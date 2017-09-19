Разбор загадочного нового тизера «Чёрного зеркала»

Netflix в пятницу выпустил тизер четвёртого сезона «Чёрного зеркала» и остался верным склонности сериала к хоррору и саспенсу, выдав ровно столько, сколько нужно, чтобы довести вас до истерики – не показав чёткую картину того, что конкретно попадёт в ваши кошмары в следующем сезоне.



Для непосвящённых: «Чёрное зеркало» – это, по сути, представление об антиутопии, сборник отдельных серий, каждая из которых рисует мрачную картину реальности, не слишком отличной от нашей собственной – вот только в этих мирах что-то гарантированно идёт наперекосяк по милости некоей новой технологии. Сериал показал, что происходит, когда можно записать все свои воспоминания и возвращаться к ним (спойлер: ничего хорошего), насколько печальной может быть оценка взаимодействий человека со всеми, кого он встречает, а также вывел задумку виртуальной реальности на глубокий, ужасающий новый уровень.

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Хотя мы немного знаем о том, что будет в четвёртом сезоне, теперь у нас есть названия серий, списки актёров и имена режиссёров каждой из грядущих шести серий от Netflix.

Действие «Крокодила» – режиссёр Джон Хиллкоут («Дорога») – происходит на арктических горных просторах и, по-видимому, сосредоточено на слежке и паранойе – темах, которые «Чёрное зеркало» уже рассматривало раньше. В главных ролях – Андреа Райзборо («Бёрдмэн») и Киран Соня Савар («Убита собственным отцом»), и обе они, по-видимому, знают, что за ними наблюдают, хотя и неясно, кто на кого охотится.



В «Аркангеле» режиссёр Джоди Фостер (также севшая в режиссёрское кресло «Карточного домика»), по-видимому, концентрируется на том, как странное устройство превращает взаимоотношения матери и дочери в ад на земле. Розмари Деуитт («Ла-Ла-Ленд») играет главную роль матери, которая тщательно старается преодолеть то, что сделала с ней эта странная машина, которая между тем начинает развращать её малышку. Зла предостаточно.



Тим Ван Паттен, работавший над «Игрой престолов» и «Кланом Сопрано», режиссирует «Повесим диджея», серию о том, что делает с отношениями в одной паре парочка портативных гаджетов. Между этой парой в исполнении Джорджины Кэмпбелл («Броудчёрч») и Джо Коула («Острые козырьки») всё становится довольно жарко. Может, они будут делать глупости с собственными секс-игрушками, которые затем начинают работать наперекосяк? Или, может, они нашли царство гиперреалистичных секс-роботов. Это был бы не первый раз, когда мы увидели, как с интимными товарами происходит какая-то странная фигня.

«Каллистер» – режиссёр Тоби Хейнс («Доктор Кто», «Шерлок») – вероятно, определён здесь чётче всего. История разворачивается на космическом корабле, команда которого сталкивается с одинаково большим количеством жуткой хрени на борту и неподалёку от опасной галактики за пределами своего крейсера в духе «Стар Трека». Актёрский состав здесь роскошный: в главных ролях – Джесси Племонс («Чёрная месса», «Фарго»), Кристин Милиоти («Волк с Уолл-стрит») и Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада», «Карточный домик») – и похоже на то, что они будут дружить друг против друга. Когда на борт заползает таинственное огненное существо, дело принимает совсем уж скверный поворот.



«Металлист» от режиссёра Дэвида Слейда («Ганнибал», «Американские боги») выделяется тем, что снят чёрно-белым, хотя мы и не отклоняемся в прошлое: на свободе оказался смертоносный на вид, похожий на дроида робот. Максин Пик («Теория всего», «Деревня») играет главную роль жертвы жестокой аниматронной погони, и всё это испытание её, по-видимому, повергает в откровенный ужас. Оно и немудрено: то, что выслеживает её, очень похоже на этого созданного в MIT робо-гепарда, который как будто создан для того, чтобы изничтожить всё человечество.



Наконец, есть «Чёрный музей» от режиссёра Колма Маккарти («Острые козырьки»), перепрыгивающий от захолустной бензоколонки к футуристической спальне, и там, по-видимому, присутствует несколько киборгов. Мы получаем возможность посмотреть на эту серию дольше, чем на любую другую, последив за звёздами Дугласом Ходжем («Ночной администратор»), Летицией Райт («Первому игроку приготовиться») и Бэбсом Олусанмокуном («Корни»), которые случайно создают стрёмные новые технологии в чём-то похожем на футуристическую больницу.



Как сообщает Deadline, сценарий каждой серии написал создатель Чарли Брукер, а поскольку ему удавалось сделать каждый последующий сезон «Чёрного зеркала» слегка мрачнее предыдущего, можно спокойно ожидать, что четвёртый сезон будет добротным. То есть напугает вас до потери пульса, если вам это по душе.

Оставайтесь с нами в ожидании даты выхода четвёртого сезона «Чёрного зеркала».