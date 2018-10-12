Раки – это ворчуны, которые раздражают своей сверхчувствительностью и не могут воспринимать критику

Astro Roast – это колонка, в которой астролог Дэнни Ларкин ругает каждый знак, но ругает любя!



Раки, вы – не единственный знак, которому присущи сильные чувства. Они бывают у всех нас. Но эмоциональные Раки ощущают эмоции так мощно, что, как правило, завладевают ситуацией всякий раз, когда им кажется, будто у них «кризис», а так происходит постоянно.

Videos by VICE

К примеру, Рак совершенно не способен перестать болтать за бранчем о том, что до сих пор чувствует себя покинутым, хотя его отношения распались три месяца назад. Между тем, его друга бросили как раз накануне вечером. На свете было бы легче жить, если бы Раки могли просто помнить, что у других людей тоже бывают чувства – может, сначала спрашивать всех остальных, как у них прошли выходные, а уж потом с головой окунаться в свой эмоциональный кризис, о котором уже все слышали?

Как может сказать вам любой, кто встречался с Раком, они чертовски эмоциональны и бывают невероятно тонкокожими, несмотря на наличие твёрдого панциря. Если какой-нибудь гад делает одно нехорошее замечание, Рак немедленно почувствует себя ужасно раненым, свалит и всю ночь будет его вспоминать. Также Раки, как правило, чрезмерно бурно реагируют на плохие дни у своих любимых людей. Может, дело не в тебе, Рак – может, это просто у него запор.

Секрет отношений с Раком таков: скажите ему, что вы на 100 процентов верите в него и что он прекрасен, талантлив и обречён на успех. Он немедленно воспрянет духом и настолько расчувствуется, разведя в ваш адрес сопли, что вас может затошнить. Но так он хотя бы перестанет распускать нюни.

Раки видят соринку в чужом глазу и не видят бревна в своём, а затем удивляются, что их бросают или им не дают дорогу на работе.

Как в личной жизни, так и в работе Ракам тяжело даётся критика. Все мы люди, и все мы ошибаемся. В отношениях, помимо прочего, неизбежны и замечания от партнёра в том случае, если вы напортачите. Также все мы знаем, что, если медленно работать с похмелья или сказать глупость на собрании, босс непременно устроит нам нагоняй. Раки принимают такую заурядную критику слишком близко к сердцу, а призывы к ответу воспринимают неправильно – будто бы на самом деле их искренне ненавидят. Этот изъян оказывается в особенности забавным, когда Раки чрезмерно бурно реагируют и истерят, без тормозов ругая других людей в попытке защититься. Раки видят соринку в чужом глазу и не видят бревна в своём, а затем удивляются, что их бросают или им не дают дорогу на работе.

Знаком Рака управляет Луна. Гугля об этом более подробную информацию, можно запутаться, так как Луна связана с телом, эмоциональными потребностями и матерью. Это очень много. Но важнее всего в лунном аспекте – то, что Раки хотят заботиться и получать заботу. В зрелости мы все должны вылетать из гнезда и выживать в дикой природе самостоятельно. А Раки из-за этого постоянно огорчаются, потому что с ними недостаточно нянчатся в трудных ситуациях.

Рак – это водный знак, а сезон Рака совпадает со временем ежегодного разлива Нила в Египте. Этот паводок удобрял почву на год вперёд и, как правило, обеспечивал обильный урожай. Эта символика крайне важна для понимания Раков: эмоции для них – всё равно что мощные наводнения. Однако, с другой стороны, Раки невероятно умело избавляют от боли других людей, а также питают и удобряют других духовно. Ракам нужно перестать постоянно разводить трагедии и истерить по пустякам, а вместо этого сосредоточиться на создании стратегии наводнений, которые будут проникать за внутренние дамбы и эмоциональные блоки, сдерживающие других людей.

Общеизвестно, что древним символом Рака является краб. Неизвестно, почему это так. Согласно греческой мифологии, герой Геракл стал мишенью гнева богини Геры. (Гера ненавидела Геракла из-за того, что её муж Зевс изменил ей с другой женщиной, и в результате родился сам Геракл. Она так и не смогла простить этого незаконного ребёнка за то, что он существовал.)

Ища возмездия, Гера заставила Геракла драться с чудовищной гидрой. Когда Геракл начал вопреки всему побеждать это чудовище, Гера ещё и подослала гигантского краба (или рака), чтобы тот напал на героя и помешал победе. Геракл в конце концов победил как гидру, так и краба, пусть и не без помощи. Раздосадованная Гера поместила краба на небеса, просто чтобы показать Зевсу, что никогда не забудет о его неверности. В древней литературе богини порой не могли успокоиться по какому-то поводу, а всем остальным оставалось разве что закатывать глаза. Во многих Раках есть немного Геры: они неспособны забыть о скандале.

Интригующим примером Рака является принцесса Диана. Как мы все знаем, принц Чарльз всю жизнь крутил роман с Камиллой Паркер-Боулз. Когда Диана предъявила ему претензию, принц Чарльз, по слухам, ответил ей в лоб: «Ну, я не желаю быть единственным Принцем Уэльским, у которого никогда не было любовницы». Итак, будь Диана Близнецом, она, вероятно, решила бы, что Чарльз всё равно страшноват и что она может забавляться с мужчинами посимпатичнее на стороне. Почему она не стала просто делать вид, что всё в порядке, носить Versace и жить до конца жизни во дворце без реальных проблем?

Будучи Раком, Диана не смогла забыть об измене, и она отомстила Чарльзу и королевской семье, тайком рассказав репортёрам, как ужасно с ней обошлась королевская семья. Но был в этом и свой позитив: униженная мужем, Диана превратилась в эталонного Рака и воспользовалась своим положением, чтобы заботиться об угнетённых людях. Она водила своих детей из дворца в бесплатные столовые для нуждающихся, встречалась с больными СПИДом, когда отрицательные представления об этой болезни были на пике, и выступала против противопехотных мин. Она нарушала табу, публично говоря о своей булимии, депрессии и о том, как её сломал роман Чарльза; таким образом у всех остальных в Англии и в мире появился повод чуть меньше стыдиться того, что они люди.

Сезон Рака приходится на начало лета. Это то время года, когда в прудах цветут водяные лилии. Реальные пруды в дикой природе отвратительны и нечисты: представление о кристально чистом пруду – это антропогенный обман. Но в этой грязи всё равно могут расцветать прекрасные водяные лилии. Раки, хватит зацикливаться на грязной воде, смиритесь с тем, что жизнь не так идеально чиста, как вам бы хотелось, наслаждайтесь вырастающими цветами и забейте.

Эта статья впервые появилась на VICE US.