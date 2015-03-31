Вспоминая бабушкины эротические рассказы



Иллюстрации от Хизер Бенджамин

Когда мне было десять лет я воровала книги у своей бабушки. Эти книги были бестселлерами в 70-е годы, и все они, кроме мемуара о авиакатастрофе, были пошлыми. Из них я узнала о проститутках, отношении американцев к евреям в 70-х годах, классовых волнениях, и о лучших позициях для куннилингуса. Важнее всего, что я узнала, что моя бабушка была любительницей грязных книжек. Сегодня моя бабушка очень старая женщина, слегка согнутая в позвоночнике и с дрожащими руками, но она всё ещё жадно читает красочные сексуальные сцены. И она делает этобесстыдно, и у неё нет ни единой параноидальной мысли насчёт законности своих действий. Она читает эти книжки и на скамейке в парке и в поезде, то есть, она не делает из этого тайны, что было в моём случае, когда я читала их, прячась за диваном в гостиной.

Чтение – не самый точный глагол, чтобы описать то, что я делала с её книгами. Я выборочно выискивала определённые сцены. Я относилась к этим книгам как к дикой добыче. Я потрошила их внутренности с целью ухватиться за такие слова как “член”, а затем я избавлялась от всего лишнего и упивалась сценами о “членах”. Я повторяла этот трюк снова и снова, пока я не истерзала все её книги. На мой взгляд, эти награбленные предложения слились в непрекращающийся скользкий и страстный половой акт между множеством сюжетных линий и главными героями, которые никогда даже не встречались.

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Тридцать шесть лет спустя – в разгар активных сексуально-политических бесед, а также разговоров об изнасиловании студенток, о продажах эротических мега-бестселлеров, и обсуждений о первом сексуальном опыте девушек, и о том насколько активно или пассивно нужно женщинам себя вести во время половго акта – во мне проснулось любопытство пересмотреть своё “украденное” половое воспитание. Я захотела перечитать те самые яркие предложения и понять что же я обнаружила тогда. Я захотела убедиться вспомню ли я тот трепет, и растерянность, и одиночество, и ощущение своей силы, которая появилась во мне будучи маленькой девочкой, которая верила, что когда-нибудь осмелится на такое.



Предложения взяты из следующих книг: “Угрызения совести” Джудит Кранц; “Долина кукол” Жаклин Сюзанн; “Живые: история выживших в Андах” Пирса Пола Рида; “Счастливая проститутка” Ксавьеры Холландер; “Жёнушка” Джуди Блюм; “Страх полета” Эрика Йонг; “Встреча одноклассников” Рона Яффе.

Однажды я лежала возле бассейна думая, что я сейчас ошалею из-за своего желания. Моя мать вошла без предупреждения и увидела сексапильную девицу, одетую в норковую шубу, под которой ничего не было, стоящую на коленях и с вожделением сосущую член моего отца.”Черт с ними”, подумала она, шатаясь в дурмане барбитурата. Он всегда оставлял куски дерьма на моих простынях. Затем последовал оглушительный треск от удара правого крыла о скалу.



Они заказали ещё выпить. Кровь брызнула из отрубленной артерии. Я осознала, что возле меня оказалась непоседливая большая немецкая овчарка. Я начала целовать его яички, но не слишком долго. (Обычно они действительно ценят хороший минет.) Она сидела на крышке унитаза, заставила его встать на колени, проталкивая её ноющую, мокрую пизду в его губы.



Теперь Васкес был мертв. Эмили безразлично подошла к столу с выпивкой. Их запасы продовольствия были на исходе. Она была маленькой обжоркой, и это считалось позорным. Она совершила преступление, выйдя замуж за еврея. Когда-то её бросили на целую неделю в маленькую деревянную хижину, полную трупов. Там было жарко, как в печи. Будучи собственниками своей фермы, они знали, что никогда не следует есть бычка, который умер естественной смертью.



“Маленькие, длинные кости – длинные, маленькие кости” – бормотала она себе как мантру снова и снова – “маленькие, длинные кости.”



Они были в доме мечты, построенном на склоне горы. Она положила себе немного икры. Им нужно было съесть тела. Лаура засунула себе два вибратора на самой высокой скорости в свою киску и попку. Социальное положение, которое она занимала в Атланте, считалось слишком высоким для большинства рабочих мест.



