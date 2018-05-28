Рассказы лондонских бездомных о сне в общественном транспорте

Зима была в самом разгаре, пока я шел к станции метро Stockwell. Солнце светило, но тем не менее было невыносимо холодно. Когда поезд на Северной линии прибыл на станцию, он казался более переполненным, чем обычно; пассажиры находились в одном конце каретки. На четырех сиденьях спал бездомный. Поскольку лондонцы привыкли к любой ситуации, которая заставляет их чувствовать себя некомфортно в своих правах, все закрывают на это глаза.

И хотя некоторые из них могут ворчать, что он занимает место в транспорте, за которое он не платил, многим людям приходится стать в транспорте, чтобы избежать близких к нулю температур снаружи. Дело в том, что число бездомных, ищущих убежища в общественном транспорте, растет, увеличившись на 121 процент с 2012/13 по 2015/16 годы – последние имеющиеся данные.

Videos by VICE

Пока поезд ехал на север, я проехал мимо станции Old Street, где я обычно выпрыгиваю и направляюсь в свой отапливаемый офис. Вместо этого я решил прокатиться на метро вместе с этим парнем, ожидая, проснётся ли он, и задаваясь вопросом, что же произойдет в конце линии. К тому времени, когда поезд остановился на последней остановке на станции Edgware, в вагоне остались только он и я. Вошла уборщица. «Я думаю, что он немного устал», – сказала она, когда заметила, что я пытаюсь его разбудить. «Он часами катается на поезде, туда-сюда».

Она сказала мне, что это не редкость, найти таких людей, как он, спящих в вагонах. В её обязанность не входит беспокоить их; вместо этого сотрудники станции уведомляют об этом streetlink.org.uk, который сотрудничает с благотворительной организацией Thamesreach, помогая бездомным в предоставлении убежища, а также предлагая им любую необходимую медицинскую помощь. Она выходит из поезда и продолжает выполнять свои обязанности.

СМОТРЕТЬ:



Для большинства из нас с работой и крышей над головой холодная зима – это всего лишь неудобство и предмет обсуждения. Для бездомных, эти месяцы – нескончаемая борьба. Поиск теплого места для сна и отдыха является вызовом, а общественный транспорт обеспечивает лёгкое убежище. Запрыгнув в метро на станции Edgware, как сделал этот парень, это дало ему 60-минутный непрерывный отдых в обогреваемом вагоне. Если повезет, он совершит несколько поездок туда и обратно, прежде чем выездная команда увидит его и поможет покинуть поезд.

«Улицы могут оказаться более опасными для девушек», – отметила бездомная 23-летняя Кэти, которую я встретил на автобусном маршруте №88, который проходит от Камдена до Клэпхема. Это транспортное средство – это новый дизайн Routemaster, поэтому поздно ночью легко заскочить и выскочить с него через заднюю дверь, в то время как появление метро в ночное время позволило бездомным искать убежища в выходные дни в относительно спокойных условиях. Это проблема, которую компания «Transport for London» (TfL) стремится решить, прежде чем она станет широко распространенной, как это произошло в Нью-Йорке, где тысячи бездомных каждый вечер используют метро.

«Пьяные ребята могут начать драку, и я видела, как другие становились объектом нападений», – продолжила Кэти. «В автобусе вы можете найти угол, он отапливается, и [можете] просто поспать пару часов, если повезет».

Кэти родом из Галла и является бездомной уже более четырех лет, с тех пор, как родители выгнали её. Она отметила, что её отец был пьяницей и избивал её. Она отказалась от какой-либо помощи, настаивая на том, что она в полном порядке.

Мэр Лондона, Садик Хан и «TfL» находятся на полпути кампании по повышению осведомленности о бездомных, ночующих под открытым небом в столице, объединяя ресурсы 18 благотворительных организаций в один контактный пункт – Лондонскую благотворительную организацию для бездомных – а также создав пункт пожертвования, который затем перераспределяет деньги. На сегодняшний день они собрали более £85,000.

В прошлом году мэр финансировал новое благотворительное заведение с тремя постоянными членами, работающими пять смен в неделю, наряду с группой добровольцев, которые следят за ночными автобусами и метром. Всего за восемь экспериментальных ночных активистских рейдов в ночном метро и автобусах было обнаружено 164 бездомных.

Photo by the author

Однажды вечером я присоединился к группе активистов, чтобы увидеть, с какими проблемами сталкиваются бездомные в транспортной сети. Гарет и Дэвид работают полный рабочий день для Thamesreach, контролируя транспортную сеть пять ночей в неделю. К ним присоединилась Анн-Мари, одна из многих волонтеров. Сегодня вечером они проверяют маршрут 149, который проходит от Эдмонтона до Лондонского моста, ожидая возле Лондонского моста, чтобы проверить транспортные средства на наличие бездомных. Во время смены они столкнутся с 20 или даже 30 бездомными.

