Разговоры о сексе и войне с 102-летней старушкой

Ильз Симчен родилась в августе 1915 года – через год после начала Первой мировой войны. Она также много путешествует, имеет кое-какие отношения, а её любимый напиток – коктейль «Campari orange». С того момента, как интернет продолжает изобретать способы напомнить мне, миллениалу, что жизнь отстой, я решил обратиться к ней за советом о том, что действительно имеет значение, а что нет.



На следующий день после ее 102-летия мы встретились в её современной двухкомнатной квартире в маленьком городке Сельбе, который расположен в восточной Германии. Ее семья, друзья и пресса собрались, чтобы отпраздновать это историческое событие, однако в течение нескольких минут мне удалось поговорить с ней наедине.

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Ильз Симчен: Быть беззаботным и оптимистичным. У меня есть несколько пессимистических друзей, но я никогда с ними не спорю – я просто разрешаю им высказать свое личное мнение. Вы будете намного счастливее, если будете сосредоточены на приятных вещах в жизни. Это было бы также моим советом для всех пожилых людей, которые всё время говорят о своих болезнях.

Я вырос, думая, что буду счастлив, как только куплю дом и буду иметь 1.6 детей, как и все остальные. Но теперь я считаю, что это не имеет никакого значения. Как вы думаете, что я должен делать с моей жизнью, чтобы быть счастливым?

Вы должны делать все, что хотите, но убедитесь, что вы всегда изучаете что-то новое. Я лично никогда не хотела покупать дом, и вышло все отлично. Большинство женщин из дома престарелых продали свои дома, потому что они им больше не нужны. Хотя мне всегда нравились дети, своих у меня никогда не было. Это нормально, потому что у меня был шанс провести время с детьми других людей, и это сделало меня счастливым человеком.

Симчен показала мне некоторые из её любимых фотографий из своей молодости. На фото справа той девушкой в окне, которая показывает язык была Ильз Симчен.

Неужели молодые люди слишком много думают о вещах, которые в конце не имеют никакого значения?



Думают ли вообще молодые люди? Нет, я шучу. Могу я задать вам несколько вопросов сейчас? Где вы живете? Вы окончили университет?

Я живу в Берлине, и я недавно выпустился.

Последний раз я была в Берлине в 1936 году, когда проводилась Олимпиада. Бьюсь об заклад, вы не найдете многих людей, которые смогут сказать то же самое. Я стояла на той стороне улицы с сотнями людей и смотрела, как факелоносец пробегал мимо. Вы знаете, где я была во время Олимпиады в Мюнхене в 1972 году?

В день её 100-летнего юбилея семья Ильзе подарила ей альбом с фотографиями из всей её жизни.

Нет, а где вы были?



Я была в открытом море в фантастическом круизе с другом. В своей жизни я побывала в некоторых удивительных поездках. Когда мне было 90, я отправилась в круиз, чтобы увидеть Пирамиды и Сфинкса в Гизе. Во время этой поездки я много гуляла по кораблю и встречала очень много хороших молодых парней.

Вы ещё флиртуете с мужчинами?

Конечно! Я предпочитаю молодых мужчин – со старыми не интересно. Вы можете иметь приятную интересную беседу, которая никогда не угаснет, с партнером, который вам необходим, независимо от того, сколько вам лет. Но на самом деле я не хотела целую вечность быть с парнями. Иметь отношения в моем возрасте – это подобного рода испытание. Естественно, когда я была моложе, я видела вещи совсем иначе. Когда-то я приложила все возможные усилия – я был очень спортивной, модной и изысканной женщиной. У меня было много поклонников.

Если бы это было свидание, что бы вы ожидали от меня?

Понимание и уважение к тому, что меня интересует. Это самое главное.

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Какой ваш любимый напиток?



«Campari orange» или несколько глотков очень хорошего коньяка. Вы должны научиться пить коньяк, хороший коньяк – это рай. Когда мне было 98 лет, на курорте я встретила пару владельцев винодельни из города Майнц. Большую часть времени мы проводили в баре, и они рассказывали мне, как делать вино. Мне нравятся новые впечатления и новые вещи. Я всегда была такой – особенно до Второй мировой войны, когда у меня была действительно хорошая жизнь.

Какая часть вашей жизни была самой сложной?

Очевидно, что две мировые войны. Я родилась частью немецкого населения Судетенланда, который в то время был частью Чехословакии, но был аннексирован нацистской Германией незадолго до Второй мировой войны. Один из моих братьев умер в битве под Москвой в 1941 году. Два года спустя мой другой брат был также расстрелян в России. Мой жених, который был летчиком, умер, когда его самолет сбили британцы. После войны мы планировали пожениться. Страшное было горе.

После войны, когда мне было 29 лет, Судетенланд был возвращен Чехословакии, поэтому мы с семьей были вынуждены бежать в Германию. Мы прошли 120 миль от нашего родного города Литомержице до Лейпцига. В то время Германия была разделена между союзниками на четыре разные районы, и мы были в районе, находящимся под контролем Советского Союза. Жизнь была такой трудной. Я просто прекратила заниматься многими вещами, которые мне нравились, например, петь. Я снова начала петь только несколько лет назад. Ну, ты, возможно, не назовешь это пением, но напеваю музыку, которая мне немного нравится.

Каков наилучший способ пройти трудное время?

Мне по могла работа. Однако мне потребовалось много времени, чтобы полностью исцелить мою душу.

Симчен просматривает фотографии из своего прошлого.

О чем я должен больше узнать?



Об Истории. Молодые люди слишком мало знают о нашей истории, поэтому они должны постараться больше изучить её. Иногда я думаю, что они не хотят знать этого.

Существуют ли вещи, которые я должен прекратить делать, достигнув определенного возраста?

Ха, нет. Честно говоря, вы должны прожить такую замечательную жизнь, какую прожила я. Я водила машину до 95 лет. В конце концов, я решила отказаться от своих водительских прав. Но только потому, что понимала, что если бы у меня был несчастный случай – даже если бы я не была ответственна за это – люди сразу решили, что это моя вина из-за моего возраста.

Вы считаете, что мне нужно больше рисковать?

Да, конечно. Каждый в своей жизни нуждается в сильных чувствах. Я всегда старалась сделать свою жизнь максимально интересной. После войны я уехала из Лейпцига посреди ночи и пробралась в британскую зону, где меня не должно было быть. Мне было очень весело, и я никогда ничего не боялась. Я была девушкой с авантюрным характером, которой нечего было терять. Чтобы выжить, нужно всего лишь немного удачи.

Что вы думаете о моих татуировках?

Думаю, они ужасны. Не понимаю, почему все хотят себе сделать тату. Дело в том, что я довольно старомодный человек. Особенно, мне не нравится, когда татуировки делают женщины. Честно говоря, мне всё ещё не нравится, когда женщины курят на людях. Но настало время снова задать некоторые вопросы. У тебя есть девушка?

Нет.

Вы слишком придирчивы?

Может быть.

Я считаю, что каждый должен быть немного придирчивым. Но в какой-то момент нужно будет уже определиться. В вашем возрасте вам стоит начать думать о создании семьи. Если бы вы прямо сейчас попросили меня выйти за вас замуж, я бы не отказалась.