Пришло время для детских ванн.



“Говорят, что это будет год хорошего урожая” – пробормотала она молчаливому пилоту. Почему бы ей не чувствовать себя счастливой и благодарной? Её задница такая же как и её влагалище – теплое место, в которое можно засунуть палец или член.



Мальчишки рассорились. Это было самое худшее Рождество за всю её жизнь. Немецкие туалеты были похожи на ужасы Третьего рейха. Сиськи, задницы, и ноги – именно в таком порядке – самое важное. Если она ещё никогда не сосала член, то я покажу ей своё домашнее видео. Она, очевидно, из тех, кто никогда не выходит погулять. Кажется, что ей нравится проводить время в своей деревне и растить семью. Нацистская сука, подумал я, черт побери, фриц. Она даже не сосала у меня.



“Это мясо” – сказал он. “Это всё”.



(Крошечные, уязвимые, визжащие дети. Её пряный, терпкий, острый запах дает мужчинам понять, что она необычная женщина. Мозги пахли гнилью, поэтому они спрятали их.)

Сейчас мне критически нужен был зрелый, обычный секс. В один прекрасный день я оказалась тет-а-тет с моим шурином. “Только не вставляй свой пенис! Ты сдержишь свое обещание, раб?” В то же время я развлекалась с пенисом животного. “Еврейские девушки чертовски хороши в постели”. Каждый оргазм казался сделанным из льда.



Одиночество … ответная реакция … социальное давление … наркотик любви. Её руководителем была привлекательная женщина средних лет по имени миссис Твиди. Она неторопливо проводила всей длиной его члена по своему клитору.



Стоит ли присоединяться к новому теннисному клубу?



Может стоит подать на развод?



Если их нашли, то почему там не было вертолётов?



Через несколько дней после эпизода с собакой, я была назначена ответственной за детьми. Барбара и Гиш. Люсиль и Бен. Филлис и Микки. В определенных кругах общества к богатым невестам относятся с таким же вниманием, как и к достойным женщинам. Он стоял на четвереньках, а я заползла ему на спину, прижалась своим клитором к его копчику, и начала двигаться взад и вперед. “С чего это мы кушаем курицу на ужин? Сегодня понедельник, а курицу мы всегда кушаем по средам”.



Те, кто ел мясо, чувствовали себя хорошо.



Они и не догадывались, что Гарриет была членом самой секретной сексуальной общины – международной сети влиятельных лесбиянок среднего возраста. Они молча готовились лечь в постель. Он отстранился и всадил свой член на всю длину. Это было жёстко, прекрасно, и она кончила мощно и беспамятно. Остались только позвоночники, ребра, ноги, и череп. Французская аристократка, даже без денег, обязана поддерживать определенные формы, пока она буквально не сдохнет от голода. Было трудно переносить трупы.



“Макс здесь по делу” – сказал Кен. Я нагнулась лениво и начала гладить волосы, густо покрывающие заднюю часть его ног. Его член был таким твёрдым, как члену полагается быть. Её клитор налился кровью, и надулся из ее лобковых волос. Была её очередь идти на кухню и готовить ужин. Не было никакой альтернативы, кроме как грызть влажное сырое мясо с кости.



Кен вздохнул. Что ещё можно ожидать после пяти лет брака? Мужчина, готовый сделать вам куннилингус, когда у вас месячные? Официозная австрийская девушка в пёстрых очках и красной широкой юбке в сборку? Давайте не будем подымать тему об “изуродованных половых вопросах”. Если выглядишь как шлюха, так и будут к тебе относиться. Британский туалет – последнее прибежище колониализма. Слишком много трения может повредить влагалище девушки. Я выгляжу как модная, современная девушка, поэтому дела мои идут хорошо. Мужчинам, которым за двадцать и до сорока, не против немного старших девушек, если они обладают приятной личностью. Из этого опыта я научилась быть очень осторожной с другими, особенно я больше никому и никогда не позволяла фотографировать меня сосущей член. Их маленькая собачка стояла у постели и виляла хвостиком. Хорошее образование никогда не помешает.