В течение следующей недели я делаю всё, что обычно заставляло меня тянуться к сигаретам: выходил из дома, ждал автобуса, выполнял работу, напивался, ходил на вечеринки, спорил, пил кофе; собственно, размышляя сейчас об этом, понимаю, что практически каждое большое и маленькое событие в моей жизни было поводом для сигареты. Сейчас, когда их нет, я даже по ним не скучаю. Уже прошло полторы недели, а тяги до сих пор нет.

За последние пятьдесят лет война с наркотиками унесла миллионы жизней. Мы знаем всё о жертвах южно-американских государств, в которых производятся наркотики; жизни наркоманов, подобной смерти, друзьях, которые умерли, потому что не знали о том, что им продавали. Но как насчёт тех, кого можно было спасти? Табак является причиной шести миллионов смертей в год. Для большой части из них один малюсенький, в высшей степени незаконный грибок может нести в себе исцеление.

* Доктор Мэтью Джонсон попросил меня указать, что Университет Джонса Хопкинса никоим образом не оправдывает использование запрещённых наркотиков. И если на то пошло, VICE тоже не оправдывает. Не ешьте грибы, которые вы найдёте на поле для гольфа.

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