«453, 25 и 38 маршруты являются очень популярными», – отметил Гарет. «Их продолжительность где-то полтора часа. По выходным дням в метро может царить хаос, и не только бездомные, но и вы там можете заснуть, поэтому гораздо сложнее помочь людям».

Автобус №149 прибыл к станции, и команда запрыгнула. В углу спал бездомный. Они аккуратно его разбудили и спросили, нужна ли ему помощь. Он встал и тихо вышел из автобуса, а также отказался от их предложения.

«Он был поляком, а его английский язык не был очень хорош», – сказала Анн-Мари, которая является мамой пятилетнего сына, и к тому же занимается волонтерством две ночи в неделю. «Большинство людей просто хотят, чтобы их оставили в покое. Вероятно, он сейчас просто перейдет на следующую остановку и опять запрыгнет в автобус».

По словам Дэвида, группа активистов подготовлена к ситуациям с враждебным и сложным поведением, однако они редко сталкиваются с опасными ситуациями. Большинство людей, с которыми мы встречаемся сегодня вечером не представляют угрозы.

Клод из Конго является ещё одним бездомным. Команда хорошо его знает и пытается заставить его обратиться за помощью от своего местного района Камден. Клод общается со своей семьей, но является бездомным, так как его отношения с женой разрушились. Дэвид дал Клоду свои контактные данные, чтобы он смог связаться с ним в течение дня и получить необходимую помощь.

«Очень трудно помочь тем людям, которые пьяны, или имеют психические отклонения, или если они в бреду и у них паранойя и они могут нуждаться в медикаментах», – отметил Гарет, который работает в секторе для бездомных уже десять лет. «Очень неприятно, когда мы встречаем молодых девушек, которые работают в секс-индустрии и используют автобусы для курения наркотиков».

Только на прошлой неделе команда помогла двум женщинам, работающим в сфере сексуальных услуг и употребляющим героин, покинуть автобус и получить помощь. Сегодня вечером они встретились с одной из них, чтобы увидеть достигнутый ею прогресс. «Хотя мы не поймали е на этом, но мы вполне уверены, что она собиралась совершить половой акт в автобусе», – отметила Анн-Мари. «У неё была расстегнута рубашка, и был виден лифчик, когда мы поднялись наверх».

В более широких данных TFL сказано, что количество бездомных, спящих в ночных автобусах зимой 2015/16, на 121% больше, чем в тот же период в 2012/13 год.

В то время как рост числа людей, которые спят на улицах Лондона, фактически остановился (в 2016/17 году было выявлено 8,108 человек по сравнению с 8,096 предыдущего года), суровая реальность заключается в том, что число фактически удвоилось по сравнению с 3,975 бездомными, о которых сообщалось в 2010/11 году.

Заместитель мэра по вопросам жилищного строительства Джеймс Мюррей определяет несколько факторов, которые послужили этому причиной: отсутствие социального жилья, повышение арендной платы, недобросовестные домовладельцы и, что крайне важно, массовые сокращения благосостояния, имевшие место в течение восьми лет консервативного правительства. Отсутствие поддержки для людей с проблемами психического здоровья также является одним из основных факторов. Эта проблема не будет разрешена только путем оказания помощи людям в получении жилья; пока правительство не устранит эти сломанные связи в обществе, люди по-прежнему будут вынуждены жить на улицах, в автобусах и поездах.

«Когда идет сильный дождь или снег, автобусы и метро – это единственные места, где можно переждать стихию», – сказал 19-летний Майкл*. Он был бездомным в течение двух лет, иногда спал на диване друга, а если злоупотреблял его гостеприимством, то спал в автобусах и поездах. Майкл убежал из дома два года назад после того, как его отец вышвырнул его, когда он признался, что гей. Ошеломляющие 24% молодых бездомных людей считают себя представителями ЛГБТ, что является непропорционально большим числом.

С тех пор Майкл предоставлял эскорт-услуги и продавал наркотики, чтобы выжить. «Я свожу концы с концами», – отметил он. «У меня есть друзья, у которых я иногда могу переночевать. Когда у меня есть достаточно денег, я живу в общежитии. Но когда у меня нет денег, автобус и метро – это следующий наиболее приемлемый вариант. Лучшее место, куда можно выбраться. “

Согласно старой политике Бориса Джонсона, экстренные приюты для бездомных открывались только на третий день после нулевых температур. Садик Хан внес изменения в эту политику для того, чтобы приюты открывались в первый день сильных морозов. Температура в зимнее время в Лондоне обычно не опускается ниже нуля, поэтому эти приюты редко открываются. В любом случае, когда вы спите на улице, а ночью температура достигает одного или двух градусов, льёт дождь и бесчеловечно холодно, близко к нулю – это все равно, что ниже нуля.

«Как я могу узнать, когда температура ниже нуля, когда нет?» – спросил Майкл. «Каждую ночь я здесь, независимо от того, дождливо или холодно, это дерьмо, чувак. По крайней мере, там, в метро, тепло, и на какое-то время я могу забыть обо всем».

Эта статья впервые появилась на VICE UK.